Balkonkraftwerke stehen seit Beginn der Energiekrise hoch im Kurs. Da die Lieferketten nach China sich langsam erholen, sind viele der Mini-PV-Anlagen nun im Preis gefallen. Mit der passenden Anlage kannst du die Anschaffungskosten bereits nach einigen Jahren ausgleichen. Hier findest du die günstigsten Mini-PV-Anlagen für dein Zuhause.

Lohnt sich ein Balkonkraftwerk?

Besitzt du einen günstigeren Ort zur Montage eines Balkonkraftwerkes, der möglichst verschattungsfrei liegt, kannst du mithilfe der kleinen Kraftwerke viel Geld sparen. Unter günstigen Bedingungen hast du die Kosten für die erste Anschaffung deiner Mini-PV-Anlage bereits nach circa 5 bis 10 Jahren ausgeglichen. Da die meisten Mini-PV-Anlagen jedoch um die 20 bis 25 Jahre nutzbar sind, sofern es nicht zu Beschädigungen kommt, profitierst du weit über die erste Anschaffung hinaus. Insbesondere bei den zurzeit hohen Strompreisen rechnet sich die Einsparung jeder Kilowattstunde, die du von deinem Stromversorger beziehst. Bei kleinen Anlagen, deren Wechselrichterleistung die 600 Watt nicht übersteigt, greift zudem ein vereinfachtes Anmeldeverfahren in Deutschland. Du musst daher wesentlich weniger Richtlinien erfüllen, um dein Balkonkraftwerk in Betrieb zu nehmen.

Wechselrichter-Skandal im Balkonkraftwerk-Markt

Innerhalb der vergangenen Monate wurden bei zahlreichen Wechselrichtern nachgewiesen, dass notwendige Normen nicht erfüllt sind. Davon betroffen sind Wechselrichter des chinesischen Herstellers Deye, die sicherheitsrelevanten Relais in zahlreichen Wechselrichter-Modellen eingespart hat. Neben Deye waren auch anderen Marken von Problemen betroffen. In der Zwischenzeit hat die Firma Deye zwar für einen passenden Ausgleich bei ihren Wechselrichtern gesorgt, indem sie externe Relais-Boxen nach zertifizieren ließ. Heutige Modelle werden direkt mit dieser zusätzlichen Relais-Box ausgeliefert. Dieser Vergleich listet berücksichtigt dennoch nur Mini-PV-Anlagen, die über einen Hoymiles-Wechselrichter verfügen. Die Firma Hoymiles erteilt nicht nur eine Garantiezeit von bis zu 12 Jahren auf ihre Wechselrichter, sie fiel auch bei keiner Prüfung der Geräte negativ auf. Auch die Wechselrichter anderer Hersteller erfüllen die VDE-Normen, sodass vergleichbare Mini-PV-Anlagen mit anderen Wechselrichtern ebenfalls eine gute Investition darstellen können.

Da sich zurzeit ebenso eine neue Produktnorm VDE 0126-95 in der Ausarbeitung befindet, listet dieser Vergleich auch kein Balkonkraftwerk auf, dass eine Modulleistung von 960 Watt übersteigt. Das liegt daran, dass wir vorausschauend davon ausgehen, dass die Produktnorm in der Form des Entwurfs übernommen werden könnte. Für Besitzer von Balkonkraftwerken bedeutet das, alle Balkonkraftwerke, deren Leistung die dort als angemessenen 960 Watt überschreiten, könnten vor Versicherungsrisiken stehen. Auch wenn das Solarpaket I hier bis zu 2.000 Watt vorzieht, setzen Versicherung bei Schadensregulierung auf die VDE-Normen. Du könntest somit zwar ohne rechtliche Grenzen die 960-Watt-Empfehlung ignorieren, bei Schäden oder Kurzschlüssen erstattet die Versicherung dir den Schaden jedoch womöglich nicht. Mit Balkonkraftwerken, die diese Grenze von Anfang an berücksichtigen, bist du auf der sicheren Seite.

Die günstigsten Mini-PV-Anlagen im Detail

Auf dem Markt finden sich viele unterschiedliche Mini-PV-Anlagen, die zu unterschiedlichen Preisen angeboten werden. Vereinfachte Anmeldungen als Balkonkraftwerk sind bis zu einer Wechselrichterleistung von 600 Watt Leistung möglich. Die Leistung der mitgelieferten Solarmodule darf jedoch über diesen 600 Watt liegen, da der Wechselrichter die ausgegebene Leistung stets auf 600 Watt begrenzt und die Richtlinie damit erfüllt. Einzig, wer bei einem vollständigen Set später weitere Solarmodule hinzukauft, muss gegebenenfalls die maximale Leistung der Solarmodule einsehen, für die der Wechselrichter ausgelegt ist. Komplettsets von Herstellern, die man auch als steckerfertige Anlagen bezeichnet, berücksichtigen das bereits.

Heutige Balkonkraftwerke sollten dich nicht mehr als 600 bis 700 Euro kosten und dir eine Modulleistung von wenigstens 750 Watt bieten. Besser wären Modelle mit Solarmodulleistungen von über 800 Watt, sodass du dein Balkonkraftwerk gut nutzen kannst, sobald sich die neue Richtlinie für 800-Watt-Wechselrichter durchsetzt. Da viele Hersteller mittlerweile bereits mit der kommenden Änderung rechnen, finden sich in dieser Auflistung zahlreiche günstige Mini-PV-Anlagen, die längst über updatefähige Wechselrichter verfügen. Das bedeutet, dass du die Modelle heute schon mit einer 600-Watt-Drosselung anschließen kannst, bei Änderung der Gesetzesgrundlage aber jederzeit auf 800 Watt umschalten kannst.

Die günstigsten Mini-PV-Anlagen im Überblick:

Die günstigsten steckerfertigen Mini-PV-Anlagen

Wir stellen die Modelle mit all ihren Eigenschaften genauer vor:

ABL SOLAR Balkonkraftwerk 800W

Mit einem Preis von rund 530 Euro erhältst du in diesem Komplettset alles, was du zum Anschluss deines Balkonkraftwerks benötigst. Es besteht aus 2 Solarmodulen mit jeweils 415 Watt, sodass eine Modulleistung von 830 Watt zusammenkommt. Dazu erhältst du einen updatefähigen Hoymiles-Wechselrichter, der seine maximale Leistung von 600 Watt auf 800 Watt anpassen kann. Ein 5 Meter langes Schukokabel liegt dem Set für deinen Anschluss bereits bei. Eine Halterung ist in dem Kaufpreis allerdings noch nicht berücksichtigt. Je nachdem für welche Art der Befestigung du dich entscheidest, variiert der Preis mit Halterung für das Set von 599 bis 649 Euro. Durch die in diesem Set verwendeten Schindel-Solarmodule erhältst du eine um vier Prozent größere Fläche zur Stromproduktion als bei älteren Solarmodulen.

ABL SOLAR Balkonkraftwerk 800W

Ist dir der Mehrpreis zu hoch, kannst du ein vergleichbares Set von ABL Solar mit klassischen Solarmodulen bereits für 399 Euro erwerben. Je nach gewählter Halterung liegt der Preis bei diesem Set zwischen 499 und 549 Euro. Im Schnitt zahlst du somit lediglich 100 Euro Aufpreis für die neuen Schindel-Solarmodule, erhältst dafür jedoch Solarmodule, die deutlich resistenter gegen Verschattung ausfallen. Durch die größere Solarzellenfläche und die bessere Stromproduktion bei Schatteneinfällen rentiert sich dieses Mehrpreis langfristig.

Solarway Balkonkraftwerk 800W

Das Solarway Balkonkraftwerk stellt dir eine Modulleistung von exakt 800 Watt bereit, die auf zwei 400-Watt-Solarmodule entfällt. Auch diesem Set liegt ein updatefähiger Wechselrichter von Hoymiles HM800 bei, der seine Leistungsabgabe per Update von 600 auf 800 Watt steigern kann. Über die Solarman App kannst du die Leistung deines Balkonkraftwerks bei diesem Set stets im Blick behalten. Solarway erteilt eine 30 Jahre lineare Leistungsgarantie auf die eigenen Produkte. Da das Set ohne Halterung angeboten wird, musst du je nach gewünschten Befestigungsart von Mehrkosten zwischen 100 und 200 Euro für die Anbringung deines Balkonkraftwerks rechnen. Das Set allein ist bereits für 499 Euro erhältlich.

Solarway Balkonkraftwerk 800W

Balkonkraftwerk Solaranlage PLP Tek

Das besondere an diesem Balkonkraftwerk von PLP Tek sind die bifazialen Solarmodule. Dieses Set kann dir damit auch mit diffusem Licht, das auf die Rückseite der Module trifft, noch immer Strom erzeugen. Dabei kostet es dich mit einem Preis von 499 Euro nicht mehr als andere Sets in diesem Vergleich. Da auch dieser Preis das Komplettset ohne Halterung darstellt, variiert der Preis inklusive Halterung zwischen 599 und 699 Euro. Wie alle Balkonkraftwerke in dieser Liste besitzt es einen updatefähigen Hoymiles-Wechselrichter, der von 600 Watt auf 800 Watt umgestellt werden kann. Durch die Nutzung von diffusem Licht kannst du den Stromertrag steigern. Sinnvoll ist das vor allem bei der Anbringung an Balkonen oder Fassaden, bei denen reflektiertes Sonnenlicht auf die Solarmodule fällt.

Balkonkraftwerk Solaranlage PLP Tek

Balkonkraftwerk 800 Watt Klarbeit

Das Klarbeit Balkonkraftwerk ist eine der günstigsten Mini-PV-Anlagen in diesem Test. Du kannst es dir bereits ab 449 Euro sichern, in dem Preis ist mit Ausnahme einer Halterung bereits alles integriert, was du für den Anschluss deines Balkonkraftwerks benötigst. Durch die beschichtete Oberfläche der PV-Module sind sie widerstandsfähiger gegenüber Schmutz- oder Staubablagerungen. Der deutsche Hersteller erteilt zusätzlich 25 Jahre lineare Leistungsgarantie für die eigenen Solarmodule. Im Set inklusive ist ein updatefähiger Hoymiles-Wechselrichter sowie ein 5 Meter Schukokabel zum Anschluss deines Balkonkraftwerks. Mit zwei 415 Watt Solarmodulen erreicht das Set eine Modulleistung von 830 Watt. Durch das Full Black Design des Balkonkraftwerks ist diese Mini-PV-Anlage auch optisch ansprechend.

Balkonkraftwerk 800 Watt Klarbeit

PIANETA Balkonkraftwerk 810W / 800W

Bei dieser günstigen Mini-PV-Anlage erhältst du ein Modell mit updatefähigem Wechselrichter, der bereits für kommende Gesetzesänderungen gewappnet ist. Seine 800 Watt Leistung sind auf 600 Watt drosselbar, sodass du deine Mini-PV-Anlage direkt anschließen kannst. Sobald die Gesetzesänderung offiziell gültig wird, kannst du die Drosselung herausnehmen und von einer höheren Leistung profitieren. Das Balkonkraftwerk ist bereits für rund 360 Euro zu haben und bietet dir dafür ein fertiges Komplettpaket. Neben dem Hoymiles Wechselrichter HM800 erhältst du zwei Solarmodule der Marke JA Solar, mit einer Gesamtleistung von 810 Wattpeak. Durch eine App-Unterstützung kannst du zudem jederzeit bequem die Produktion deines Balkonkraftwerkes einsehen.

PIANETA Balkonkraftwerk 810W – 800W

Oftmals gibt es Mini-Solar-Anlagen für Balkon, Fassade und Co. auch bei Discountern wie Aldi, Lidl oder Netto. Schau immer mal wieder bei unseren aktuellen Deals vorbei und verpasse keine Schnäppchen-Gelegenheit.

Interesse am Balkonkraftwerk? Experte verrät im Podcast wertvolle Tipps

Wenn du überlegst, dir eine Mini-PV-Anlage für deinen Balkon oder sonstigen Platz anzuschaffen, hör dir unseren Podcast „Wir bauen uns ein Balkonkraftwerk“ an! Hier gibt Experte Florian Kettel wertvolle Tipps und Hinweise zum Thema und beantwortet drängende Fragen, die Interessenten umtreiben. Hier geht’s direkt zur Folge auf Spotify!