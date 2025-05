Der große Tischgrill-Guide von rund 55 bis 360 Euro: Welches Modell ist für wen geeignet?

Endlich ist es vielerorts wärmer und die Tage sind wieder deutlich länger. Da steigt die Lust bei vielen auf einen entspannten Grillabend im Garten oder auf dem Balkon. Falls dir noch der ideale Grill dafür fehlt: Wir haben einige Modelle für jedes Budget miteinander verglichen. Und sie alle haben eins gemeinsam: Sie brauchen nur eine Steckdose – und schon kann der Barbecue-Abend an einem lauen Sommerabend beginnen. Im Gegensatz zum Gas- oder Kohlegrill lassen sie sich außerdem auch bei schlechtem Wetter oder im Winter in Innenräumen nutzen. Du bist also insgesamt viel flexibler.

Günstiger Elektrogrill mit großer Grillfläche

Wem vor allem ein günstiger Preis wichtig ist, der sollte sich einmal den Tefal Malaga Elektrogrill „TG 3918” anschauen. Den bekommst du schon für unter 60 Euro und kannst so preiswert in die BBQ-Welt einsteigen. Auf einer 28,6 Zentimeter breiten und 55 Zentimeter tiefen Grillfläche ist laut Tefal Platz für Grillgut von bis zu acht Personen. Ob als gemeinsames Happening mit dem 2.000-W-Grill in der Mitte eines Tischs oder separat – auf der XL-Ablage lassen sich jede Menge Steaks, (Veggie-)Burgerpatties, Maiskolben und mehr mit schönen Grillstreifen zubereiten. Die glatte Plancha-Seite der Grillfläche eignet sich zudem für die schonende Zubereitung von Fisch oder Gemüse.

Tefal Malaga Elektrogrill „TG 3918” – so sieht er aus

Die Temperatur lässt sich an einem Thermostat an der Seite bequem einstellen und das Fett fließt in die mitgelieferte Auffangschale ab. Wer Zeit sparen möchte, stellt die Grillplatte und die Auffangschale danach einfach in die Spülmaschine. So bleibt für dich noch nicht einmal ein großer Reinigungsaufwand.

44 Prozent reduziert: Bei MediaMarkt kostet der Tefal Malaga Elektrogrill gerade nur 57,99 Euro

Hochwertig und edel: WMF Lono Tischgrill in zwei Varianten

Etwas hochwertiger verarbeitet und einen edleren Look bietet hingegen der WMF Lono Quadro Elektrogrill „04.1519.0011“. Auch dieser ist sowohl für In- als auch Outdoor geeignet und macht sich selbst auf einem festlich gedeckten Tisch hervorragend. Das Gehäuse aus Cromargan sorgt darüber hinaus für eine hohe Langlebigkeit. Je nach Grillgut kannst du außerdem zwischen fünf verschiedenen Leistungsstufen wählen. Zwar ist die Grillfläche mit 27 × 27 Zentimetern ein Stück kleiner als bei dem Modell von Tefal und er bietet mit 1.250 Watt ebenfalls etwas weniger Leistung, aber Design und Qualität haben eben auch ihren Preis.

Dank 24 Prozent Rabatt kostet der WMF Lono Quadro Tischgrill gerade 82,99 Euro. Nach dem Grillen lassen sich Grillplatte und Tropfschale ebenfalls entnehmen und in der Spülmaschine bequem reinigen. Somit ist auch dieses Modell ohne viel Aufwand wieder bereit für den nächsten Einsatz.

Der WMF Lono Quadro Tischgrill „04.1519.0011“ sieht schon etwas edler aus

Sollten dir hier Leistung und Grillfläche nicht ausreichen, gibt es auch noch den WMF Lono „04.1534.0011“ Elektrogrill mit einem sehr ähnlichen Design. Hier ist die Grillfläche mit 27 × 41 Zentimetern aber noch mal ein gutes Stück größer, sodass du selbst mit größeren Gruppen super grillen kannst. Wie beim Tefal Tischgrill ist rund ein Drittel der Grillfläche flach für Fisch und Gemüse, während rund zwei Drittel geriffelt sind, was beim Grillen für schöne Grillstreifen auf Steak oder Halloumi-Käse sorgt. Dank 2.300 Watt Leistung wird der Elektrogrill obendrein heißer, sodass sich die Poren von Steak und Co. schnell schließen und das Fleisch saftig bleibt – und auch sonstiges Grillgut wird dadurch schneller gar. Hier kannst du nach dem BBQ-Abend ebenso einfach Grillplatte und Tropfschale entnehmen und in die Spülmaschine stellen.

Und der Preis? Gerade kostet dieser Tischgrill dank 41 Prozent Rabatt bei MediaMarkt nur noch 89,99 Euro. Für nur sieben Euro Aufpreis hast du somit noch einmal deutlich mehr Fläche zur Verfügung und bist auch für hungrige Mäuler gerüstet.

Der WMF 04.1534.0011 Lono Tischgrill ist nochmal leistungsstärker und größer

41 Prozent Rabatt bei MediaMarkt: WMF Lono Elektrogrill für 89,99 Euro

WMF Lono Master Tischgrill: Elegant, groß und mit zwei separat einstellbaren Grillplatten

Noch mehr Leistung und Grillfläche bekommst du mit dem WMF Lono Master Elektrogrill „04.1528.0011“. Hier grillst du auf 28 × 50 Zentimetern Fläche mit bis zu 2.400 Watt – perfekt für größere Gruppen. Der Grill mit langlebigem Cromargan-Gehäuse ist dank mitgeliefertem Wind- und Spritzschutz außerdem ideal für draußen geeignet – Wind und Wetter machen ihm nichts aus. Aber auch in der Küche sorgt der Schutz dafür, dass die Wand oder Küchenzeile nicht mit Fettspritzern übersät ist.

Der WMF Lono Master Tischgrill „04.1528.0011“ kann auf beiden Grillplatten unterschiedlich beheizt werden

Zudem stehen dir hier zwei individuell steuerbare Grillplatten zur Verfügung, sodass du etwa Aubergine, Zucchini und Paprika mit weniger Hitze schonend auf der einen Seite garen kannst, während Steaks auf der anderen Seite scharf angebraten werden können. Die Grillplatten sind auch hier spülmaschinengeeignet. Aktuell wechselt der Tischgrill für 124,99 Euro den Besitzer.

Tefal OptiGrill XL: Der smarte Allrounder für Küche und Balkon

Der letzte Elektrogrill unserer Liste ist ein besonderes Exemplar, das für noch mehr Einsatzzwecke genutzt werden kann als die bisher vorgestellten Tischgrills. Die Rede ist vom Tefal OptiGrill XL 4-in-1 „GC784D“. Der ist nämlich ein wahrer Allrounder, der nicht nur aufgeklappt als Tischgrill verwendet werden kann, sondern insgesamt vier Zubereitungsarten beherrscht. Er lässt sich etwa ebenso als intelligenter Kontaktgrill – wie man es von anderen OptiGrill-Modellen kennt – in der Küche oder auf der Terrasse nutzen. Hier gibt es zwölf voreingestellte Programme, die dir bei der perfekten Zubereitung helfen – unter anderem für Sandwiches, Burger oder rotes Fleisch. Das Gerät misst die Dicke des entsprechenden Grillguts und stellt Temperatur und Garzeit automatisch ein. So gelingt selbst unerfahrenen Hobbyköchen das perfekte Steak. Mit der mitgelieferten Backschale verwandelst du den OptiGrill außerdem in einen Ofen und kannst hiermit sogar Gratins, Pizza und Co. zubereiten.

OptiGrill XL mit Backschale

Jede Grillfläche ist hierbei 40 × 20 Zentimeter groß. Aufgeklappt stehen dir somit insgesamt 40 × 40 Zentimeter Fläche zur Verfügung. So kannst du bei Bedarf einfach beide Grillflächen mit Grillgut belegen oder auf einer Seite die Backschale befestigen und damit dünsten oder garen, während du die andere Seite zum Grillen nutzt. Die Grillplatten, Backschale und der Saftauffangbehälter sind auch hier spülmaschinengeeignet und somit mühelos wieder sauber. Allerdings musst du für den OptiGrill etwas mehr Budget zur Verfügung haben. Er kostet gerade 359,99 Euro statt knapp 460 Euro.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.