Einer der besten Kopfhörer 2023 kommt aus Berlin: Teufel Real Blue Pro im Test

Musikbegeisterte legen oftmals Wert auf guten Klang. Ob bei Lautsprechern, Hi-Fi-Systemen oder Kopfhörern: An einer Marke kommt man in dieser Hinsicht kaum vorbei – Teufel. Das Berliner Unternehmen verkauft dabei nicht nur hochpreisige Produkte. Viele preisgekrönte Bluetooth-Lautsprecher und Kopfhörer sind erschwinglich, so wie der Teufel Rockster Cross. Daneben hat Teufel auch Kopfhörer im Repertoire. Die Real Blue TWS 2 (Test) etwa sind ein idealer Alltagsbegleiter. Und mit den rund 150 Euro teuren Real Blue NC (Test) macht man ebenso wenig falsch. Für 200 Euro mehr hat Teufel seit Mitte 2023 auch den Real Blue Pro im Programm. Und im Test zeigen die Kopfhörer: Sie gehören zu den besten des Jahres.

Design und Tragekomfort der Teufel Real Blue Pro

Als wir die Teufel Real Real Blue NC getestet haben, waren wir zwar vom warmen Klang, jedoch nicht so sehr vom Design begeistert. Und so lautete das Fazit in diesem Bereich: „Geht es ums Design, wird dem Teufel Real Blue NC nicht unbedingt der Preis für die schönsten Kopfhörer der Welt verliehen.“ Mit den Real Blue Pro hat Teufel zwar nicht das Rad neu erfunden. Doch eine kleine Änderung genügte, um das Design deutlich zu verbessern. Die neuen High-End-Ohrhörer sind etwas ovaler und laufen nicht mehr so spitz nach außen zu. Dadurch verteilen sich die Innereien anders, die Kopfhörer wirken nicht mehr so bullig auf dem Kopf.

Das Design der Teufel Real Blue Pro ist, ebenso wie der Tragekomfort, fantastisch.

Apropos auf dem Kopf: Die Teufel Real Blue Pro sitzen weder zu spack noch zu locker und lassen sich dadurch viele Stunden ununterbrochen tragen. Die weichen Ohrpolster aus Memoryschaum tragen ebenfalls dazu bei – auch, weil sie die Ohrmuscheln komplett umschließen.

Bedienung der Kopfhörer

Viele Kopfhörer-Hersteller setzen auf eine Bedienung per Touch oder auf Taster. Teufel macht einfach beides. Damit wird die Steuerung sehr kleinteilig. Zum einen haben die Teufel Real Blue Pro einen Joystick, mit dem man die Lautstärke einstellen, Musik pausieren und Lieder überspringen oder zurückspulen kann. Auch der Sprachassistent lässt sich damit aufrufen. Darüber hinaus gibt es eine ANC-Taste, mit der man zwischen den drei ANC-Stufen (Niedrig, Mittel, Hoch) und dem Transparenzmodus umschalten kann. In der Teufel-App kann man zudem auswählen, welche der Einstellungen auf der ANC-Taste hinterlegt sein sollen und welche nicht. Wenn man also die niedrige Stufe des ANC nicht benötigt, lässt sie sich aus dem Menü herausziehen.

Die Bedienung der Kopfhörer erfolgt über gleich mehrere Wege

Und dann haben die Kopfhörer auch noch berührungsempfindliche Flächen rechts und links. Hier lassen sich in der App Befehle hinterlegen, was geschehen soll, wenn man eine der beiden Flächen der Teufel Real Blue Pro zwei- oder dreimal antippt.

Teufel Real Blue Pro: Der Sound

Tragekomfort hoch, Bedienung intuitiv: Beides wäre ohne einen guten Klang jedoch nichts wert. Aber auch hier enttäuschen die Teufel Real Blue Pro nicht. Allerdings bedarf es etwas Feinjustierung. Denn: Von Werk aus ist der Sound nicht besonders weitläufig und es fehlen die Details. Mit der App lässt sich aber Fülle, Bühne und Wärme hineinbringen.

→ Genialer Trick: So wird der Klang deiner Kopfhörer deutlich besser

Darüber hinaus kannst du in der Teufel-App mithilfe von „Mimi“ eine Klangpersonalisierung durchführen. Dazu wirst du zunächst einmal durch einen Hörtest geleitet. Auf Basis dessen erstellt die Software ein Hörprofil, in dem Details, die deine Ohren nicht (mehr) wahrnehmen, wiederhergestellt werden. Das Ganze funktioniert ziemlich gut und präzise, auch wenn es nicht neu ist. Der Sound bekommt mehr Raum und ist deutlich detaillierter.

Anfangs noch dünn, nach dem Nachjustieren aber gigantisch: der Klang der Teufel Real Blue Pro

Für mehr Bühne sorgt auch Teufels „Dynamore“. Dieser Modus, der bei den Teufel Real Blue Pro auch erstmals in einem Kopfhörer zum Einsatz kommt, erweitert das Stereo-Panorama virtuell mit einer präzisen Tiefenstaffelung und breiter Bühne. So lassen sich verschiedene Instrumente genau lokalisieren. Der Unterschied zwischen aus- und eingeschalter Dynamore-Funktion ist deutlich hörbar.

Ein Manko sind die integrierten Mikrofone. Bei einem Telefonat oder einer Videokonferenz ist man am anderen Ende der Leitung zwar zu hören. Doch, eher schlecht als recht. Nimmt man die Kopfhörer ab und spricht in die seitlich angebrachten Mikrofone, ist der Klang beim Gegenüber um Welten besser.

Das Active Noise Cancelling (ANC)

Wer einmal Kopfhörer mit enorm effektivem ANC aufgehabt hat, wird vermutlich nie wieder zu Kopfhörern ohne diese Funktion greifen. En gutes Active Noise Cancelling reduziert die Umgebungsgeräusche. Und dringen sie nicht mehr wahrnehmbar durch, kann man auch die Lautstärke reduzieren – was sich positiv aufs Gehör auswirkt. Meister dieser Klasse sind etwa die Momentum 4 von Sennheiser (Test) oder die Sony WH-1000XM5 (Test). Doch die Teufel Real Blue Pro sind nur ein My von den Großmeistern entfernt. Ein Problem dürften all diejenigen feststellen, die Musik oder Podcasts sehr leise hören. Dann fällt gegenüber dem ausgeschaltetem ANC ein hörbares Rauschen auf.

Akkulaufzeit und Case der Kopfhörer

Die Berliner Sound-Profis versprechen bei den Teufel Real Blue Pro satte 56 Stunden Musikgenuss – ohne ANC. Schaltet man das Active Noise Cancelling ein, sollen immerhin noch 44 Stunden drin sein. Freilich kommt es dabei auch auf die Lautstärke an. In unserem Test gelang es dem Kopfhörer mit eingeschaltetem ANC die 40-Stunden-Marke zu knacken. Und sollten die Teufel Real Blue Pro einmal leer gespielt sein, sind sie dank Schnellladefunktion fix wieder einsatzbereit. Nur 15 Minuten am Kabel genügen, damit man im Anschluss ganze sieben Stunden Musik hören kann.

Das Case der Kopfhörer

All diese hervorragenden Werte werden von dem überaus stabilen und recht kompakten Case abgerundet. Hier findet man auch noch das passende Lade- und Klinkenkabel.

Teufel Real Blue Pro im Test: Das Fazit

Die Teufel Real Blue Pro sind mit rund 350 Euro wahrlich kein Schnäppchen. Auch deshalb, da Spitzenmodelle, wie die Sennheiser Momentum 4 oder die Bowers & Wilkins PX7 S2 schon für 300 Euro erhältlich sind. Doch dank des kolossalen Klangs, der enormen Akkulaufzeit und der hervorragenden Passform spielen sie nicht nur in der gleichen Liga. Die Teufel Real Blue Pro sind damit auch Anwärter auf den Titel „Kopfhörer des Jahres 2023“.

Das Active Noise Cancelling hätte zwar ein wenig effektiver sein können und das Rauschen bei Stille dürfte den einen oder anderen stören. Doch mit dem Gesamtpaket treffen die Berliner ins Schwarze. Sollte sich der Preis bei 300 Euro einpendeln, wäre das Preis-Leistung-Verhältnis hervorragend. Denn für ebendiesen Preis bekommt man auch die zwei oben genannten Kopfhörer, die nicht schlechter, sondern teilweise – hier und da – noch etwas besser sind.