Balkon-Solaranlagen, kurz auch Balkonkraftwerke genannt, sind eines der Boom-Themen der aktuellen Zeit. Zuletzt erlebten sie einen schier unglaublichen Preisverfall, sodass sich einerseits immer mehr Leute eine solche Solar-Anlage leisten konnten und sich deren Anschaffung durch den laufenden Betrieb andererseits auch immer schneller amortisiert.

Experte erklärt: So steht es um den Preisverfall bei Balkonkraftwerken

Viele stellen sich im Zuge oder vor einer Anschaffung eines Balkonkraftwerks aber noch einige Fragen. Lohnt sich das überhaupt? Womit kann ich rechnen und was muss ich investieren? Darf ich das als Mieter überhaupt? Und: Wann ist der beste Zeitpunkt, sich eins zuzulegen?

All diese Fragen klären wir in unserer neuesten Podcast-Folge. Und zwar mit Florian Kettel von der Initiative „Treffpunkt Solar“. Angesprochen auf Preise und Zeitpunkt ist er sich unter anderem sicher, dass der Preisverfall der sogenannten steckerfertigen Anlagen nicht mehr ewig so weitergehe, wie zuletzt. Das Preisminimum sei angesichts der Materialkosten und Angeboten von ab rund 300 Euro pro Anlage bald erreicht. Kurzum: Er selbst würde nur wegen fallender Preise nicht unbedingt 5 weitere Jahre warten.

Dazu gibt’s Tipps rund um den Aufbau und die Ausrichtung. Wir gucken, was du genau beachten musst und zeigen, dass es nicht unbedingt einen Balkon braucht, um ein Solar-Kraftwerk anzubringen. Außerdem erklärt unser Experte, dass es für die Anbringung von solchen Solar-Kraftwerken in vielen Regionen immer noch ordentliche Förderung einzustreichen gibt.

Das gibt’s noch im Podcast

Zudem erklärt unsere Host Johanna, welche Erfahrungen sie mit Live-Übersetzungs-Kopfhörern à la Babelfisch aus „Per Anhalter durch die Galaxis“ gemacht hat. Ein echt spannendes Gadget, das demnächst auch in Deutschland erhältlich sein soll.

