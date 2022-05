Diese 5 Haushaltsgeräte kannst du problemlos gebraucht kaufen

Nicht nur durch den fortschreitenden Klimawandel haben viele Menschen ein größeres Bewusstsein für Nachhaltigkeit entwickelt. Auch beim Einkaufsverhalten. Deshalb bevorzugen einige nachhaltig hergestellte oder aus umweltfreundlichen Materialien gefertigte Produkte. Eine weitere Möglichkeit ist der Kauf von gebrauchten oder generalüberholten Produkten. Hierbei entsteht der weitere Vorteil, dass diese in der Regel preiswerter sind, als wenn du sie neu kaufst und in Summe wird viel belastender Müll und Schrott vermieden. Doch welche Haushaltsgeräte kannst du bedenkenlos gebraucht kaufen?

Haushaltsgeräte gebraucht kaufen: Das solltest du beachten

Grundsätzlich kannst du mittlerweile so gut wie jedes Gerät gebraucht kaufen. Hat ein technisches Produkt jedoch einen hohen Verschleiß oder erfordert es ein hohes Maß an Hygiene, solltest du dir den Kauf gut überlegen. Bei Produkten, die nicht direkt mit dem Körper in Kontakt kommen, sollte das kein Problem sein. Anders sieht es etwa bei elektrischen Zahnbürsten oder manchen Küchengeräten aus – insbesondere, wenn du damit rohe Speisen zubereitest. Mit einem ordentlichen Putzmittel ist jedoch auch das möglich. Alternativ empfehlen wir eher zu einem generalüberholten Produkt zu greifen. Bei vielen Herstellern bekommst du diese Produkte auch unter dem Namen „refurbished“.

Der Vorteil dieser Produkte ist folgender: Sie sind zwar gebraucht, werden aber vom Hersteller oder durch den jeweiligen Händler überprüft und sind dadurch garantiert funktionsfähig – und teilweise werden sie sogar professionell gereinigt. So kaufst du sprichwörtlich nicht die Katze im Sack, sondern kannst dich auf ein vollkommen intaktes und hygienisch einwandfreies Gerät freuen. Diese 5 Haushaltsgeräte kannst du ohne Probleme gebraucht kaufen.

Staubsauger und Saugroboter: Diese Haushaltsgeräte kannst du gut gebraucht kaufen

Staubsauger jeglicher Art – mit Akku oder kabelgebunden – kannst du gut gebraucht kaufen. Das gilt auch für smarte Saugroboter. Hier lassen sich teilweise echte Schnäppchen im Internet finden. Insbesondere bei Akkustaubsaugern und Saugrobotern kann sich das lohnen, da diese neu mitunter über 200 oder sogar weit über 300 Euro kosten. Für ein gebrauchtes Modell zahlst du nicht selten weniger als die Hälfte des Neupreises. Jedoch solltest du bei zu günstigen Preisen kritisch sein. Vielleicht ist der Grund für einen zu geringen Preis, dass das jeweilige Produkt nicht mehr voll funktionstüchtig ist. Benutzte Filter lassen sich in der Regel einfach austauschen und mit einem Desinfektionstuch kannst du das Gerät äußerlich schnell reinigen. So steht der Nutzung im eigenen Haushalt nichts mehr im Wege.

Kaufst du einen Akkusauger oder Saugroboter gebraucht, solltest du außerdem bedenken, dass die Akkuleistung mit der Zeit nachlässt. Hier solltest du also kein allzu altes Gerät kaufen. Wenn du sicher gehen möchtest: Die Akkuleistung von refurbished Geräten wird in der Regel überprüft. Dadurch gehst du sicher, dass das Gerät noch eine ganze Weile hält. Außerdem erhältst du eine Gewährleistung – wie immer bei generalüberholten Geräten – die besagt, dass das Gerät komplett intakt ist.

Saugroboter kaufen: So findest du das perfekte Modell

Gebrauchte Ventilatoren – kein Problem!

Der Sommer steht vor der Tür und in Innenräumen heizt es sich schnell auf – insbesondere, wenn du in oberen Etagen wohnst, wirst du das Bedürfnis nach einem Ventilator nur zu gut kennen. Doch das kann ganz schön ins Geld gehen. Mit dem Kauf eines gebrauchten oder generalüberholten Haushaltsgeräts kannst du einiges sparen.

Im Gegensatz zu akkubetriebenen Staubsaugern sind die meisten Ventilatoren kabelgebunden. Dadurch gibt es hier keinen Verschleiß der verbauten Batterie – steckst du das Kabel in die Steckdose und die Luft kühlt ab, erledigt das Gerät alles, was es soll. Auch die Hygiene ist bei einem gebrauchten Ventilator kein Problem. Hier kannst du also problemlos ein Schnäppchen machen und umweltschonend shoppen.

Waschmaschine gebraucht oder refurbished kaufen

Waschmaschinen eignen sich besonders gut für den Gebrauchtkauf. Denn diese haben oftmals eine lange Lebensdauer. Bis zu 25 Jahre seien durchaus möglich, sagt Gerhild Loer von der Verbraucherzentrale gegenüber der Nachrichtenseite NTV. Deshalb könne man eine Waschmaschine guten Gewissens gebraucht kaufen. Kaufst du beispielsweise eine fünf Jahre alte Waschmaschine, kannst du davon ausgehen, dass du sie noch viele weitere Jahre nutzen kannst.

Worauf du beim Waschmaschinen-Kauf achten solltest: Die jeweilige Energieeffizienzklasse. Denn ältere Geräte verbrauchen in der Regel mehr Strom – und sind dadurch nicht nur teurer in der Nutzung, sondern auch umweltschädlicher. Außerdem sei es laut Loer hilfreich, den Vorbesitzer zu fragen – falls möglich – wie häufig die Maschine in etwa lief. Wurde damit die Wäsche einer ganzen Familie gewaschen, lief sie in der Regel häufiger und hat entsprechend mehr Verschleiß. Bei einem Ein- bis Zwei-Personenhaushalt hingegen kannst du davon ausgehen, dass sie seltener benutzt wurde und demnach auch länger funktionstüchtig bleibt.

Kaffeemaschine – am besten refurbished

Je nachdem, welche Kaffeemaschine du dir zulegen möchtest, kann auch hier der Kauf ziemlich teuer sein. Gerade moderne und technisch aufwendige Vollautomaten oder auch kleinteilige Siebträgermaschinen sind gefragt. Deshalb kann sich dabei ebenfalls der Gebraucht-Kauf lohnen, denn dadurch lässt sich bares Geld sparen. Da es sich dabei jedoch um ein Produkt handelt, das auf jeden Fall gepflegt sein sollte – schließlich möchtest du den Kaffee unbesorgt trinken können – empfehlen wir dir hierbei den Kauf eines „zertifiziert und refurbished“ Geräts bei eBay.

Kaffeemaschinen kaufst du am besten refurbished.

Denn so gehst du sicher, dass das Gerät nicht nur überprüft und getestet wurde, sondern auch gereinigt. Hinter den Händlern stecken oft zertifizierte, gewerbliche Verkäufer und teilweise sogar die Hersteller selbst. So sind alle Funktionen einwandfrei nutzbar und du kannst dich ohne Bedenken auf einen frisch gebrühten Kaffee freuen. Hersteller wie DeLonghi oder Philips sind mit offiziellen Stores auf eBay vertreten.

Haare trocknen mit einem gebrauchten Föhn

Ebenfalls unbedenklich ist der Gebraucht-Kauf eines Föhns. Denn hier erkennst du schnell, ob das jeweilige Gerät einwandfrei funktioniert und es hat auch keinen großen Verschleiß. In der Regel sind Haartrockner kabelgebunden, wodurch der Akku nicht unter der Nutzung des Vorbesitzers gelitten haben kann. Außerdem kommt der Föhn nicht mit deinem Körper in Kontakt – Sorgen wegen der Hygiene musst du dir hierbei deshalb auch nicht machen.