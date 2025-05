Teufel startet Ausverkauf: Einer der besten Bluetooth-Kopfhörer jetzt zum Spitzenpreis

Kabelkopfhörer nerven, In-Ear-Kopfhörer sammeln Ohrenschmalz und ohne Kopfhörer ist alles doof. Das Einzige, was du dann machen kannst, ist auf Over-Ear-Kopfhörer zurückzugreifen. Für gute Over-Ears muss man jedoch meistens auch gut was investieren, denn nicht jeder bietet die gleiche Bass-Intensität, manche haben kein Noise Cancelling und andere haben unbequeme Polster. Doch es geht auch anders.

Over-Ear-Kopfhörer von Teufel zum Sonderpreis

Die Teufel Real Blue Pro gehören sicherlich zu den derzeit spannendsten Over-Ear-Kopfhörern auf dem Markt – vor allem, wenn man auf der Suche nach starker Technik, aktivem Noise Cancelling und einem guten Deal ist.

Teufel selbst bietet das Topmodell aktuell nämlich zum reduzierten Preis an: statt der üblichen 349,99 Euro kosten die Real Blue Pro derzeit nur noch 249,99 Euro (plus Versand). Das ergibt eine Ersparnis von 100 Euro und macht den Kopfhörer so zu einem heißen Preis-Leistungs-Tipp – denn nicht umsonst ergatterten die Over-Ears bei uns im Test starke 96 von 100 Punkte und wurden als „einer der besten Kopfhörer“ des Jahres betitelt.

Sound, Akku & ANC: Darum sind die Kopfhörer so gut!

Technisch setzt Teufel bei den Real Blue Pro auf moderne Standards: Die Bluetooth-Kopfhörer kommen mit Hybrid-ANC, das Außengeräusche zuverlässig herausfiltert, ohne den Klang zu verfälschen. Für Vielhörer ist vor allem die Akkulaufzeit interessant – mit eingeschaltetem ANC sind bis zu 44 Stunden drin, ohne sollen sogar über 56 Stunden möglich sein. Auch klanglich wissen die Real Blue Pro vollends zu überzeugen. Dank Teufels eigener Xear-Technologie liefern die Kopfhörer druckvolle Bässe, klare Höhen und eine detailreiche Klangbühne, die sich mit deutlich teureren Modellen messen kann. In unserem Test war der Sound daher auch auf jeden Fall eins der absoluten Highlights der Real Blue Pro.

So sehen die Teufel Real Blue Pro aus

Zusätzlich an Bord sind Features wie aptX Adaptive, ein Transparenzmodus, ein USB-C-Ladeanschluss und eine begleitende App mit Equalizer-Funktion. Für den nötigen Komfort sorgen weiche Polster und eine ergonomische 3D-Schwenkmechanik, mit der sich die Kopfhörer auch über längere Zeit angenehm tragen lassen. Besonders praktisch sind obendrein die Trageerkennung sowie die Funktion „ShareMe“, durch die man die Kopfhörer mit einem weiteren Paar Kopfhörer verbinden kann. Dann kann man direkt zusammen Musik hören, ohne einen Spotify-Jam zu starten und die Flat nonstop zu belasten.

Unterm Strich bekommst du mit den Teufel Real Blue Pro somit ein rundum hervorragendes Gesamtpaket – und das jetzt ganze 100 Euro günstiger. Wer viel unterwegs ist, Wert auf guten Klang legt und dabei nicht gleich 300 Euro oder mehr für Modelle von Sony oder Bose ausgeben möchte, sollte hier genauer hinschauen. Wie lange das aktuelle Angebot bei Teufel noch läuft, ist allerdings unklar.

