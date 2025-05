Ein guter Koffer ist im Urlaub enorm wichtig. Während deiner Ferien muss dein mitgenommenes Hab und Gut darin Platz finden und am besten auch noch sicher verstaut sein. Gleichzeitig sollte der Koffer aber ebenso flexibel sein, um ihn einfach von A nach B transportieren zu können. Wenn dir genau so etwas noch fehlt, darfst du den folgenden Aldi-Deal zu einem dreiteiligen Kofferset auf keinen Fall verpassen.

Dreiteiliges Kofferset „Essential“ von Monzana: Daraus besteht es

Zu haben gibt es drei Hartschalenkoffer in unterschiedlichen Größen sowie ein Beautycase – eigentlich besteht das Set bei Aldi also sogar aus vier Teilen. Das Außenmaterial der Koffer besteht aus ABS, welches als besonders robust gilt. Im Inneren findest du auf einer Seite Fixierbänder und auf der anderen ein Reißverschlussfach. So bleibt deine Kleidung an Ort und Stelle, auch wenn es unterwegs mal etwas holprig wird.

Besonders praktisch ist, dass jeder Koffer auf vier 360-Grad-Rollen steht. Diese erleichtern den Transport wirklich enorm, denn du musst die Gepäckstücke nicht erst in Schräglage bringen, um sie zu ziehen. Die Räder sollen außerdem austauschbar sein, wodurch sich die Investition in das Kofferset auch langfristig lohnt. Den Teleskopstil kannst du aus- und einfahren und an deine Körpergröße anpassen. Ein Standardzahlenschloss schützt obendrein vor neugierigen Blicken.

Aldi schickt dir drei Koffer in den Größen M, L und XL. Die Variante in Größe M fasst circa 55 Liter und kann mit den Maßen 38 x 22 x 54 cm bei vielen Airlines als Handgepäck verwendet werden. Optimal also für Wochenendtrips oder kurze Geschäftsreisen. Als Aufgabengepäck für längere Urlaube eignen sich die anderen beiden Modelle aus dem Set. Sie fassen 82 und 120 Liter. Das Beautycase bietet noch mal extra Platz für circa 17 Liter.

Kofferset zum Aldi-Preis

Für dieses Set müsstest du normalerweise 209,99 Euro zahlen. Der Lebensmitteldiscounter Aldi streicht jetzt aber satte 56 Prozent vom UVP, sodass für dich nur noch 89,99 Euro (plus 5,95 Euro Versand) auf der Rechnung stehen. Das Set gibt es in zwei verschiedenen Farben, in Rose oder Champagne, der reduzierte Preis gilt für beide Ausführungen.

Verglichen mit teuren Marken-Modellen von Samsonite oder American Tourister, wo ein einzelner Koffer schon mal gut und gerne über 100 Euro kostet, schießt du bei Aldi echt ein ordentliches Schnäppchen ab. Und wenn du beim Koffer-Kauf clever sparst, hast du mehr Geld über, das du im Urlaub ausgeben kannst!

