Schädlich fürs Klima und die Umwelt? Immer wieder geraten Autos mit Verbrennungsmotor in die Kritik. Statt Diesel und Benziner gehört die Zukunft dem E-Auto; Tesla statt Mercedes. Doch stimmen diese Thesen? Ein Forscher des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel weist auf Fehler in der Kalkulation vieler aktueller Studien hin. Diese attestieren dem E-Auto eine positive Klimabilanz, was aber nicht ganz stimmt.

Ulrich Schmidt ist Forschungsleiter und Professor an der Uni Kiel. In einem Papier behauptet er, dass das E-Auto 73 Prozent mehr Treibhausgase verursacht, als moderne Diesel-PKW. Damit widerspricht er aktuellen Studien des Fraunhofer-Instituts und des Heidelberger Instituts für Energie und Umweltforschung. Beide Einrichtungen attestieren dem E-Auto beim derzeitigen Strommix in Deutschland eine deutlich positivere Klimabilanz. Gegenüber herkömmlichen Verbrennern sollen E-Autos ihnen zufolge 15 bis 30 Prozent der Emissionen einsparen können.

E-Autos produzieren mehr Treibhausgase: Das ist der Grund

Schmidt zufolge wurde in der Kalkulation beider Studien ein wesentlicher Punkt übersehen: „Sie erlauben keinen Rückschluss auf die Klimabilanz, da sie den erhöhten

Strombedarf, der mit einem Ausbau der Elektromobilität einhergeht, unberücksichtigt lassen.“ Das heißt: Je mehr E-Autos auf den Straßen unterwegs sind, umso mehr Strom brauchen sie. Das wiederum bedeutet: Es muss mehr Strom erzeugt werden. Und dieser stammt derzeit weniger aus erneuerbaren denn aus fossilen Energien. „Ohne Elektromobilität entsteht der erhöhte Strombedarf nicht und man könnte den Ausbau der erneuerbaren Energien zur Reduktion fossiler Energieträger, insbesondere Kohle, verwenden“, ist sich der Forscher sicher.

Hinzu komme der erhöhte Energiebedarf bei der Produktion von Elektroautos. Dieser sei bei einer Berechnung der Klimabilanz von Elektroautos selbstverständlich zu berücksichtigen, so Schmidt.

E-Auto beschleunigt die Erderwärmung

Geht es nach den Aussagen Schmidts, trägt das E-Auto bei einem Strommix mit 100 Prozent fossilen Energieträgern nicht zum Klimaschutz bei. Vielmehr beschleunigen sie so die Erderwärmung. Das gelte zumindest so lange, wie der Anteil der fossilen Energieträger im Strommix bei über 20 Prozent liegt. „Laut den Schätzungen der EU-Kommission wird der Anteil fossiler Energieträger auch im Jahr 2050 noch bei rund 40 Prozent liegen.

Ein Szenario, in dem die Elektromobilität zum Klimaschutz beitragen kann, anstatt das Klima weiter zu schädigen, ist also weit entfernt“, lautet das Fazit des Wissenschaftlers. Erst wenn die Energiewende weit fortgeschritten sei und der Strom nahezu ausschließlich aus erneuerbaren Energien bestehe, sei Schmidt zufolge das E-Auto umweltfreundlicher als moderne Diesel-Fahrzeuge.“