Solarkraftwerk Bluetti AC300, B300 & PV350 für Garten & Balkon im Test

Bluetti hat sich seit jeher schon auf transportable Energiespender spezialisiert. Gerade jetzt, in Zeiten von steigenden Energiepreisen und dem Bedarf nach individueller und nachhaltiger Stromerzeugung, boomt das Geschäft mit den sogenannten Balkon-Solarkraftwerken.

Wir haben die – nach Wunsch netzunabhängige – High-End-Lösung von Bluetti in unserem Alltag ausprobiert. Sie besteht aus ausklappbaren Solarpaneelen mit 350 W Leistungsaufnahme (PV350), mächtigen 3.072-Wh-Akkus (B300) und der zentralen Powerstation AC300, die die Energie sicher verteilt und mittels smarter Zusatztechnik auch ans Netz angebunden werden kann.

Prinzipiell ist das System modular aufgebaut und auch in kleinerer sowie größerer Ausführung sinnvoll nutzbar. Durch die vielfältige technische Ausstattung stellt es ein komplettes und krisenfestes Stromnetz her, das – so das Versprechen – einen kompletten Haushalt über Tage autark mit Strom versorgen soll.

Bluetti AC300 + Akku & PV-Anlage als Solarkraftwerk: Lieferumfang im Check

Bei dieser Sendung sollte man zur Annahme selbst zu Hause sein und nicht den Nachbarn einspannen: Das von uns getestete Bluetti-Setup kündigt sich als Lieferung per Spedition mit insgesamt sechs sperrigen und teilweise sehr schweren Kartons an. Ausreichend Platz zum Auspacken und Verräumen des Materials sind zwingend. Die einzelnen Teil der Anlage sind sehr gut gegen Transportschäden geschützt, was jedoch gleichzeitige eine Menge Verpackungsmaterial und viel Kartonvolumen bedeutet.

Im Lieferumfang unserer Test-Anlage befinden sich:

1 x Bluetti AC300 Powerstation Leistungsdaten (u. a.): 2.400 W Solareingang, 3,000 W Sinus-Wechselrichter, 5400 W Eingangsrate Ausgänge: AC → 6 × 230V, 50Hz, 3.000W; USB → 2 × 5V/3A USB-A; 2 × 18W USB-A; 1 x 100W USB-C; DC → 1 x RV; 1 × RV-Anschluss; 1 × 24V/10A Zigarettenanzünder; Kabellos → 2 × 15W Qi-Ladepad Eingänge: AC-Eingang (3.000W), Solareingang (2400W(12-150V, maximal 12A)

2 x Bluetti B300 Erweiterungsbatterie je 3.072 Akkukapazität, 200 W Solareingang

3 x Bluetti PV350 faltbares Solarpaneel Sunpower Solarzellen, 350 W maximale Leistung



Anschlüsse und Aufbau der Bluetti AC300 Powerstation

Insgesamt bringen die Güter mehr als 140 Kilogramm auf die Waage, während der Großteil auf die beiden Akku-Packs (je fast 40 Kilogramm) entfällt. Die Solarpaneele wiegen jeweils fast 15 Kilogramm, die Powerstation etwas mehr als 20 Kilogramm. Jedem Gerät liegen umfassende Bedienungsanleitungen (auf Deutsch) und Zertifikate bei.

4 Jahre Garantie nur beim Hersteller

Kauft man das von uns getestete Paket direkt beim Hersteller, werden derzeit 9.099 Euro fällig. Eine ganze Stange Geld, für die man qualitativ einiges erwarten kann. Da das System modular ist, geht es aber auch eine Nummer kleiner mit weniger Batteriekapazität und weniger Solar-Fläche. Das spart dann Geld.

Vorteil beim Kauf über den Hersteller selbst: Hier bekommst du eine vierjährige Garantie auf die gekauften Produkte. Bei anderen Händlern sind es die üblichen zwei Jahre Garantie.

Hochwertige Verarbeitung

Wenn man die Bauteile aus ihren Transportverpackungen hebt, fällt direkt sehr angenehm auf, dass Bluetti bei der Verarbeitung der einzelnen Bestandteile der Anlage keine Kompromisse gemacht hat. Die Oberflächen wirken hochwertig, die Stoßkanten robust und auch häufig belastete Bauteile wie die Einfassungen der Steckdosen sind für den groberen Einsatz geeignet. Schutzklappen an allen Steckdosen sorgen für einen Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit.

Insbesondere die Akku-Module sind schwer, so dass die an den Seiten angebrachten Handgriffe beim Tragen eine willkommene Erleichterung bieten. Die Akku-Module und die Powerstation lassen sich zudem aufeinander stapeln, was den Platzbedarf verringert. Vergleichsweise leicht sind die Solarpaneele, so dass sich diese einfach in den perfekten Winkel zur Sonne ausrichten lassen. Aufgrund ihrer Größe ist das Aufstellen zu zweit einfacher, alleine jedoch ebenfalls möglich. Eine optische Hilfe beim Ausrichten zur Sonne haben die Solarpaneele nicht – man muss sich nach dem eigenen Augenmaß und dem Watt-Output der Anlage richten.

Eingefaltet sind die Solarpaneele trotz ihrer rund 14 Kilogramm leicht zu transportieren. Aufgeklappt sammeln sie massig Sonnenenergie.

Leichte Handhabung und intuitive Bedienung

Alle Steckverbindungen zwischen den Bauteilen sind einfach zu bedienen und die Stecker rasten satt in die dafür vorgesehenen Buchsen ein. Fehler beim Verkabeln sind nicht ausgeschlossen, bleiben aber dank eines Warntons und einer guten Anleitung ohne Konsequenz. Selbst ohne Elektriker-Gesellenbrief und mit nur mäßigem technischen Verständnis lässt sich die Anlage in unter 15 Minuten komplett betriebsbereit aufbauen.

Die Powerstation hat einige intuitiv zu verstehende Anzeigen auf einem Touchscreen, der sich bei direkter Sonneneinstrahlung nur noch mäßig gut ablesen lässt. Hilfreich ist da die App von Bluetti, mit der man aus dem Schatten heraus die wichtigsten Parameter erfassen kann. Diese ist flach aufgebaut, verbindet sich direkt via Bluetooth oder indirekt über WLAN (falls vorhanden) mit dem System und stellt hier alle relevanten Echtzeit-Daten verständlich und gut visualisiert dar.

Bluetti-App zum Management des Solarkraftwerks

Taugt das Bluetti-System als Balkon-Kraftwerk?

Der erste Test führt uns auf den Balkon. Südostseite – also volle Sonne morgens bis mittags. Die Bluetti PV350 sind allerdings für diesen Zweck eigentlich nicht konzipiert, denn es sind keine ausgewiesenen Balkon-Solarpaneele. Es handelt sich um Aufstell-Platten, die auf dem freien Feld zu Hause sind.

Wer ein wenig an einer Aufhängung bastelt, kann die Platten aber auch am Balkon anbringen. Ohne Talent kannst du sie aber auch einfach an der Falz über das Balkongekänder hängen. Dann zeigt zwar nur die halbe Fläche in die Sonne. Bei unserem recht überschaubaren Test-Balkon war dies aber mehr als ausreichend.

Durch die hochwertigen Solarzellen kommt die meiste Zeit auch einiges an produzierter Energie zusammen. Über weite Stecken liefert eine halbe Platte (wohlgemerkt – nur 1/6 der gesamten möglichen Fläche im getestetem System) konstant über 170 Watt. Das kommt nah an das Versprechen der 350 Watt pro gesamten Paneel. Die Leistungsaufnahme sinkt mit dem Winkel der Sonne. Allerdings halten die Kollektoren, was sie versprechen.

Halb übergeschlagen funktioniert das Paneel auch als Balkon-Solaranlage.

Kurzum: Das Bluetti-System ist technisch als Balkon-Solarkraftwerk nutzbar, auch wenn es nicht für diesen Zweck gemacht ist. Wünschenswert wäre hier allerdings eine entsprechende Aufhängung im Lieferumfang. Denn so ließe sich der Einsatzbereich des Systems – auch in kleinerer Ausführung – deutlich erweitern. Der Praxistest unter Kompromissbedingungen zeigt, dass es ohne weiteres möglich ist. Lediglich das beigelegte Kabelwerk dürfte noch etwas länger sein. Die Powerstation muss nahe an der Balkontür platziert sein, um die Solarkabel empfangen zu können. Hier hat nicht jeder entsprechend Platz.

Solar-Test im freien Feld

Unter möglichst praxisnahen Bedingungen haben wir das kleine Bluetti-Kraftwerk anschließend einem Test in der freien Natur unterzogen. Fernab der Zivilisation hat ein Teil unserer Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz ins Grüne verlegt und einen ganzen Arbeitstag ausschließlich mit Solarstrom und den Puffer-Akkus bestritten.

Bei sonnigem Wetter ohne Bewölkung konnten die drei Solarpaneele ihre volle Leistung entfalten und haben zuverlässig mindestens 900 Watt produziert. Selbst mehrere Laptop-Ladegeräte mit 65 Watt, ein Kühlschrank mit 40 Watt und diverse andere Kleingeräte wie ein Radio waren also nicht mal annähernd ein Problem, so dass die Solarzellen auch die beiden Akku-Module kontinuierlich geladen haben. Dieses Verbrauchsszenario bringt die Anlage nicht ins Schwitzen.

Gegen Mittag wurde es daher Zeit für einen echten Härtetest. Ein 2000W-Elektrogrill auf höchster Stufe hat mehr Leistung verlangt als die drei Solarmodule liefern konnten. Dank der prall gefüllten Akkus war allerdings auch das kein Problem. Leistungsspitzen, die über das Limit der Solarpaneele hinaus gehen, werden aus den Puffer-Akkus problemlos abgedeckt. Auch gegen Abend bei schwächerer Sonneneinstrahlung oder in der Nacht lässt sich damit das aufgebaute Geräte-Portfolio ohne Probleme weiter betreiben.

Oben die AC300 Powerstation, darunter die beiden B300-Batterien. Viel Power für lange Durststrecken.

Wer sich bei seinem Outdoor-Abenteuer nicht komplett auf die Solarmodule verlassen will, kann die Akkus vor dem Trip über einen gewöhnlichen Netzstecker komplett aufladen. Angesichts der beeindruckend guten Zusammenarbeit von Solarpaneelen und Akkus ist diese Sicherheitsmaßnahme jedoch für die meisten Szenarien unnötig.

Fazit zum beweglichen Bluetti Solarkraftwerk

Die von uns getesteten Bluetti-Geräte spielen perfekt zusammen und bieten genügend Leistung, um auch als vollwertige Notstromversorgung für einen kleinen Haushalt zu funktionieren. Für Camper und Outdoor-Freunde ist die Anlage aufgrund ihrer Maße schon etwas zu unhandlich. Hier bietet es sich an, mit einem kleineren Setup zu starten, was auch die Anschaffungskosten reduziert. Mit weiteren Solarpaneelen und Akkus lässt sich die Powerstation jederzeit erweitern, um auch für anspruchsvollere Szenarien gewappnet zu sein.

Das mächtige Bluetti Solarkraftwerk ist etwas fürs Große und Grobe. Hiermit lassen sich mehrtägige Outdoor-Späße zuverlässig mit Energie versorgen und ganze Haushaltsszenarien in Autarkie umwandeln. Die großen Akkus dienen als zuverlässige und große Speicher auch für sensible Verbraucher. Die 9.000 Euro Anschaffungskosten sind sicher hoch. Qualität und Bedienung lassen jedoch keine Wünsche offen. Hierbei handelt es sich um ein wirkliches Premium-Produkt. Mit einer vierjährigen Garantie auf sämtliche Technik untermauert der Hersteller das Versprechen eindrücklich.