Unter 15 Euro: Drei süße Geschenkideen für Weihnachten, die noch rechtzeitig ankommen

Seinen Liebsten an Weihnachten eine Freude zu machen, ist mindestens genauso schön wie das leckere Essen am Fest oder die eigenen Geschenke. Gleichzeitig muss ein nettes Präsent nicht immer unbedingt auch teuer sein – immerhin zählt der Gedanke und die Intention, und nicht das Preisschild. Das beweisen auch diese drei Geschenkideen für unter 15 Euro, die wir dir in diesem Artikel hier vorstellen. Egal, ob für die Eltern, den Freund oder die Freundin oder vielleicht auch für Kinder, Neffen oder Enkel – hier ist für jeden etwas dabei! Und das Wichtigste: Alle drei Geschenkideen sollen natürlich vor dem 24. ankommen.

Duftkerzen Geschenk-Set für unter 15 Euro

Starten wir direkt mit unserer „teuersten“ Option – wobei „teuer“ bei einem aktuellen Angebotspreis von 13,99 Euro nun wirklich nicht zutrifft. Obendrein bekommst du für den Preis ein vierteiliges Geschenk-Set, welches bei Amazon sogar als Besteller Nr. 1 in Sachen Kerzensets beworben wird. Wie die Kategorie schon vermuten lässt, gibt’s hier ein 4er-Pack Weihnachtskerzen. Diese machen alleine schon mit ihrem süßen Design samt Weihnachtsmann, Geschenken und vielem mehr optisch direkt einen super Eindruck und laden dazu ein, genauer hinzuschauen.

Die schicken Kerzen sind voller süßer Details und ein echter Hingucker

Gleichzeitig handelt es sich hierbei aber auch um Duftkerzen mit ätherischen Ölen. Die Düfte Rose, Jasmin, Lavendel und Vanille sollen jeder auf ihre Art überzeugen und für eine angenehme Atmosphäre sorgen. Und das scheint zu klappen, immerhin werden die angenehmen Düfte in vielen Bewertungen positiv erwähnt. Insgesamt kommt das Set so auf eine durchschnittliche Bewertung von 4,3/5 Sternen – und das bei über 520 Bewertungen.

→ Duftkerzen-Geschenkset mit 4 Weihnachts-Kerzen für 13,99 Euro

„Du bist toll“ – Eine wortwörtlich süße Geschenkidee

Weiter geht’s mit einer wortwörtlich süßen Geschenkidee für alle Schokoladenliebhaber: Bei Amazon bekommst du nämlich eine dekorative Geschenkbox für Duplo-Schokoriegel. Wieso ausgerechnet Duplo? Das erklärt sich mit einem Blick auf das Produktbild:

Eine tolle Aufmerksamkeit für deine Liebsten

Die Kombination aus der netten Botschaft und dem süßen Inhalt macht diese Geschenkidee zu einem tollen Präsent. Großeltern, die ihren Enkeln ohnehin gerne etwas Schokolade schenken, sorgen hiermit beispielsweise für einen besonderen Hingucker an Weihnachten. Doch auch sonst kannst du deinen Liebsten mit diesem Geschenk mitteilen, wie toll du sie findet. Bei Amazon kostet die Geschenkbox 9,99 Euro. Ein Duplo-Riegel ist dabei übrigens direkt inklusive. Wer gleich mehrere Boxen kauft, kann sogar bis zu 20 Prozent sparen. Wenn du also ein paar Personen eine Freude machen möchtest, lohnt es sich, mehrfach zuzuschlagen.

→ Schokoriegel-Geschenkbox für 9,99 Euro

Wer übrigens einfach nur Schokolade verschenken möchte, bekommt momentan auch eine Schachtel Lindt Nougat Mini Pralinés für unter 9 Euro bei Amazon.

DIY Weihnachtsbaum: Eine nachhaltige Geschenkidee

Suchst du eher ein Präsent für eine Person mit grünem Daumen? Dann haben wir hier abschließend noch den perfekten Tipp für dich. Ebenfalls für 9,99 Euro kannst du nämlich ein cooles Tannenbaum-Geschenk-Set verschenken. Hier ist alles inklusive, um sich eine eigene Nordmanntanne zu züchten: 8 bis 10 Samenkörner, ein Anzuchttopf aus Zellulose, zwei Kokussubstrat-Tabletten sowie eine Anleitung. Mit etwas Geschick entsteht daraus ein eigener Tannenbaum.

Dieses Weihnachtsbaum-Set ist eine tolle Geschenkidee

Das Coole: Mit diesem Geschenk haben deine Liebsten länger zu tun – denn selbstverständlich benötigt der Tannenbaum etwas Zeit zum Gedeihen. Somit schenkst du nicht nur für dieses Jahr etwas, sonst auch direkt für die Folgejahre.

→ Tannenbaum-Geschenk-Set für 9,99 Euro