Bei Blau kannst du gerade ein echtes Schnäppchen-Bundle abstauben. Für einen kleinen Monatspreis bekommst du hier einen top Samsung-Fernseher, eine PlayStation 5 und einen Handytarif im Paket. Was genau drinsteckt und wie gut der Deal wirklich ist, erfährst du hier.

Es ist Zeit für einen neuen Fernseher und mit einer PlayStation 5 kannst du auch gut etwas anfangen? Dann ist dieses Bundle vielleicht genau das Richtige für dich! Denn bei Blau bekommst du beides zusammen mit einem 25-GB-Tarif zu einem wirklich guten Preis. Dieser ist so gut, dass es den Mobilfunkvertrag sogar quasi geschenkt dazu gibt! Das musst du über das Angebot wissen.

Samsung-TV und PlayStation 5: Das bekommst du hier

Bei diesem Angebots-Bundle steht ein Samsung-Fernseher mit einem großen 65-Zoll-Bildschirm im Fokus, der normalerweise allein schon mindestens knapp 600 Euro kostet (Preisvergleich). Der Smart-TV ist seit 2024 auf dem Markt und punktet mit einer hohen Ultra HD 4K-Auflösung und einer smarten Oberfläche. Streamingdienste und sonstige Apps lassen sich so direkt auf dem Fernseher installieren und du kannst gleich loslegen. Zwar könnte die Bildwiederholfrequenz von 50 Hz noch höher sein, aber fürs alltägliche Fernsehen reicht das vollkommen aus. Das Bild wird außerdem durch die Unterstützung von HDR10+, HLG und viele weitere Bildverbesserungssysteme optimiert.

Zusätzlich dazu bekommst du hier noch eine PlayStation 5 Slim Digital im Wert von knapp 400 Euro (Preisvergleich) dazu. Die Spielkonsole ist die perfekte Ergänzung für deinen neuen Fernseher und lässt dich neue Top-Titel bequem von der Couch aus spielen. Hier kannst du dich auf beeindruckende Grafiken, spürbare Immersion mit haptischem Feedback der Controller und eine schnelle SSD-Festplatte freuen, die das Spielerlebnis noch flüssiger werden lässt.

25 GB und 5G: Das steckt im Tarif

Und last but not least, ist hier der Tarif Blau Allnet M mit dabei. Dieser hält dir 25 GB Datenvolumen im 5G-Netz mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s bereit und ist wahlweise auch als eSIM nutzbar. Somit kannst du ihn wahlweise auch als Zweittarif für deine Smartwatch nutzen, falls du schon einen Handytarif nutzt, mit dem du rundum zufrieden bist.

Das Datenvolumen reicht in der Regel für Spotify, Instagram, YouTube Shorts und Co. problemlos aus und kommt erst an seine Grenzen, wenn du stundenlang Videos oder Filme von unterwegs streamst. Für den Fall kannst du dir Serien beispielsweise über Netflix und Disney+ aber auch vorab herunterladen und verbrauchst so unterwegs nicht so viele Daten. Der Tarif beinhaltet zudem eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze und EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Alle Kosten zusammengerechnet: Den Tarif bekommst du sogar komplett gratis

Für all das musst du nur einmalig einen Euro Gerätepreis zahlen und danach monatlich 25,99 Euro Grundgebühr. Ein Anschlusspreis fällt nicht an. Wichtig zu wissen: Bei diesem Angebot bindest du dich für 36 Monate, du kannst aber bereits nach 24 Monaten wieder den Tarif wechseln (Geräte müssen weiter abbezahlt werden).

Jetzt kommt aber der eigentliche Clou: Über die Mindestlaufzeit kommen so insgesamt Kosten von rund 935 Euro zusammen. Das ist gerade deshalb so stark, weil der Fernseher bereits mindestens 579 Euro und die PS5 mindestens rund 400 Euro kostet. Allein für die Hardware müsstest du einzeln also zusammen bereits 979 Euro zahlen. Im Bundle bei Blau bekommst du aber noch einmal zusätzlich den Tarif für 36 Monate dazu und zahlst insgesamt sogar weniger, als wenn du die Geräte einzeln kaufen würdest. Den Tarif gibt’s rechnerisch also echt geschenkt dazu.

