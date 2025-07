Mehr Sicherheit für dein Auto – mit dieser 4K-Dashcam zum Prime-Day-Preis

Wer viel mit dem Auto unterwegs ist, kennt es: Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, ein riskantes Überholmanöver oder eine undurchsichtige Verkehrssituation – schon wird es brenzlig. Umso besser, wenn dann eine smarte Dashcam an Bord ist, die dich beim Fahren zuverlässig unterstützt. Rund um den Amazon Prime Day kannst du dir die Botslab G980H Dashcam für 112,99 Euro und damit rund 41 Prozent günstiger als sonst sichern.

Eine Kamera für alle Fälle: Botslab G980H Dashcam

Die Kamera punktet nicht nur mit gestochen scharfen 4K-Aufnahmen der Front und 2K-Qualität am Heck, sondern liefert auch ein cleveres Rundum-Sicherheitspaket. Die vordere Kamera überwacht die Straße vor dir mit einem Sichtfeld von 170 Grad, die hintere deckt mit 150 Grad den Bereich hinter dem Fahrzeug ab. So hast du bis zu sechs Fahrspuren im Blick – ideal für dichtes Stadtgewimmel und mehrspurige Autobahnen.

Das Besondere: Die Rückkamera lässt sich um 360 Grad rotieren, was sogar Einblicke in den Innenraum ermöglicht – praktisch bei Fahrgemeinschaften oder Mitfahrgelegenheiten. Nummernschilder, Verkehrsschilder oder Passanten werden dank des Sony IMX 415 Sensors detailreich erfasst. Und der Strom? Der kommt ganz klassisch über den Zigarettenanzünder, sodass die Installation ohne viel Aufwand gelingen soll.

Intelligenter Co-Pilot für dein Auto

Dank intelligenter Fahrerassistenzsysteme warnt dich die Dashcam, wenn der Sicherheitsabstand zum Vordermann zu knapp wird oder das Auto vor dir an der Ampel losfährt. Auch Fußgängererkennung und Spurhalteassistent gehören zum Funktionsumfang. Das kann nicht nur Fahranfängern helfen, sondern auch langjährige Fahrer auf Gefahrensituationen hinweisen, bevor es kritisch wird. Das integrierte GPS trackt außerdem die gefahrenen Routen.



Du willst dein Auto ebenso im geparkten Zustand überwachen? Kein Problem: Mit dem separat erhältlichen Hardware-Kit kannst du die Dashcam auch im Stand auf Achtung halten. So wird bei Bewegungen rund ums Fahrzeug oder bei Erschütterungen zuverlässig aufgezeichnet – praktisch bei Parkremplern, Fahrerflucht oder Vandalismus. Gesteuert wird das Ganze bequem per App.



Die Botslab G980H bringt ordentlich Technik mit. Durch den aktuellen Rabatt und die enthaltende 64-GB-Speicherkarte bekommst du zahlreiche Funktionen für 112,99 Euro. Statt des UVP von 189,99 Euro greifst du hier also ein richtiges Schnäppchen ab. Wenn du schon länger überlegst, dein Fahrzeug mit einer Dashcam auszustatten: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Übrigens: Als passendes Zubehör verkauft Botslab ebenso einen zirkularen Polarisationsfilter für die Dashcam. Dieser verbessert unter anderem den Kontrast und sorgt für eine reduzierte Blendung durch spiegelnde Oberflächen wie beispielsweise nasse Straßen.