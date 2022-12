Balkonkraftwerke werden günstiger: Nutzer profitieren doppelt

Die steigenden Energiekosten innerhalb der Energiekrise sorgten dafür, dass sich viele Menschen mit Balkonkraftwerken beschäftigen. Das Interesse an den kleinen Anlagen mit vereinfachter Anmeldung führte dazu, dass Mini-PV-Anlagen zeitweilig schwer erhältlich waren. Mittlerweile sinken die Preise jedoch: Balkonkraftwerke werden spürbar günstiger und das Angebot auf dem Markt wächst. Dafür sind mehrere Faktoren verantwortlich.

Balkonkraftwerke werden günstiger: Das steckt dahinter

Es gibt gleich mehrere Gründe dafür, dass Balkonkraftwerke günstiger werden. Zum einen haben sich die Lieferketten aus China zumindest teilweise erholt. Dadurch können mehr Komponenten für PV-Anlagen günstig eingekauft und verbaut werden. Das Angebot an unterschiedlichen Anlagen steigt folglich nicht nur, die einzelnen Hersteller können die Komplettsets auch günstiger anbieten. Mittlerweile lassen sich zahlreiche Angebote mit 600-Watt-Wechselrichtern bereits unter 1.000 Euro erhalten. Du kannst jedoch in den kommenden Monaten voraussichtlich noch stärker von einem Preisrückgang in den PV-Anlagen profitieren.

Im Rahmen des Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) soll die Umsatzsteuer für Balkonkraftwerke weichen. Das Bundeskabinett hatte am 14. September 2022 gleich mehrere steuerliche Verbesserungen für Energiespeicher und Photovoltaik-Anlagen beschlossen. Davon sind ebenso größere PV-Anlagen und Solarspeicher betroffen. Der Preisnachlass betrifft dabei nicht nur die PV-Anlage und den Stromspeicher selbst, sondern schließt ebenso Lieferung, Einfuhr und Installation mit ein. Dadurch können sowohl Balkonkraftwerke als auch größere PV-Anlagen künftig wesentlich günstiger für Privathaushalte erworben werden. Einzige Voraussetzung für den Wegfall der Umsatzsteuer ist, dass die Solaranlage auf oder in der Nähe von Privatwohnungen, Wohnungen sowie öffentlichen Gebäuden installiert wird.

Günstigere Balkonkraftwerke: Anlagen amortisieren sich deutlich früher

Betrachtet man die Veränderung in den Anschaffungskosten für Balkonkraftwerke und zugleich die gestiegenen Strompreise, lohnt sich ein Balkonkraftwerk heute mehr denn je. Zurzeit sind gleich mehrere Balkonkraftwerke im Komplettset für lediglich 799 Euro bei Amazon erhältlich. Das Eckert NewEngergy Balkonkraftwerk sowie das Komplettset Solar-PV 820WP von Deye. Beide werden dabei in steckerfertiger Ausführung angeboten, sodass du sie nach passender Anmeldung unkompliziert in Betrieb nehmen kannst. Dank der hohen Wartezeiten auf einen notwendigen Stromzähleraustausch, lohnt es sich, bereits bei der Bestellung und vor der Lieferung bei deinem Netzbetreiber anzufragen.

Beide Balkonkraftwerke besitzen mit 840 Watt beziehungsweise 740 Watt eine höhere Modulleistung als die 600 Watt, die durch den Wechselrichter ausgegeben werden. Das ist dank der Limitierung durch den Wechselrichter jedoch kein Problem, da so nie mehr als die maximal erlaubte Menge für Balkonkraftwerke eingespeist wird. Tatsächlich profitierst du von der höheren Wattleistung, da so auch bei schlechteren Lichtverhältnissen trotzdem noch mehr Strom mit deiner PV-Anlage erzeugt wird.

Wie schnell deine Stromkosten-Ersparnis die Anschaffungskosten für das Balkonkraftwerk aufwiegt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind eine möglichst verschattungsfreie Fläche sowie ein möglichst hoher Eigenverbrauch des produzierten Stroms. Im Schnitt kannst du die Anschaffungskosten in fünf bis zehn Jahren ausgleichen. Sollten die Strompreise sich weiterhin hochhalten, ist eher mit vier bis acht Jahren zu rechnen. Da Balkonkraftwerke jedoch bis zu 25 Jahre laufen sollen, sofern es nicht zu Beschädigungen kommt, kannst du auch weit über den Ausgleich der Anschaffungskosten hinaus von deinem eigenen Strom profitieren. Ein zusätzlicher rentabler Nebeneffekt von Balkonkraftwerken liegt darin, dass sie den Eigenverbrauch für die Berechnung der Strompreisbremse mindern. Besitzer von neuen PV-Anlagen haben somit eine bessere Chance, zugekauften Strom zum reduzierten Preis zu erhalten.