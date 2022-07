Statt E-Auto: So stellt sich ein beliebter Hersteller die Auto-Zukunft vor

Benziner und Diesel haben ein Verfallsdatum bekommen. Die Politik hat das Aus bis 2035 beschlossen. Ab diesem Zeitpunkt dürfen nur noch E-Autos vom Band laufen. Das Ziel: Die Welt retten, solang es noch geht. Doch immer mehr Autobauer sagen, dass das ein Fehler war. Erst sorgte der Renault-Chef für Aufsehen, als er sagte: „Kaufen Sie sich kein Elektroauto.“ Dann warnte auch der Opel-Chef vor dem E-Auto. Und letztlich sorgte auch der weltweit größte Autobauer für Furore. Der Chef des Forschungszentrums von Toyota sagte: „Der Fehler, den jetzt viele machen, ist, zu denken, das E-Auto sei der Königsweg.“ Doch das gilt nicht für alle Autobauer.

Die Alternative zum E-Auto

Ende 2021 hat Hyundai angekündigt, dass man die Entwicklung von Verbrennern nach 40 Jahren einstellt. So werden Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zwar noch bis 2035 produziert, aber nicht mehr weiterentwickelt. Das südkoreanische Unternehmen will sich künftig mit seinen Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten gänzlich auf das E-Auto konzentrieren. Neben dem Aus für den Verbrenner hat Hyundai wohl auch über das Ende einer anderen zukunftsträchtigen Technologie nachgedacht. Einem Bericht zufolge sollte der koreanische Autobauer auch die Wasserstoffauto-Entwicklung auf Eis gelegt haben. Man schätze die Marktfähigkeit so gering ein, dass der Konzern alles auf eine Karte setzt: das E-Auto.

Doch offenbar legte Hyundai bei der Weiterentwicklung des Wasserstoffautos nur eine Pause ein. Schließlich forschen die Koreaner bereits seit 1998 an Autos mit Brennstoffzellentechnik. Mit dem Hyundai Nexo hat man derzeit ein Brennstoffzellenfahrzeug im Angebot, das laut WLTP 666 Kilometer schafft und damit die höchste Reichweite aller verfügbaren Brennstoffzellen-Fahrzeuge auf dem Markt besitzt. Und nun zeigt Hyundai, wie es in diesem Bereich weitergehen könnte.

Mit Technologie aus der Zukunft zurück in die Vergangenheit

Unter dem Namen „N Vision 74“ hat Hyundai ein Coupé im Retro-Stil vorgestellt, das von einem 500 kW starken Brennstoffzellensystem angetrieben wird. Eine Reichweite von 600 Kilometern und eine Höchstgeschwindigkeit von über 250 km/h stehen auf dem Datenblatt. Begleitet von einigen Bildern, die das Konzeptfahrzeug zeigen, ist alles andere aber nichts weiter als ein theoretisches Gedankenkonstrukt aus dem Labor.

Hyundai N Vision 74: Ein Konzept, das eine Alternative zum E-Auto sein könnte Quelle: Hyundai

Sein Name und das Design sind eine Hommage an das Hyundai Pony Coupé, ein Konzeptfahrzeug aus dem Jahr 1974. Es stammte aus der Feder des legendären Designers Giorgetto Giugiaro und markierte Hyundai zufolge den Beginn der Designreise des Autobauers.

Der Hyundai N Vision 74 soll eine Vision von der Zukunft von Fahrzeugen mit Wasserstoffantrieb sein. Zwar verfolgt Hyundai derzeit keine Pläne, das Konzept zu bauen. Doch wie das Modell zeigt, beschäftigt sich der Hersteller nicht nur mit dem E-Auto, sondern auch mit anderen Antriebstechnologien.