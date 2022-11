PV-Anlage als Lösung für den Stromausfall? Darum wird daraus nichts

Eine PV-Anlage sollte nicht als Lösung für den Stromausfall behandelt werden. Wer eine PV-Anlage besitzt, unterliegt häufig dem Irrglauben, dass er damit auch während eines Blackouts Strom für sich erzeugen kann. Das trifft jedoch ohne Anpassungen an der Anlage keineswegs zu.

PV-Anlage als Maßnahme gegen Blackouts – so einfach ist es nicht

Es könnte so einfach sein. Die Anlage steht bereit, die Sonne scheint darauf und selbst wenn der Strom nun ausfällt, sollte man ihn produzieren können. Der Gedanke ist nachvollziehbar, in der Praxis können jedoch PV-Anlagen häufig nicht als Notstromversorgung genutzt werden. Die Anlagen werden bei der Installation mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden. Das wiederum bedeutet, dass sie sich auch abschalten, wenn das öffentliche Stromnetz ausfällt. Der Grund dafür liegt in der Absicherung des Stromnetzes, die sicherstellt, dass bei einer Abschaltung auch tatsächlich keinerlei Strom auf Leitungen mehr fließen kann. Diese Vorgehensweise ist notwendig, da ansonsten Lebensgefahr für Arbeiter bestehen würde, die Anpassungen oder Reparaturen am öffentlichen Stromnetz vornehmen.

PV-Anlagen verfügen über ähnliche Sicherungen, die verhindern sollen, dass es zu Verletzungen kommt. So schalten sie sich stets mit ab, wenn das öffentliche Netz ausfällt. Dadurch können Sie nicht eigenständig in einem Stromausfall einspringen, um den benötigen Strom zu liefern. Das lässt sich auf Wunsch jedoch durchaus ändern, kann je nach Anpassung aber eine kostspielige Modifikation sein.

PV-Anlage als Notstromlieferant nutzen – diese Optionen gibt es

Eine denkbare Möglichkeit, die PV-Anlage unabhängig vom öffentlichen Netz weiterzunutzen, liegt darin, die Stromversorgung des Hauses so zu konfigurieren, dass sie beim Ausfall des öffentlichen Netzes als geschlossener Kreislauf weiter funktionieren kann. Das kann jedoch nur ein Elektriker gewährleisten, der direkte Anpassungen innerhalb er häuslichen Elektronik vornimmt. Eine solche Umschaltvorrichtung gibt es bereits für Privatleute, sie kommt auch in anderen wichtigen Einrichtungen wie Krankenhäusern oder Rechenzentren zum Einsatz. In diesem Fall genügt eine PV-Anlage allein jedoch nicht. Um eine sichere Notstromzufuhr zu gewährleisten, wird ein passender Batterie-Speicher benötigt.

Solche Batterie-Speicher finden sich mittlerweile auch für Privatleute zahlreich im Angebot. Sie werden unter dem Begriff „Powerstation“ vertrieben und können in unterschiedlichsten Ausführungen gefunden werden. Einige von ihnen verfügen automatisch über eine Einschaltung, die bei Stromausfällen eintritt, um die Versorgung sicherzustellen. Sie können innerhalb von wenigen Millisekunden einspringen, um insbesondere dringend benötigte Maschinen zu versorgen.

Haussystem mit Batterie-Speicher

Alternativ lässt sich statt einer Umschaltautomatik auf die sogenannte Ersatzstrom-Versorgung setzen. Auch hierfür würde ein Batterie-Speicher benötigt werden, der müsste jedoch ausreichend Kapazität bereitstellen, um das ganze Haus nachhaltig zu versorgen. Gängige Batterie-Speicher, wie man sie als Powerstationen von 5 bis 10 Kilowattstunden findet, genügen dafür nicht. Reinhard Loch, Energieexperte der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, schätzt die benötigte Speicherkapazität hier auf 20 Kilowattstunden. Das Haus auf Ersatzstrom umzustellen würde bedeuten, dass Haus komplett vom öffentlichen Netz auf das Privatnetz umzustellen. Da es sich hierbei um sehr aufwendige Maßnahmen handelt, können die Kosten dafür schnell 1.000 bis 2.000 Euro betragen. Bisher kommt das in der Praxis selten zur Anwendung, innerhalb der letzten Jahre finden sich jedoch immer mehr Anbieter entsprechender Anlagen, die für diesen Zweck konzipiert sind.

Notstromversorgung als Alternative

Letztlich verbleibt auch die Möglichkeit einer Notstromversorgung. Hierbei würde lediglich ein 220-Volt-Kabel verlegt, das eine einzelne Steckdose betreibt. Eine solche Notstromversorgung kann für lebensnotwendige Geräte wie eine Beatmungsmaschine sinnvoll sein. Damit diese Steckdose jedoch den Strom in der benötigten Form bereitstellen kann, benötigt sie einen speziellen Wechselrichter. Doch auch die dafür notwendigen Anpassungen am Haussystem sind umfangreich.

Ein Elektriker müsste innerhalb des Verteilerkastens dafür sorgen, dass ein einzelnes Kabel von allen anderen getrennt wäre. Der damit verbundene Aufwand und die Kosten lohnen sich kaum für eine einzelne Steckdose mit Strom. Außer es hängen eben direkt Leben davon ab wie im Fall der Beatmungsmaschine. Powerstationen, die bereits direkt über eingebaute Steckdosen verfügen, können hier die bessere Lösung darstellen. Die PV-Anlage lässt sich zur Aufladung direkt an diese Batterie-Speicher anschließen. So kannst du über die Steckdosen des Modells notwendige Maschinen direkt betreiben.