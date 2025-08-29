Egal ob Autopolitur in der Garage, das Aufwerten oder Reparieren von Möbelstücken oder kleinere Heimwerkerarbeiten rund ums Haus – ohne das richtige Equipment wird es schwierig. Genau dafür hält Lidl derzeit zahlreiche nützliche Helfer bereit, viele davon mit deutlichen Preisnachlässen. Ein Blick in die Angebote lohnt sich.

95-teiliger-Werkzeugkoffer und Poliermaschine zum Schnäppchenpreis

Zum günstigen Preis von 64,99 Euro kommst du gerade zum Beispiel an das 20 V Akku-Poliermaschinen-Starterset „PPMAS 20-Li A1“ der Lidl-Hausmarke Parkside. Hiermit lassen sich zum Beispiel kleine Kratzer im Autolack ausbessern oder Waschanlagenrückstände entfernen. Neben einem Akku und Ladegerät liefert Lidl gleich einen Polierschwamm und Schraubenschlüssel sowie einen robusten Aufbewahrungskoffer für den Transport mit.

Fehlen dir hingegen noch Zangen, Schraubendreher, ein gescheiter Hammer, Maulschlüssel oder eine Handsäge in deinem Werkzeug-Sortiment? Dann schau dir doch einmal diesen 95-teiligen Werkzeugkoffer von Parkside an. Der ist jetzt nämlich 31 Prozent günstiger und kostet somit nur noch 39,99 statt knapp 60 Euro. Das Werkzeug wird fein säuberlich geordnet in einem stabilen Koffer geliefert und kann so leicht zum Gartenhaus oder der jeweiligen Baustelle getragen werden.

Clevere LED-Arbeitsleuchte und viel mehr Werkzeug-Deals bei Lidl

Besonders bei Arbeiten unter der Küchenzeile, hinter dem Waschschrank oder in Zwischenräumen unter der Motorhaube ist die Beleuchtung meist schwach. Was da hilft, ist eine ordentliche Arbeitsleuchte. Die „PAS 4000 A“ LED-Leuchte von Parkside ist da eine echte Hilfe. Denn sie erzeugt bis zu 600 Lumen und lässt sich in zwei getrennte Leuchten aufteilen. Je nach Bedarf kannst du weiterhin zwischen drei Helligkeitsstufen wählen. Außerdem sind hier Aufhängebügel und Magneten zur Befestigung an diversen Oberflächen vorhanden, die die Arbeit erheblich erleichtern können. Das Licht ist zudem akkubetrieben und kann per mitgeliefertem USB-C-Ladekabel einfach wieder aufgeladen werden. Lidl senkt das praktische Hilfsmittel gerade 42 Prozent im Preis und will so nur noch 19,99 Euro dafür haben.

Aber auch ein Blick auf diese Parkside-Werkzeuge bei Lidl kann sich lohnen:

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!