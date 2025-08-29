Amazon schmeißt jede Menge Bosch Professional Werkzeug aus dem Lager: Bis zu 53 % Rabatt!

Kurz vor dem Wochenende haut Amazon nochmal richtig einen raus. Am heutigen Freitag (29.8.) hat der Versandriese vom Bohrhammer bis zum Akku-Exzenterschleifer einige spannende Elektrowerkzeuge der blauen Bosch Professional Serie rabattiert. Die besten Deals haben wir hier einmal für dich zusammengestellt.

Die Top-Amazon-Deals am Freitag: Blaue Bosch-Serie mit Tiefpreisen

Den Anfang macht der Bosch Professional Bohrhammer „GBH 2-26“. Mit einem leistungsstarken Motor mit 2,7 Joule Schlagenergie bohrst du dich durch nahezu jede Wand. Und der Meißelmodus ist perfekt, um Fliesen und Co. effizient abzutragen. Amazon schickt das Gerät samt Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Schnellwechselbohrfutter, Wechselfutter SDS-plus und Transportkoffer für 142,99 Euro zu dir (53 Prozent Rabatt).

Du möchtest lieber kabellos arbeiten? Dann ist der Akku Bohrhammer „GBH 18V-22“ vielleicht die perfekte Wahl. Das kompakte Akku-Werkzeug ist flexibel überall nutzbar und schafft bis zu 1.050 Umdrehungen pro Minute. Durch die Funktionen KickBack Control und Vibration Control geht die Arbeit noch komfortabler von der Hand, da weniger Stöße an Armen und Händen entstehen. Außerdem bekommst du eine Bosch Professional Staubabsaugung „GDE 18V-12“ gerade gratis dazu. Ein Akku ist bei dem Bohrhammer jedoch nicht dabei. Der Preis: 168,99 Euro (25 Prozent Rabatt).

Weiterhin hilfreich bei diversen Heimwerkerprojekten ist eine Akku-Säbelsäge. Hiermit kannst du ohne Steckdose in der Nähe Holzleisten, Rohre und mehr schnell und einfach durchsägen. Und dank SDS-Mechanismus ist das Sägeblatt einhändig schnell gewechselt. Amazon liefert das Werkzeug mit einer robusten L-Boxx und verkauft es für 181,99 Euro (15 Prozent Rabatt). Einen Akku musst du hier aber ebenfalls noch dazuholen oder du nutzt einen bereits vorhandenen 18V-Akku.

Und auch der Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125 ist gerade rabattiert. Vom mittleren Verkaufspreis zieht Amazon jetzt 24 Prozent ab und will so nur noch 86,99 Euro dafür haben. Er ist vor allem zum Schleifen von Holz, aber auch von Lack geeignet. Mit im Lieferumfang enthalten: ein Schleifteller, Schleifpapier sowie ein Staubbeutel, in dem das abgetragene Material landet.

Weitere Bosch-Werkzeuge bei Amazon, die einen Blick wert sind:

Nichts dabei? Das macht nichts

War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.

← Zu den besten Deals vom Donnerstag

Jetzt weiterlesen Amazon Prime Video Kosten 2025: Preise und alle anderen Details

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.