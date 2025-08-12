Samsung-Handy zum Aldi-Preis - So kommst du noch dran

Es ist nicht lange her, da haben wir über ein echtes Samsung-Schnäppchen bei Aldi berichtet. Der Discounter bot nämlich ein Smartphone des beliebten Herstellers zum Discountpreis an. Und genau diesen Aldi-Preis kannst du dir jetzt wieder sichern.
Samsung-Handy weiterhin zum Aldi-Preis sichern
Du weißt es wahrscheinlich schon: Aldi schließt Ende September seinen Onlineshop und haut alle Restbestände in einem Räumungsverkauf raus. Dabei gab es mit dem Galaxy S24 FE zeitweise ein echtes Samsung-Schnäppchen, das mittlerweile jedoch leider vergriffen ist. Doch kein Problem, denn ein anderer Händler hat nachgezogen und verkauft das Samsung-Handy jetzt zum Aldi-Preis – und das sogar ohne Versandkosten.

Bei Aldi ausverkauft: So kommst du trotzdem günstig dran

Wie bereits erwähnt, ist das Galaxy S24 FE bei Aldi mittlerweile ausverkauft. Den Aldi-Preis kannst du dir aber weiterhin sichern. Denn der Discounter hatte das Samsung-Gerät für 429 Euro im Angebot – und genau diesen Preis bietet dir der Händler Coolblue jetzt ebenfalls. Mehr noch: Da der Versand hier kostenlos ist, kommst du insgesamt sogar günstiger an das Galaxy S24 FE als bei Aldi.

Samsung Galaxy S24 FE bei Aldi
Bei Aldi ausverkauft – doch Coolblue bietet dir jetzt den gleichen Preis

Das Smartphone erschien im vergangenen Jahr und soll im Laufe des Jahres mit dem S25 FE einen Nachfolger verpasst bekommen. Dennoch ist das S24 FE auch im Jahr 2025 immer noch eine gute Wahl – vor allem zum aktuellen Aldi-Preis.

Gut zu wissen: Wer möchte, kann sich für nur 10,99 Euro Aufpreis zusätzlich noch ein passendes Ladegerät direkt zum Sasmung-Handy dazubestellen (einfach auf der Produktseite bei Coolblue „Ladegerät“ auswählen)

Samsung Galaxy S24 FE: Das bietet das Gerät im Detail

Wer sich fürs Galaxy S24 FE entscheidet, bekommt auf jeden Fall ein rundum gelungenes Smartphone aus dem Hause Samsung. Die wichtigste Info zum Start: Das Gerät wird bis mindestens 2031 Sicherheits- und Android-Updates erhalten – du kannst es also problemlos viele Jahre nutzen.

Mit Blick auf das Smartphone selbst sticht zunächst natürlich das 6,7 Zoll AMOLED-Display hervor – und das nicht nur dank der ordentlichen Größe. Technisch punktet dieses ebenso mit einer tollen Auflösung sowie einer flüssigen Darstellung mit bis zu 120 Hz. Unter Haube sorgt währenddessen der Samsung Exynos 2400e Prozessor samt 8 GB RAM für eine ansprechende Leistung im Alltag, während der 4.700 mAh Akku dich gut durch den Tag bringen sollte.

samsung-galaxy-s24-fe
Samsung Galaxy S24 FE
Datenblatt

Allgemein

Betriebssystem Android
Prozessor Samsung Exynos 2400e
Arbeitsspeicher 8 GB
Kabellos aufladbar (Qi)
Farbe
  • Blau
  • Gelb
  • Grau
  • Türkis
Marktstart Oktober 2024

Ein passendes Kamera-Set-up (rund um die 50-MP-Hauptkamera), der Schutz gegen Wasser nach IP68 sowie alle gängigen Funkstandards rund um 5G, NFC und Co. runden das hervorragende Gesamtpaket ab. Und zum aktuellen Aldi-Preis lohnt sich das Ganze dann erst recht!

Neue MediaMarkt-Aktion: Restposten zu Sonderpreisen
Jetzt weiterlesen
MediaMarkt räumt Regale leer: Restposten zu absoluten Sonderpreisen – mit Samsung, Dyson & mehr

Bildquellen

  • bildschirmfoto-2025-08-12-um-14.19.59: Screenshot / Aldi
  • neue-mediamarkt-aktion-restposten-zu-sonderpreisen: Miguel Guasch / Shutterstock.com / MediaMarkt
  • samsung-handy-weiterhin-zum-aldi-preis-sichern: inside digital / Aldi
MOBILFUNK-DISCOUNTER
Lidl vs. Aldi: Preiskampf der Supermarkt-Giganten sorgt für neues Angebot
Bargeld: Änderung bei Lidl betrifft alle Kunden
Der Konkurrenzkampf zwischen Deutschlands größten Discountern spielt sich längst nicht mehr nur an der Supermarktkasse ab. Auch im Mobilfunk liefern sich Lidl und Aldi ein Kopf-an-Kopf-Rennen – und von der neuesten Aktion profitieren vor allem die Kunden.

