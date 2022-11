PV-Anlagen von Ikea: Lohnt sich das neue Angebot?

Das Interesse an PV-Anlagen hält unverändert an. Es überrascht daher nicht, dass Ikea sich entschieden hat, auch in diesem Marktsektor mitzumischen. Mittlerweile kannst du PV-Anlagen von Ikea kaufen. Dabei handelt es sich um ein Komplettset, das nicht nur 8 Solarmodule, sondern gleichzeitig Ausführungen mit einem integrierten Stromspeicher bietet.

PV-Anlagen von Ikea – Komplettpaket zum Schnäppchenpreis?

Für dieses Angebot an PV-Anlagen arbeitet Ikea direkt mit Svea Solar zusammen. So möchte das Unternehmen ein Photovoltaikangebot liefern, das direkt auf den jeweiligen Kunden, sein Zuhause und den Energiebedarf des Haushaltes ausgerichtet werden kann. Insgesamt werden dir drei verschiedene Modelle angeboten, mit denen du zu Hause simpel an eine PV-Anlage gelangen sollst. Auf dieser Seite kannst du dir eine Übersicht über das Angebot an PV-Anlagen von Ikea verschaffen. Spannend ist ebenso der dort integrierte Ertragsrechner, mit dem du einen ersten Überblick erhältst, wie viel Strom du effektiv in deiner Region damit erzeugen kannst. Von der Übersichtsseite aus wirst du nach Eingabe deiner gewünschten Konfiguration zur Seite von Ikeas Partnerunternehmen weitergeleitet.

In der Standardausführung kostet dich das angebotene Set zwar stolze 10.500 Euro. Für diesen Preis sind jedoch bereits einige Vorzüge enthalten. Zu einem zählen darunter insgesamt 8 Solarmodule, die dir eine Leistung von 3,28 Kilowatt-Peak liefern. Damit kann die Anlage ähnlich viel Strom erzeugen wie 5 Balkonkraftwerke mit einer geschätzten Ausgangsleistung von je 600 Watt-Peak. Mehrere Solarmodule in dieser Leistungsstärke stellen allein schon eine vierstellige Investition dar. Lieferung und Montage sind in diesem Preis bereits inbegriffen.

Montage und Lieferung sind in den Kosten für die PV-Modelle bereits enthalten

Damit du auch während eines Stromausfalls weiterhin von deiner PV-Anlage profitierst, lohnt sich die Investition in den zusätzlichen Stromspeicher. Die kleine Anlage aus 8 Solarmodulen und des 5.000 Kilowattstunden Stromspeichers kostet dich mit 15.500 Euro knapp 5.000 Euro mehr. Angesichts der Speicherkapazität der integrierten Solarbatterie ist das ein branchenüblicher Preis. Für vergleichbare Stromspeicher von Herstellern wie Bluetti oder Ecoflow musst du ähnlich viel investieren. Für Besitzer von Elektroautos kann sich der Zukauf der Ladestationen lohnen. Beide Ladestationen bieten dir dabei eine Leistung von bis zu 22 Kilowatt. Die klassische Ladestation kostet 1.850 Euro, die Ladestation mit dynamischem Lastmanagementsystem ist mit 2.090 Euro knapp 240 Euro teurer.

Groß oder klein – welche PV-Anlage darf es sein?

Neben der kleinen PV-Anlage von Ikea kannst du sowohl in eine mittlere als auch große PV-Anlage investieren. Alle Versionen können mit dem gleichen Stromspeicher von 5.000 Wattstunden Speicherkapazität ergänzt werden. Insgesamt sind somit viele Ausführungen der PV-Anlagen bei Ikea verfügbar. Im Verhältnis lohnt sich dabei die große Anlage mit dem Stromspeicher jedoch am stärksten. Für einen Preis von 24.900 Euro erhältst du hier 28 Modelle mit einer Peakleistung von 11,48 Kilowatt sowie den Stromspeicher mit 5.000 Wattstunden.

PV-Anlagen von Ikea sind in unterschiedlichen Größen bis zu 28 Solarmodulen verfügbar

Wie stark sich die Angebote im Preis voneinander unterscheiden, lässt sich am besten am Preis pro Solarmodul vergleichen. Während die kleine Anlage praktisch mit 1.312,50 Euro pro Modul zu Buche schlägt, sind die mittlere mit knapp 861,11 Euro sowie die große mit rund 714,29 Euro pro Modul wesentlich preiswerter. In der mittleren und großen Ausführung der PV-Anlage mit Stromspeicher sparst du im Verhältnis zudem knapp 100 Euro zusätzlich auf den Speicher.

Eine Übersicht der jeweiligen PV-Anlagen von Ikea:

Kleine Anlage mit 3,28 Kilowatt-Peak – 10.500 Euro

Kleine Anlage mit Stromspeicher – 15.500 Euro

Mittlere Anlage mit – 15.500 Euro

Mittlere Anlage mit Stromspeicher – 20.400 Euro

Große Anlage mit 11,48 Kilowatt-Peak – 20.000 Euro

Große Anlage mit Stromspeicher – 24.900 Euro

Ladestation – 1.850 Euro

Ladestation mit dynamischem Lastmanagementsystem – 2.090 Euro

Wer nach einem Komplettpaket für eine große PV-Anlage sucht, für den können sich Ikeas mittlere und große Anlage also besonders lohnen. Die kleine Ausführung kann für Besitzer mit kleineren Gebäuden oder weniger Dachfläche dennoch ein attraktives Angebot darstellen, da Montage und Lieferung überall inklusive sind. Gerade bei der kleinsten Variante dürfte sich jedoch der Vergleich mit Angeboten von lokalen Anbietern in ihrer Region lohnen.