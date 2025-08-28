Bei Aldi ab 9,99 Euro: 3 Produkte, die jeder Zuhause haben sollte

Es gibt bestimmte Dinge, ohne die kein Haushalt auskommt. Oder hast du etwa schon mal eine Küche ohne Besteck gesehen? Aldi verkauft jetzt genau solche essenziellen Produkte im Räumungsverkauf des Onlineshops zu Sonderpreisen. Los geht's ab 9,99 Euro.
Aldi-Logo vor einer Filiale des Discounters.
Diese Produkte bei Aldi ab 9,99 Euro sollte jeder daheim haben
Für kleines Geld kannst du dir im Onlineshop von Aldi aktuell einige Must-haves für den Haushalt sichern. Wir stellen dir hier drei verschiedene Produkte vor, die wirklich (fast) jeder Zuhause gebrauchen kann.

Für nur 9,99 Euro bei Aldi: Das gehört in jede Küche

Los geht’s mit unserem Tipp für nur 9,99 Euro: dieser sechsteilige Messerblock von Crofton. Er beinhaltet, neben dem kompakten wie schicken Messerblock selbst, insgesamt 5 Edelstahlmesser. Du bekommst:

  • Chefmesser
  • Brotmesser
  • Japanisches Messer
  • Allzweckmesser
  • Schälmesser

Die Messer sind dabei allesamt spülmaschinengeeignet und somit leicht zu reinigen. Aldi verpasst dem Set jetzt satte 50 Prozent Rabatt und sorgt so für den starken Angebotspreis von nur 9,99 Euro. Neben dem weißen Modell gibt es den Messerblock übrigens auch in Schwarz.

Aldi verkauft AEG-Akkusauger mit 39 Prozent Rabatt

Während früher in jedem Haushalt ein klassischer Kabel-Staubsauger zu finden war, setzt mittlerweile der Großteil auf kabellose Akku-Modelle. Die Vorteile liegen auf der Hand: Du musst nicht immer lästig das Kabel umstecken, bist generell viel flexibler und kannst mit den mitgelieferten Aufsätzen sogar deinen Pkw problemlos reinigen.

Mit dem AEG 2 in 1 Akku-Staubsauger AS52CB18DG verkauft Aldi jetzt genau ein solches Modell mit 39 Prozent Rabatt. Das Gerät punktet mit einer Akkulaufzeit von bis zu 45 Minuten (Eco-Modus) und kann dank der Multi-Bodendüse sowohl auf Teppich- als auch auf Hartböden eingesetzt werden. Die 2-in-1-Funktionalität kommt daher, dass man einfach den Handstaubsauger aus dem großen Gerät herausnehmen kann. So hast du ein kompaktes Handgerät, mit dem du noch flexibler unterwegs bist.

AEG 2 in 1 Akku-Staubsauger AS52CB18DG
Der Akkusauger steht sogar von allein

Mit einem Aldi-Preis von nur 139 Euro holst du dir hiermit also echt einen praktischen, aber ebenfalls richtig günstigen Akkusauger in deine Wohnung.

Sorg hiermit für mehr Ordnung in deiner Wohnung

Und zum Abschluss haben wir noch einen Tipp für alle, die für etwas mehr Ordnung in ihrer Wohnung sorgen wollen. Hierfür richtig praktisch ist nämlich dieses Aufbewahrungsbox-Set für nur 19,99 Euro. Die zwei stapelbaren Kunststoff-Boxen haben Platz für bis zu 18 l und bieten so reichlich Stauraum. Außerdem werden sie direkt mit dem passenden Deckel geliefert, sodass du die verstauten Gegenstände im Inneren komplett verstecken kannst.

