Schon gewusst? Diese 3 beliebten Marken nutzen eBay als Outlet-Shop

Der Online-Händler eBay ist vermutlich jedem ein Begriff. Anders sieht das beim eBay Re-Store aus. Das ist sozusagen ein Shop im Shop, in dem du sämtliche Produkte kaufen kannst, die nicht fabrikneu im im Store landen. Stattdessen verkaufen Händler hier viele gebrauchte Waren. Das muss allerdings nicht heißen, dass die Produkte bereits ein oder zwei Jahre intensiv genutzt wurden. Sondern hier finden sich unter anderem auch Retouren, die innerhalb der Widerrufsfrist unbenutzt wieder zurückgeschickt wurden und fortan nicht mehr als Neuware deklariert werden dürfen, faktisch aber genau das sind. Auch aussortierte Produkte, die nicht mehr hergestellt werden, aber noch auf Lager sind, landen gerne in diesen Verkaufswegen.

Auch Vorführgeräte liegen in den Regalen des Re-Stores. Und eine weitere vielversprechende Kategorie: Refurbished Produkte. Das sind gebrauchte Waren, die jedoch von Profis überprüft, neu aufbereitet und bei Bedarf repariert werden. Dadurch sind sie vollkommen intakt und du gehst beim Kauf kein Risiko ein. Im Re-Store findest du aber auch normale Gebrauchtware, die ebenfalls von Experten geprüft wurde.

Produkte aller Kategorien aus dem eBay Re-Store: Hier sparst du Geld und schonst die Umwelt

Grundsätzlich finden sich im Re-Store Produkte aus sämtlichen Kategorien. Von Elektronik und Haushaltsgeräten über Garten-, Auto- und Büro-Produkte bis hin zu Sport- und Musik-Artikeln ist hier alles dabei. Neben der Tatsache, dass der Kauf von Produkten im Re-Store meist günstiger ist, als der Neukauf, tust du auch noch der Umwelt einen Gefallen. Denn im Gegensatz zu fabrikneuen Produkten werden bei Gebrauchtwaren keine neuen Ressourcen verschwendet.

eBay Re-Store: Geld sparen und umweltfreundlich shoppen

Und anstatt die alten Geräte einfach wegzuschmeißen, bekommen sie so noch einmal ein zweites Leben. Du sparst also nicht nur Geld, sondern handelst auch umweltfreundlicher, wenn du im Re-Store einkaufst.

AEG – Elektrogeräte-Hersteller im Re-Store

Kommen wir zu den Herstellern, die einige ihrer Produkte als offizieller Händler im eBay Re-Store verkaufen. Da wäre zum einen AEG – eine bekannte Marke für Elektrogeräte des schwedischen Unternehmens Electrolux. Im eBay Re-Store verkauft der Hersteller vor allem Refurbished – also generalüberholte – Haushaltsgeräte.

Hier findest du daher Akku-Staubsauger, Heißluftfritteusen, Wasserkocher, Luftreiniger, Saugroboter oder Kaffeemaschinen teils stark vergünstigt. Sind die Produkte als „zertifiziert Refurbished“ gekennzeichnet, kannst du außerdem davon ausgehen, dass Experten sie professionell gereinigt haben, bevor AEG sie zu dir nach Hause schicken lässt. So brauchst du dich nicht vor hygienischen Mängeln zu sorgen.

Interessante Angebote sind zum Beispiel folgende:

Dyson – hochwertige Staubsauger, Haartrockner und mehr

Auch Dyson – bekannt vor allem für seine Akkustaubsauger – verkauft einige seiner Produkte im Re-Store von eBay. Mittlerweile finden sich allerdings auch Haarstyling-Produkte, Ventilatoren, Luftbefeuchter und mehr Produkte im Sortiment des Technik-Giganten. Im Re-Store findest du zum Beispiel den kabellosen Staubsauger Dyson V8 Absolute (Refurbished) zu einem günstigeren Preis.

Auch den beliebten Haarglätter Dyson Corrale verkauft Dyson im Re-Store als zertifiziertes Refurbished Produkt. Zu den Highlights des hochwertigen Geräts zählen: er ist akkubetrieben und schützt dich vor Haarschäden. Außerdem kannst du mit seiner Hilfe nicht nur deine Haare glätten, sondern dir auch lockere Beach waves oder echte Locken stylen. Mehr Infos zum Gerät findest du in unserem Vorstellungsartikel.

Dyson Corrale Haarglätter

Auch ein Blick auf die Ventilatoren und Luftreiniger von Dyson kann sich gerade jetzt in der Sommerzeit lohnen. So bekommst du im Re-Store zum Beispiel den schicken und kompakten Dyson Pure Cool Me zu einem günstigen Preis. Der Ventilator mit Kühl- und Luftreingungsfunktion kommt in einem modernen Design und ist ebenfalls zertifiziert Refurbished – und daher nicht nur geprüft und wiederaufbereitet, sondern auch professionell gereinigt.

Philips – Küchengeräte und sonstige Haushaltswaren Refurbished

Auch Haushaltsgeräte von Philips findest du Refurbished im Re-Store. Das niederländische Unternehmen bietet unter anderem Kaffeemaschinen und sonstige Küchengeräte, aber auch Staubsauger, Luftreiniger und Bügeleisen im eBay-Shop für Gebrauchtwaren an.

Aktuell lohnenswert ist zum Beispiel die Kaffeepadmaschine Philips Senseo Select CSA250/10 zu einem günstigen Preis von 64,99 Euro. Das Gerät wurde ebenfalls generalüberholt und professionell gereinigt. Und auch bei der professionell gereinigten Refurbished Küchenmaschine Philips Viva Collection HR7510/10 kannst du aktuell für 69,99 Euro ein echtes Schnäppchen machen.