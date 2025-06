Die zwei besten Saugwischer auf dem Markt?! Wir zeigen, welcher sich für dich lohnt

Nass- und Trockensauger haben in den vergangenen Jahren viele klassische Putzutensilien wie Wischmopp und Staubsauger zunehmend ersetzt. Kein Wunder: Die neuen Kombigeräte saugen und wischen in einem Schritt – hygienischer, gründlicher und schneller. Zwei der aktuell leistungsstärksten Modelle auf dem Markt sind der Tineco Floor One S9 Artist und der Dreame H15 Pro Heat. Doch welches überzeugt in welchem Bereich?

Tineco vs. Dreame: So erleichtern die beiden Saugwischer dir die Arbeit

Beide Geräte funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip: Sie saugen den Schmutz ein und wischen gleichzeitig mit rotierenden Bürsten und frischem Wasser. Der Schmutz wird in einem separaten Tank aufgefangen, während ständig sauberes Wasser aufgetragen wird. So wird nicht nur der Boden effektiv gereinigt – er ist auch viel schneller wieder begehbar als beim klassischen Wischen mit dem Mopp.

Und nach dem Wischen? Auch hier machen beide Saugwischer es dir leicht: Sowohl das Gerät von Tineco als auch das von Dreame verfügt über eine automatische Selbstreinigung und Trocknung. Das bedeutet: kaum Pflegeaufwand, keine Gerüche und keine Gefahr durch Schimmelbildung.

Einfach hinstellen und warten: Die Reinigung & Trocknung geht ganz von allein (hier zu sehen beim Dreame H15 Pro Heat)

Design und besondere Features beider Saugwischer

Optisch ähneln sich beide Geräte stark im Aufbau, unterscheiden sich jedoch insbesondere in Farbgebung und Details. Der Tineco Floor One S9 Artist kommt mit silbergrauer Front und schwarzem Korpus daher, während der Dreame H15 Pro Heat auf eine schwarze Front mit mattsilbernen Seiten setzt. Beide lassen sich nahezu flach auf den Boden neigen, sodass auch schwer zugängliche Stellen unter Möbeln gereinigt werden können – ein echter Vorteil in jedem Haushalt.

Bei uns im Test schaffte es der Tineco Floor One S9 Artist gut unter Möbel

Ein Pluspunkt von beiden Geräten ist außerdem die Haarentwirrung, wodurch sich lästige Haare nicht mehr an der Bürste verheddern. Besonders praktisch, wenn du lange Haare hast oder Tiere im Haus wohnen.

Passend dazu: Tineco Floor One S9 Artist bei uns im Test

Der Tineco Floor One S9 Artist bietet mit dem iLoop Smart Sensor ein echtes Highlight: Er passt Saugleistung und Wasserfluss automatisch an die Verschmutzung an und zeigt dir auf einem Display anhand eines Farbverlaufs, wie sauber dein Boden bereits ist. So erkennst du sofort, ob du noch einmal über eine Stelle gehen musst.

Richtig cool: Der Farbverlauf zeigt an, wie schmutzig der Boden noch ist

Dreame kontert mit einem besonderen KI-Roboterarm: Dieser erkennt Wände und Fußleisten und senkt automatisch eine Gummilippe ab, damit du wirklich bis zum äußersten Rand reinigen kannst. Zwar verfügt auch Dreame über eine automatische Leistungsanpassung je nach Schmutz, doch eine visuelle Anzeige wie beim Tineco fehlt.

Der KI-Roboterarm des Dreame-Saugwischers hilft dabei, wirklich bis an die Kante sauberzumachen

Handling, Akku und Leistung

Beide Geräte ermöglichen dank innovativer Technologien eine leichte Vor- und Rückwärtsbewegung. Beim Wischen reicht oft schon eine kleine Bewegung des Handgelenks – den Rest übernimmt der Motor. Das macht das Putzen besonders rückenschonend und angenehm.

Der Frischwassertank ist beim Tineco direkt am Bürstenkopf angebracht. Das sorgt für einen erhöhten Druck auf den Boden und damit für bessere Reinigungsergebnisse. Beim Dreame sitzt der Tank klassisch unterhalb des Griffs, was zu einem etwas anderen Balancegefühl führt.

Effektiv in der Reinigung, aber trotzdem angenehm zu bedienen: der Tineco Floor One S9 Artist

Bei der Akkulaufzeit hat der Dreame H15 Pro Heat die Nase vorn: Er schafft beeindruckende 72 Minuten am Stück, während der Tineco auf etwa 50 Minuten kommt – ebenfalls ein sehr guter Wert. Dafür punktet der Tineco mit pouchzellenbasierten Akkus, die laut Hersteller eine dreimal längere Lebensdauer als herkömmliche Batterien bieten. Beide Geräte bieten auf dem Papier zudem eine Saugleistung von 22.000 Pascal – in der Praxis überzeugten sie im Test mit starker Performance und guter Schmutzaufnahme.

Selbstreinigung: Hygiene auf Knopfdruck

Auch bei der Selbstreinigung zeigen sich beide Geräte innovativ. Beim Tineco nennt sich das System Flashdry: Frischwasser wird auf 85 °C erhitzt, um Bürsten und Rohre zu spülen. Anschließend sorgt heiße Luft dafür, dass alles vollständig trocknet – ein perfekter Schutz gegen Schimmel und Gerüche.

Dreame setzt hingegen auf das System ThermoTub: Hier wird mit 100 °C heißem Wasser gereinigt, unterstützt durch eine KI-gesteuerte Feuchtigkeitserkennung. Dadurch passt sich die Trocknungszeit automatisch an. Beide Modelle trocknen die Bürste in nur fünf Minuten – ein echter Fortschritt gegenüber der lästigen Reinigung per Hand.

Beide Geräte besitzen ein übersichtliches Display, das dir die wichtigsten Infos liefert. In den zugehörigen Apps kannst du zusätzliche Einstellungen vornehmen und hilfreiche Informationen abrufen. Besonders spannend: Der Dreame lässt sich über die App wie ein Saugroboter fernsteuern – ideal, um etwa unter tiefe Möbel zu gelangen, die du sonst nicht erreichst.

Das Display des Tineco Floor One S9 Artist zeigt dir den Akkustand, Saugmodus und mehr an

Fazit: Welcher ist der bessere Saugwischer?

Einen klaren Sieger gibt es in diesem Vergleich nicht – beide Modelle gehören zur Spitzenklasse und überzeugen auf ihre eigene Weise. Der Dreame H15 Pro Heat punktet mit längerer Akkulaufzeit und dem innovativen KI-Randreiniger. Der Tineco Floor One S9 Artist hingegen bietet mit dem iLoop-Sensor, seiner angenehmen Handhabung und dem tiefer liegenden Wassertank echte Vorteile in der Praxis.

In Sachen Reinigungsleistung, Selbstreinigung und Preis liegen beide Geräte auf Augenhöhe. Deine Entscheidung hängt letztlich davon ab, welche Features dir besonders wichtig sind – und welches Design besser in deinen Haushalt passt. Ganz persönlich empfehlen kann ich dir den Tineco Floor One S9 Artist, diesen habe ich nämlich schon selbst getestet und war dabei absolut begeistert. Der Dreame H15 Pro Heat steht ihm mit Blick auf die technischen Daten und Funktionen aber wirklich in nichts nach.

Preislich bewegen sich beide Modelle auf ähnlichem Niveau. Der Tineco Floor One S9 Artist startet mit einem UVP von 899 Euro, während der Dreame H15 Pro Heat ursprünglich 699 Euro (UVP) kostet. Beide sind jedoch regelmäßig im Angebot deutlich günstiger erhältlich – Preisvergleiche lohnen sich also. Kleiner Spar-Tipp: Tineco hat uns bereits verraten, dass der Floor One S9 Artist am Prime Day im Angebot sein soll, spätestens dann solltest du also auf jeden Fall bei Amazon vorbeischauen. Ob der Dreame H15 Pro Heat ebenfalls rund um den Prime Day günstiger zu haben ist, ist uns bisher nicht bekannt – wahrscheinlich ist es aber.