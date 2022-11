Aldi: Zwei Stromerzeuger zum Top-Preis im Angebot

Da wäre zum einen der 17,5 Kilogramm schwere Scheppach Inverter-Stromerzeuger SG2500i. Er ist mit einem luftgekühlten 4-Takt-Benzinmotor mit Seilzugstarter ausgestattet und bietet eine Maximalleistung von 2.000 Watt. Unabhängig von der Drehzahl des Motors bleibt die Spannung immer gleich, was auch die Stromversorgung von empfindlichen Geräten wie Notebooks oder Elektrowerkzeugen ermöglicht. Neben zwei Wechselstrom-Steckdosen (230V) kannst du auch zwei USB-A-Anschlüsse nutzen. Der Kraftstofftank bietet ein Volumen von 4,1 Litern, um darin E5-Kraftstoff (Super bleifrei) zu nutzen. Außerdem benötigst du 350 Milliliter Motoröl (10W30/15W40). Der Verbrauch liegt unter Volllast nach Herstellerangaben bei knapp 1,3 Litern pro Stunde.

Neu bei Aldi im Angebot: der Scheppach Inverter-Stromerzeuger SG2500i.

So günstig ist der Stromgenerator bei Aldi wirklich

Der Preis liegt nach Angaben von Aldi normalerweise bei 549 Euro. Im Aldi Onlinehop kannst du ab Montag aber schon zu einem Preis von 429 Euro zuzüglich 4,95 Euro für den Versand zuschlagen; drei Jahre Garantie inklusive. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 21 Prozent. Angeboten wird der Inverter-Stromerzeuger SG2500i aber nur solange der Vorrat reicht. In der Vergangenheit waren Stromerzeuger im Onlineshop von Aldi schnell ausverkauft. Schnell zuzuschlagen kann sich also lohnen. Das Angebot von Aldi ist übrigens sehr attraktiv. Denn in anderen Webshops musst du für den Stromgenerator aktuell mindestens 499 Euro bezahlen.

Scheppach Stromerzeuger SG3400i: Mehr Leistung, höherer Preis

Alternativ bietet Aldi in seinem Onlineshop auch den Scheppach Silent Inverter Stromerzeuger SG3400i an. Er bietet bei einem Gewicht von knapp 44 Kilogramm eine höhere Leistung von bis zu 3.400 Watt, was aber auch einen höheren Kraftstoffverbrauch von 2,1 Litern pro Stunde zur Folge hat. Dafür ist der Tank aber auch größer. Er fasst 7,4 Liter. Hinzu kommt der Bedarf von 600 ml Motoröl.

Zuschaltbar ist ein Energiesparmodus und es gibt im Vergleich mit dem oben genannten Schwestermodell noch einen weiteren Pluspunkt. Du kannst diesen Stromgenerator nämlich auch über einen Elektrostarter und per Fernbedienung starten. Zudem kommt ein lautstärkegedämmtes Maschinengehäuse zum Einsatz. Bei Bedarf kannst du an die beiden verfügbaren 230V-Steckdosen zum Beispiel auch einen Kühl- oder Gefrierschrank anschließen, um Lebensmittel etwa bei einem Stromausfall vor dem Verderben zu schützen.

Mehr Leistung, höherer Preis: Scheppach Inverter SG3400i.

Üblicherweise werden für den rollbaren Scheppach SG3400i 1.499 Euro fällig. Den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) unterbietet Aldi aber deutlich. Nur 999 Euro zuzüglich 4,95 Euro für den Versand werden fällig, wenn du dich für das Angebot inklusive zwei Jahren Garantie im Aldi Onlineshop entscheidest. Wahrscheinlich musst du aufgrund des hohen Gewichts noch einen Zuschlag bezahlen. Details dazu sind aber erst ersichtlich, wenn das Angebot am Montagmorgen im Aldi Onlineshop startet

Ohnehin gilt: Mit dem Aldi-Preis kannst du dir einen Rabatt in Höhe von 33 Prozent sichern. In anderen namhaften Webshops sind für den identischen Generator aktuell mindestens 1.066 Euro zu zahlen.