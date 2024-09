Akkusauger, Saugwischer und Saugroboter von Dreame: Unsere 3 Favoriten für den Hausputz

Mittlerweile gibt es eine Menge Produkte, die uns die Hausarbeit erleichtern. Ich erinnere mich noch gut, wie mühsam das Staubsaugen mit einem kabelgebundenen Sauger war. Für mich sind daher bereits Akkusauger eine richtig gute Erfindung, die meist nicht allzu teuer sind. Aber auch das Wischen ist mit einem Saugwischer viel leichter und spart Zeit. Wer den Hausputz hingegen fast komplett loswerden möchte, sollte zu einem Saug-Wisch-Roboter greifen. Wir zeigen dir unsere Top 3 Haushaltsgeräte von Dreame.

Dreame R10: Akkusauger mit hoher Saugleistung und 60 Minuten Laufzeit für unter 200 Euro

Ein Akkusauger sollte in keinem Haushalt fehlen. Und ein erschwingliches Modell mit viel Leistung und langer Akkulaufzeit hat Dreame mit dem kabellosen Staubsauger R10 herausgebracht. Dieses Modell eignet sich sowohl für die wöchentliche Fußbodenreinigung als auch fürs Saubermachen von Sofaritzen oder des PKW-Innenraums. Denn er lässt sich einerseits mit der Bodenbürste und dem Saugrohr bequem aus dem Stand nutzen. Andererseits kannst du ihn aber ebenso als Handgerät mit dem mitgelieferten Zubehör verwenden und kommst so auch in schwer zugängliche Bereiche.

Dreame R10 – das ist im Lieferumfang des Akkusaugers enthalten

Dazu bietet der Dreame R10 eine hohe Saugkraft von 120 AW und kann dadurch auch tiefsitzenden Staub aus Teppichen oder Polstern entfernen. Dank der Akkukapazität von 7 × 2.500 mAh kommst du zudem auf bis zu 60 Minuten Laufzeit. So lassen sich mehrere Etagen problemlos in einem Rutsch saubermachen. Stark ist außerdem: Das fünfschichtige Filtersystem filtert bis zu 99,9 Prozent Staub und sonstige feinste Partikel aus der Luft. Somit ist der Akkusauger auch für Allergiker eine gute Wahl.

Im Lieferumfang bekommst du weiterhin für verschiedene Oberflächen und Zwischenräume diverse Aufsätze mitgeliefert. Obendrein ist eine Wandbefestigung mit dabei, die du bei Bedarf nutzen kannst, um den Akkusauger platzsparend aufzuhängen. Dreame verkauft den R10 derzeit bei Amazon für unter 200 Euro.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Dreame H14 Nass- und Trockensauger: Wischt, saugt und reinigt sich selbst

Noch mehr Arbeit nimmt dir ein Nass- und Trockensauger, wie der Dreame H14, ab. Denn dieser saugt deine Böden nicht nur, sondern wischt sie auch in einem Schritt. Lästiges Eimertragen und Wischen mit Muskelkraft kannst du dir somit sparen. Der H14 putzt deinen Fußboden mit einer Reinigungslösung und einer Bodenbürste, die beim Wischen mit 520 U/min rotiert. Trockene und feuchte Verschmutzungen nimmt der Saugwischer zudem mit einer starken Saugleistung von 18.000 Pa auf. Dadurch geht der Hausputz ganz leicht von der Hand.

Außergewöhnlich ist zudem die Flexibilität des H14. Denn der Griff des Nass- und Trockensaugers lässt sich komplett in Richtung Boden kippen, um so auch unter niedrigen Möbeln sauberzumachen. Im Gegensatz zum Putzen mit einem Wischmopp bleibt im Anschluss kaum Feuchtigkeit zurück. Denn das schmutzige Putzwasser landet in einem separaten Tank. Der Boden ist somit schnell wieder betretbar und Schimmel kann gar nicht erst entstehen. Dazu macht der Saugwischer bis an den Rand sauber und du musst nicht mit einem Lappen hinterher wischen.

Der Dreame H14 Nass- und Trockensauger lässt sich flach über den Boden neigen

Der Dreame H14 ist darüber hinaus bei der Reinigung äußerst clever. Denn er verändert die Leistung je nach Verschmutzungsgrad und zeigt dir dabei die wichtigsten Infos auf einem Display an. Und auch nach dem Hausputz nimmt dir der Saugwischer noch einiges an Arbeit ab. In der mitgelieferten Station wird die Bürste nämlich mit 60 Grad heißem Wasser gereinigt. Damit keine unangenehmen Gerüche oder Schimmel entstehen, wird sie anschließend mit heißer Luft getrocknet. Mit einer Ladung hält der Akku bis zu 35 Minuten durch. Somit lassen sich auch größere Flächen in einem Durchgang säubern. Der Dreame H14 ist bei Amazon gerade für 649 Euro zu haben!

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

L20 Ultra Complete: Die autarke Komplettlösung für den Hausputz

Willst du hingegen den kompletten Hausputz automatisieren, solltest du zu einem Saugroboter mit Wischfunktion greifen. An einen solchen kommst du mit dem Dreame L20 Ultra. Der Saug-Wisch-Roboter hat uns im Test absolut überzeugt. Denn sowohl Saug- als auch Wischleistung waren hervorragend. Auch den Preispunkt fanden wir fair, da die Konkurrenz meist teurer ist.

Der Dreame L20 Ultra saugt mit 7.000 Pa Saugkraft und entfernt mit zwei rotierenden Wischpads auch feuchte und klebrige Verschmutzungen gekonnt. Dank der MopExtend-Technologie wischt der Roboter außerdem bis an den Rand. Denn er erkennt komplexe Umgebungen und weiß, wann er die Mopps aus- oder einfahren sollte. Mittels AI Action und diverser Sensoren erkennt und vermeidet der Haushaltsroboter zudem zuverlässig Hindernisse im Raum.

Dreame L20 Ultra Complete in seiner Servicestation – das ist im Lieferumfang enthalten

Die mitgelieferte Servicestation lädt den Saugroboter nach der Reinigung nicht nur auf, sondern entleert auch den Tank des Roboters und säubert sowie trocknet die Mopps. Dadurch werden hier ebenfalls Schimmel und Gerüche verhindert. Aber damit nicht genug: In der Station wird auch der Wassertank des L20 Ultra neu aufgefüllt und es wird neue Reinigungslösung hinzugefügt. Somit nimmt dir die Station sogar nach dem Putzen noch einiges an Arbeit ab und sorgt dafür, dass dein Zuhause mit frischen Wischpads gereinigt wird. Statt 1.199 Euro kostet der Dreame L20 Ultra in der Complete Version bei Amazon gerade nur noch 899 Euro. Hier ist auch gleich einiges an Verbrauchsmaterial enthalten, wie etwa Staubauffangbeutel oder Wischpads.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt