Schon ab unter 550 Euro: Der richtige ECOVACS Saug-Wisch-Roboter für jeden

Die Feiertage stehen vor der Tür – und damit oft jede Menge Aufgaben. Ob es um Geschenkbesorgungen oder das gründliche Saubermachen des Hauses geht, die Zeit vor Weihnachten kann ganz schön hektisch werden. Mit smarten Haushaltshelfern von ECOVACS kannst du dir wenigstens bei der Reinigung etwas Arbeit abnehmen lassen. Diese Geräte eignen sich nicht nur für den eigenen Gebrauch, sondern auch als praktische Geschenke für Freunde oder Familie. Diverse Saug- und Wischroboter für verschiedene Budgets sind gerade bei Amazon mit starken Rabatten erhältlich. Wir zeigen dir die besten Deals und erklären, welches Modell am besten zu deinem Bedarf und Geldbeutel passt.

Saugen, Wischen und sich selbst reinigen: Jetzt schon für 546 Euro

Alle hier vorgestellten Saugroboter kommen mit einer Saug- und Wischfunktion sowie einer Servicestation, die sich um die Reinigung des jeweiligen Roboters kümmert. Es handelt sich also um Oberklasse-Geräte des Herstellers ECOVACS – übrigens einer der gefragtesten Hersteller für Haushaltsroboter. Außerdem kommst du an jedes der Modelle gerade für unter 950 Euro. Zwei der smarten Helfer sind derzeit sogar für unter 600 Euro erhältlich.

Starten wir mit dem preiswertesten Modell, dem ECOVACS DEEBOT N30 PRO OMNI. Dieser Saugroboter ist gerade 22 Prozent reduziert und kostet so nur noch 546 Euro. Dieser saugt dein Zuhause mit 10.000 Pa Saugkraft und bekommt so auch Teppichböden bis in die Tiefe sauber. Zwei rotierende Wischpads an der Unterseite schrubben zudem kräftig deine Böden und sollten so selbst eingetrocknete und klebrige Flecken entfernen können. Perfekt für Tierhalter: ECOVACS setzt auf eine spezielle Bodenbürste, die das Verheddern von (Tier-)haaren reduziert.

ECOVACS DEEBOT N30 PRO OMNI

Das war es allerdings noch lange nicht. Denn mitgeliefert bekommst du auch eine All-in-One-Station, die sich sowohl um die Entleerung des Saugroboters als auch ums Waschen und Trocknen der Mopps mit Heißwasser beziehungsweise -luft kümmert. Eine Aufladung reicht laut Hersteller aus, damit der Roboter bis zu 320 Minuten am Stück saubermachen kann. So bekommt der N30 PRO OMNI in der Regel dein ganzes Zuhause in einem Rutsch gereinigt.

ECOVACS DEEBOT N30 PRO OMNI: Jetzt bei Amazon ansehen!

Von 599 bis 799 Euro: Diese ECOVACS-Modelle sind ebenfalls einen Blick wert

Für einen kleinen Aufpreis kannst du dir den DEEBOT T30 PRO OMNI sichern. Dieser hochwertige Saugroboter ist derzeit für nur 599 Euro erhältlich und sorgt dafür, dass deine Teppich- und Hartböden mit einer beeindruckenden Saugkraft von bis zu 11.000 Pa gründlich gereinigt werden. Selbst hartnäckiger Schmutz und tief sitzender Staub haben keine Chance. Zusätzlich ist das Gerät mit zwei rotierenden Wischmopps ausgestattet, die mühelos klebrige oder feuchte Verschmutzungen entfernen. Besonders praktisch: Die mitgelieferte Basisstation übernimmt auch hier nicht nur das Laden, sondern ebenso das automatische Entleeren und Reinigen des Roboters – und das mit 70 Grad heißem Wasser. Anschließend werden die Mopps mit warmer Luft getrocknet, um Schimmelbildung zu verhindern. Aktuell ist dieses leistungsstarke Modell für nur 599 Euro im Angebot.

DEEBOT T30 PRO OMNI

Wenn du nochmal 200 Euro drauflegst, kannst du dir den ECOVACS DEEBOT X5 OMNI sichern. Mit einer beeindruckenden Saugkraft von bis zu 12.800 Pa bietet er eine noch stärkere Reinigungsleistung. Seine eckige Form ermöglicht es ihm dazu, Schmutz auch aus schwer erreichbaren Ecken zu entfernen. Dank einer niedrigen Bauhöhe von nur 95 Millimetern gleitet er zudem mühelos unter Möbelstücke wie Sessel oder Regale. Die innovative ZeroTangle-Bürste verhindert außerdem, dass sich Haare verfangen. Wie die anderen beiden Saugroboter arbeitet dieses Modell ebenso mit rotierenden Wischpads und übernimmt die automatische Reinigung, Trocknung und Entleerung in der dazugehörigen Station. Aktuell gibt es den DEEBOT X5 OMNI von ECOVACS bei Amazon für 799 Euro.

Die eckige Bauweise des Ecovacs Deebot X5 Omni sieht man nicht häufig.

Hiermit reinigst du alles: ECOVACS All-in-One-Lösung für unter 950 Euro

Das reicht dir nicht aus? Dann gibt es auch noch eine absolute All-in-One-Lösung von ECOVACS. Der DEEBOT T30S Combo Complete ist nämlich eine Kombination aus Saug-/Wischroboter und Akkusauger. So bekommst du selbst Stellen sauber, die der Roboter nicht erreicht. Sei es hinter Möbeln, Pflanzen und Lampen, auf Regalen, dem Sofa oder in deinem Auto-Innenraum. Dank 29 Prozent Rabatt gibt’s die Komplettlösung jetzt schon für 919 statt 1.299 Euro.

ECOVACS DEEBOT T30S Combo Complete

Der Saugroboter überzeugt dabei grundsätzlich mit denselben Funktionen der zuvor genannten Modelle. Er macht allerdings mit 11.000 Pa Saugkraft sauber, was in den allermeisten Fällen völlig ausreichen dürfte. Dazu bekommst du dann noch einen vollwertigen Akkusauger, der sich ebenfalls automatisch in die Station entleert, damit du bis zu 90 Tage lang keine Arbeit damit hast. Der kabellose Handstaubsauger lässt sich dabei sowohl als Akkusauger für deine Böden als auch für sonstige Oberflächen ohne Saugrohr nutzen. Das passende Zubehör, um alle Bereiche bequem zu erreichen, schickt ECOVACS gleich mit.

DEEBOT T30S Combo Complete für 919 Euro: Hier geht’s zum Deal!