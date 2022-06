Rauchverbot im Auto kommt: Diese heftigen Bußgelder drohen

Rauchen ist nicht nur ungesund, sondern wird auch immer teurer. Wohl auch deshalb rauchen in Deutschland immer weniger Menschen. Dennoch gibt es Millionen Raucher, die auch im Auto qualmen. Das senkt mit der Zeit zwar den Wiederverkaufswert des Fahrzeugs, ist aber nicht verboten. Noch nicht. Denn das Rauchverbot im Auto soll jetzt kommen und teils heftige Bußgelder mit sich bringen.

Rauchverbot im Auto: extrem hohe Strafen

Bereits 2019 wollte die nordrhein-westfälische Landesregierung ein Gesetz durchboxen, das Rauchen im Auto verbietet. Das Verbot scheiterte. Nun folgt der zweite Anlauf im Bundesrat. Mit Nordrhein-Westfalen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein fordern gleich mehrere Länder eine Änderung des Bundesnichtraucherschutzgesetzes. Wie etwa in Italien, Österreich oder Frankreich, wo das Rauchen im Auto bei Anwesenheit von Minderjährigen oder Schwangeren verboten ist, soll es auch in Deutschland untersagt werden, im Auto zu rauchen. Und die Strafen dafür sollen empfindlich sein.

In Deutschland soll das Rauchen in Fahrzeugen im Beisein von Minderjährigen und Schwangeren untersagt sein. Wer dagegen verstößt, soll mit einem Bußgeld zwischen 500 und 3.000 Euro rechnen. Dabei ist es völlig unerheblich, ob Fenster oder das Schiebedach geöffnet sind. Einzig im Cabrio mit offenem Verdeck lässt sich das Rauchverbot umgehen.

Die Gründe für das Rauchverbot in Fahrzeugen

Während man also künftig immer noch nackt fahren darf – zumindest so lange andere es nicht sehen können, erst dann würde man ein öffentliches Ärgernis erregen – und auch das Bier am Steuer legal bleibt, soll die Zigarette verschwinden. Doch wer allein im Auto sitzt, darf zur Beruhigung immer noch zum Glimmstängel greifen. Zur Begründung, warum man ein Rauchverbot im Fahrzeug einführen will, verweist der Bundesrat auf die massiven Folgen des Passivrauchens. Im Gesetzesentwurf heißt es: Weltweit würden jährlich 166.000 Kinder an den Folgen des Passivrauchens sterben, schreibt etwa Auto, Motor und Sport. Gerade in Fahrzeugkabinen seien Minderjährige und ungeborene Kinder den Gefahren einer gesundheitlichen Schädigung besonders ausgesetzt: Nirgends sei die Passivrauchkonzentration so hoch wie im Auto.

Das Deutsche Krebsforschungszentrums schätzt, dass derzeit rund eine Million Minderjähriger in Deutschland Tabakrauch im Auto ausgesetzt seien. Messungen zufolge sei die Schadstoffkonzentration in einem verrauchten Auto fünfmal so hoch wie in einer durchschnittlich verrauchten Kneipe.

Wann kommt das Rauchverbot im Auto?

Der Gesetzesentwurf vom März 2022 ist der gleiche wie im Herbst 2019. Dennoch bleibt es zunächst beim Entwurf und einer Forderung. Es bleibt offen, wann das Rauchverbot in die Tat umgesetzt wird, da dem Bundestag keine Frist gesetzt ist, bis wann er über den Gesetzesentwurf entscheiden muss. Und so lange können Raucher auch im Beisein von Kindern und Schwangeren im Auto rauchen.