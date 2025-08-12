Du weißt es wahrscheinlich schon: Aldi schließt Ende September seinen Onlineshop und haut alle Restbestände in einem Räumungsverkauf raus. Dabei gab es mit dem Galaxy S24 FE zeitweise ein echtes Samsung-Schnäppchen, das mittlerweile jedoch leider vergriffen ist. Doch kein Problem, denn ein anderer Händler hat nachgezogen und verkauft das Samsung-Handy jetzt zum Aldi-Preis – und das sogar ohne Versandkosten.

Bei Aldi ausverkauft: Hier kommst du noch zum Discountpreis ans Samsung-Handy

Bei Aldi ausverkauft: So kommst du trotzdem günstig dran

Wie bereits erwähnt, ist das Galaxy S24 FE bei Aldi mittlerweile ausverkauft. Den Aldi-Preis kannst du dir aber weiterhin sichern. Denn der Discounter hatte das Samsung-Gerät für 429 Euro im Angebot – und genau diesen Preis bietet dir der Händler Coolblue jetzt ebenfalls. Mehr noch: Da der Versand hier kostenlos ist, kommst du insgesamt sogar günstiger an das Galaxy S24 FE als bei Aldi.

Bei Aldi ausverkauft – doch Coolblue bietet dir jetzt den gleichen Preis

Das Smartphone erschien im vergangenen Jahr und soll im Laufe des Jahres mit dem S25 FE einen Nachfolger verpasst bekommen. Dennoch ist das S24 FE auch im Jahr 2025 immer noch eine gute Wahl – vor allem zum aktuellen Aldi-Preis.

Gut zu wissen: Wer möchte, kann sich für nur 10,99 Euro Aufpreis zusätzlich noch ein passendes Ladegerät direkt zum Sasmung-Handy dazubestellen (einfach auf der Produktseite bei Coolblue „Ladegerät“ auswählen)

Samsung Galaxy S24 FE: Das bietet das Gerät im Detail

Wer sich fürs Galaxy S24 FE entscheidet, bekommt auf jeden Fall ein rundum gelungenes Smartphone aus dem Hause Samsung. Die wichtigste Info zum Start: Das Gerät wird bis mindestens 2031 Sicherheits- und Android-Updates erhalten – du kannst es also problemlos viele Jahre nutzen.

Mit Blick auf das Smartphone selbst sticht zunächst natürlich das 6,7 Zoll AMOLED-Display hervor – und das nicht nur dank der ordentlichen Größe. Technisch punktet dieses ebenso mit einer tollen Auflösung sowie einer flüssigen Darstellung mit bis zu 120 Hz. Unter Haube sorgt währenddessen der Samsung Exynos 2400e Prozessor samt 8 GB RAM für eine ansprechende Leistung im Alltag, während der 4.700 mAh Akku dich gut durch den Tag bringen sollte.

Samsung Galaxy S24 FE Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Samsung Exynos 2400e Arbeitsspeicher 8 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Farbe Blau

Gelb

Grau

Türkis Marktstart Oktober 2024

Ein passendes Kamera-Set-up (rund um die 50-MP-Hauptkamera), der Schutz gegen Wasser nach IP68 sowie alle gängigen Funkstandards rund um 5G, NFC und Co. runden das hervorragende Gesamtpaket ab. Und zum aktuellen Aldi-Preis lohnt sich das Ganze dann erst recht!

