Kein E-Auto, keine Chance: Dieser beliebte Auto-Hersteller gibt auf

Der japanische Autohersteller Mitsubishi will vorerst keine neuen Modelle mehr nach Europa bringen. Das hat der Autobauer auf seiner gestrigen Vorstandssitzung bekannt gegeben. „Wir haben beschlossen, die Einführung neuer Modelle auf dem europäischen Markt einzufrieren“, heißt es. Man wolle sich stattdessen stärker in Afrika, Ozeanien und Südamerika einbringen.

Auf dem Treffen hat das japanische Traditionsunternehmen seinen neuen Dreijahresplan vorgestellt. Das Motto: „Klein, aber schön“. Damit will Mitsubishi Medienberichten zufolge die Fixkosten um 20 Prozent senken und das Geschäft in der Kernregion Südostasien beleben. Dort möchte der Autobauer den Marktanteil auf mehr als 11 Prozent fast verdoppeln.

Für Kunden in Deutschland soll sich nichts ändern

Der Verkauf bereits in Deutschland erhältlicher Modelle Modellpalette soll jedoch weitergehen. Im After-Sales-Bereich soll sich zudem für Mitsubishi-Kunden nichts ändern, heißt es. Service soll es also auch künftig geben.

Auch deutsche Autobauer wie Mercedes, BMW und VW stellen sich neu auf. Nicht nur aufgrund der Corona-Krise überdenken sie ihre Strategie. Vor allem der Erfolg von Tesla sorgt für Kopfschmerzen. Doch sie haben allesamt den „Anti-Tesla-Plan„. Bei Mercedes etwa steht die B-Klasse vor dem Aus. Das Unternehmen möchte künftig mehr in den E-Smart investieren. Bei VW sind die Anstrengungen am deutlichsten zu erkennen. Der Golf 8 ist der letzte Golf der Geschichte. An seine Stelle rückt der ID.3, das erste reine E-Auto von VW, den man bereits seit Ende 2019 in Zwickau fertigt.

Autos von Mitsubishi sehr zuverlässig

Eine aktuelle Studie aber zeigt: Autos von Tesla haben offenbar ein großes Problem mit der Qualität. Zum ersten Mal tauchen Tesla-Fahrzeuge in der renommierten Qualitätsstudie des US-amerikanischen Analyseunternehmens J.D. Power auf. Und landen prompt auf dem letzten Platz. Pro 100 Fahrzeuge traten innerhalb der ersten 90 Tage nach Kauf 250 Mängel auf. Kein anderer Hersteller ist schlechter. Mitsubishi hingegen belegt den sechsten Platz. Auf 100 Auto kamen 148 Mängel.