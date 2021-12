Das Aus war unvermeidlich: Dieser beliebte Autobauer setzt alles auf eine Karte

Jahrzehntelang haben Auto-Lobbyisten ganze Arbeit geleistet. Am Verbrenner war kein Vorbeikommen. Doch Diesel und Benziner sind Auslaufmodelle; das E-Auto der Heilige Gral der Automobilindustrie. Und für die Politik steht fest: Wenn man die Welt retten will, dann mit Elektrofahrzeugen. Förderungen und Zuschläge für E-Auto-Käufer gibt es an allen Ecken und Enden. Und die Autobauer haben realisiert, dass Stromer die Cashcow der Zukunft sind. Ein beliebter Hersteller geht jetzt sogar so weit, dass er einer anderen vielversprechenden Technologie den Rücken kehrt.

E-Auto über alles

Reihenweise meldeten sich dieses Jahr Autobauer und kündigten das Aus für den Verbrenner an. In Zukunft fahren alle elektrisch. Hyundai geht nun einen Schritt weiter. Der Autobauer hat seinen Mitarbeitern bekannt gegeben, dass man die Entwicklung von Verbrennern nach 40 Jahren einstellt. So werden Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zwar noch bis 2035 produziert, aber nicht mehr weiterentwickelt. Das südkoreanische Unternehmen will sich künftig mit seinen Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten gänzlich auf das E-Auto konzentrieren.

Hyundais technischer Direktor Park Chung-kook schreibt in einer E-Mail an die Mitarbeiter: „Jetzt ist eine Umstellung auf Elektrifizierung unvermeidlich. Unsere eigene Motorenentwicklung ist eine große Errungenschaft, aber wir müssen das System ändern, um zukünftige Innovationen auf der Grundlage vergangener Erfolge zu schaffen.“ Berichten zufolge will Hyundai alle 12.000 Mitarbeiter, die bislang an Verbrennungsmotoren gearbeitet haben, umschulen. Doch das ist noch nicht alles.

Zukunftsweisende Technologie ohne Zukunft

Neben dem Aus für die Weiterentwicklung von Verbrennungsmotoren steht bei Hyundai wohl auch eine andere zukunftsträchtige Technologie vor dem Aus. Einem Bericht zufolge legt der koreanische Autobauer auch die Wasserstoffauto-Entwicklung auf Eis. Man schätzt die Marktfähigkeit so gering ein, dass der Konzern alles auf eine Karte setzt: das E-Auto. Wie lang Hyundai die Weiterentwicklung der Brennstoffzellenautos pausiert, geht aus dem Bericht nicht hervor. Die Koreaner forschen und entwickeln Autos mit Brennstoffzellentechnik bereits seit 1998. Mit dem Hyundai Nexo hat man derzeit ein Brennstoffzellenfahrzeug im Angebot, das laut WLTP 666 Kilometer schafft und damit die höchste Reichweite aller verfügbaren Brennstoffzellen-Fahrzeuge auf dem Markt besitzt.