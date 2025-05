100 GB 5G-Tarife: Neuer Preisführer läutet Preissterben bei Handytarifen ein

Auch wenn dem Mobilfunk-Markt in Deutschland nachgesagt wird, im europäischen Vergleich deutlich zu teuer zu sein, so bedarf es hier immer mal wieder einer Neubewertung. Und just dieser Tarif wirft die Frage auf: Sind wir nicht längst im Billig-GB-Bereich angekommen?

Vorbei sind die Zeiten, wo man mühsam Gigabyte gegen Euro aufgeworfen hat und zum Ergebnis kam, dass eine 1:1-Rechnung doch gar nicht so schlecht sei. Dieser Tarif-Kracher des Anbieters „Handyhelden“ (mehr zum Tarifanbieter erfahren) zeigt, wo der Hase ab sofort langläuft. Oder?

100 GB: Vodafone-Tarif mit 5G für 12 Euro – monatlich kündbar

Schauen wir auf die Fakten: Bei Handyhelden gibt’s einen neuen Tarif im Vodafone-Netz, der dich mit monatlich 100 GB versorgt. Machen wir uns nichts vor – für die allermeisten ist das gleichzusetzen mit einem Unlimited-Tarif.

Das Ganze findet im 5G-Netz statt (maximaler Speed 50 Mbit/s) und ist sowohl als Laufzeit-Variante mit 2 Jahren Vertrag (kein Anschlusspreis) als auch monatlich kündbar (19,99 Euro Anschlusspreis) buchbar. Der Hammer sind aber die monatlichen Kosten: 11,99 Euro stehen auf der Monatsrechnung – ohne Sondereffekte oder doppelten Boden. Allerdings gibt es auch hier den typischen Preisanstieg nach Ablauf der 24 Monate. Dann kostet der Tarif 19,99 Euro im Monat, du kannst zu dem Zeitpunkt aber natürlich problemlos wechseln.

Eine Telefon- und SMS-Flat packt der Anbieter noch mit dazu, außerdem wirbt Handyhelden bei physischen SIM-Karten mit einer „Next-Day-Lieferung“, wenn rechtzeitig bestellt wird. Wermutstropfen: Als eSIM scheint der Tarif derzeit nicht abschließbar zu sein.

→ Hier geht’s zum Angebot

Geht’s noch besser? Wir machen den Preis-Check

In der monatlich kündbaren Variante mit knapp 20 Euro Anschlusspreis kostet der Handyhelden-Tarif über zwei Jahre gesehen 12,82 Euro pro Monat. Der komplette Vergleich zeigt – damit ist er auf einem Niveau mit vielen anderen Tarifen, die aber nur die Hälfte seines Datenvolumens widerspiegeln. Hello SIM, Dr. SIM, Vodafone CallYa und wie sie alle heißen: An das Preis-Leistungs-Verhältnis des 100-GB-Krachers kommt gerade keiner heran.

Generell – wenn wir uns nur die 100-GB-Optionen auf dem Markt anschauen. Hier ist Dr. SIM als einziger Anbietern näherungsweise mit dabei, verlangt aber 14,99 Euro für seinen 100er-Tarif. Hier haben die „Handyhelden“ tatsächlichen einen großen Wurf gemacht und sind in diesem Bereich neuer Preisführer mit satten 3 Euro Vorsprung pro Monat. Zumindest für den Moment. Fun fact: Sowohl Dr. SIM als auch Handyhelden gehören direkt oder indirekt zum Freenet-Konzern. Die stärkste Konkurrenz ist also aus dem eigenen Haus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Tariffuxx ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Jetzt weiterlesen Unlimited für alle: Freenet bringt Tarif zum Spottpreis zurück

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.