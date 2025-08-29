So gerne ich auch koche, der Abwasch kann ganz schön nerven und kostet Zeit. Genauso ist es mit dem Putzen des Badezimmers – da geht schnell mal eine halbe Stunde drauf. Es gibt jedoch ein Gadget von Bosch, das einem die Arbeit bei diversen Reinigungsaufgaben deutlich erleichtern soll. Das Tool nennt sich UniversalBrush und arbeitet mit motorisierten Bürsten oder Schwämmen.

Das ist alles mit nur einem einzigen Gerät möglich

Die Bosch UniversalBrush kann per Micro-USB-Kabel aufgeladen werden und ist anschließend kabellos einsetzbar. Ein Motor im Inneren lässt den jeweiligen Aufsatz schnell rotieren. Dadurch kannst du ohne Kraftaufwand sämtliche Oberflächen leicht säubern – ob Waschbecken, Fliesen, Fugen oder Felgen: Mit dem Bürstenaufsatz bekommst du alles schnell sauber, auch Terrassenmöbel. Bosch liefert außerdem eine Detailbürste mit, die perfekt für kleine Stellen und enge Bereiche ist.

Ein scheuerndes Hochleistungspad ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, mit dem du Kochutensilien oder den Backofen im Handumdrehen reinigen kannst. Weiterhin lässt sich hiermit Rost von kleineren Flächen entfernen. Und auch nach dem Kochen hilft dir die UniversalBrush: Mit dem Mikrofaserpad bekommst du Töpfe, Pfannen, Herdplatten, Armaturen und sonstige Küchengeräte im Nu sauber. Selbst Glasoberflächen kannst du hiermit bearbeiten. Alle Aufsätze lassen sich zudem mehrfach verwenden und in der Spülmaschine reinigen – du hast also keinen Wartungsaufwand mit den Bürsten und Schwämmen.

Das ist bei der Bosch UniversalBrush alles dabei

Gut zu wissen: Es gibt auch noch weitere Aufsätze, die du dazukaufen kannst. Besonders spannend finde ich das sogenannte Melamin-Schaumstoffpad, mit dem du sogar Böden oder Schuhe sauber machen kannst. Mit nur einem Tool kannst du also viele Materialien in Küche, Badezimmer oder Garten komfortabel reinigen. Die Universal Brush ist obendrein vor Spritzwasser geschützt und kann so auch in nassen Umgebungen genutzt werden.

So günstig wie noch nie: Der Preis ist ebenfalls top!

Das Set mit insgesamt zehn Reinigungsaufsätzen ist als „Amazon’s Tipp“ ausgezeichnet, hat durchschnittlich 4,2 von 5 Sternen gesammelt und wurde allein im vergangenen Monat mehr als 1.000-mal gekauft. Vom UVP, der normalerweise bei fast 70 Euro liegt, zieht Amazon jetzt kurzzeitig 39 Prozent ab. Dadurch stehen für dich nur noch 42,99 Euro auf der Rechnung – ein fairer Preis für so ein vielseitiges Hilfsmittel. Das verdeutlicht auch ein Blick auf den Preisvergleich und -verlauf, denn so günstig wie jetzt war die Universal Brush von Bosch in diesem Set noch nie. Außerdem unterbietet derzeit kein anderer Shop Amazon.

