Lego Technic zu Weihnachten? Das sind die besten Sets mit top Rabatten

Lego bringt pro Jahr hunderte Sets auf den Markt. Ob City, Harry Potter, Star Wars oder Minecraft: Die schiere Anzahl der Sets kann einen schon erschlagen. Einer der beliebtesten Bereiche ist die Lego-Technic-Welt. Hier verbaut man wenig bis keine „normalen“ Bricks, also klassische Steine, sondern Achsen, Pins, Liftarme und Paneele. Das hat zur Folge, dass man viel ausgeklügeltere mechanische Funktionen verbauen kann. Und das macht die Serie so beliebt bei Jung und Alt. Doch welche Sets sollten unter den Weihnachtsbaum? Wir haben unsere Favoriten hier zusammengefasst.

Absoluter Luxus: Dieses Set hat viel Sparpotenzial

680 Euro bei unter 3.000 Teilen – was Lego-Fans lange befürchteten, ist mit dem Lego Technic 42146 Liebherr LR 13000 Raupenkran im Jahr 2023 wahr geworden. Bei diesem Set kosten die Steinchen im Schnitt fast 24 Cent. Doch das hat zumindest zwei Gründe, die nachvollziehbar sind. Denn in dem 1 Meter hohen und 1,10 Meter langen Set gibt es vor allem an den Auslegern riesige Teile. Dazu kommen zwei Smart-Hubs, Control+-Anbindung und insgesamt sechs Motoren, sowie 24 neue Gewichtssteine, die gemeinsam fast 1 Kilo Gewicht auf die Waage bringen.

Das Tolle daran ist aber nicht nur die Steinauswahl, sondern der massive Preisverfall. Denn heftige 220 Euro kostet der Kran jetzt weniger als der UVP. Damit sparst du dir rein bei der Geldmenge den größten Brocken in unserer Liste. Willst du aber einen noch viel größeren Kran mit mehr Teilen und für die Hälfte, solltest du dir auch mal den Mould King 17015 Technik Kran anschauen. Dieser Koloss kostet nur 222 Euro aktuell, ist aber leider gerade nicht lieferbar. Wenn du aber auf nach Weihnachten wartest, ist er die noch klügere Wahl.

Ford GT 2022: Starker Preis für ein starkes Set

Eines der Highlights aus Legos 2023er-Technic-Kollektion ist der Ford GT 2022. Der dunkelblaue Sportwagen mit der Setnummer 42154 besteht aus knapp 1.500 Teilen und umbaut damit 39 cm Länge, 18 cm in der Breite und eine Höhe von 9 cm. Er richtet sich eher an erwachsene Lego-Kunden oder Fans des Ford GT. Trotzdem bietet er zumindest Einzelradaufhängung mit Federung, eine Hand-of-God-Lenkung und einen mitlaufenden V6. Dazu hat Lego Scherentüren und ein paar Klappfunktionen verbaut.

Mit 120 Euro war er zum Marktstart schon fair eingepreist. Jetzt kostet er nur noch 90 Euro und ist eine der Empfehlungen der vergangenen zwei Jahre. Und er kommt auch noch vor Weihnachten bei dir an.

Lego Technic ganz klassisch: Sonne Erde Mond mit 40 Prozent Rabatt

Ein für Lego-Technic-Verhältnisse experimentelles Set bildet ein Modell aus der Space-Serie mit der Set-Nummer 42179. Es besteht aus nur 526 Teilen, hat aber dennoch die recht großen Maße von 33 x 24 x 18 cm und macht auf den ersten Blick viel her. Per Kurbel kannst du die Erde und den Mond um die Sonne kreisen lassen und so die Mondphasen und die Entstehung der Jahreszeiten durch die Neigung der Erde darstellen. Das Set kommt komplett ohne Verkleidung aus und zeigt so die Technikelemente und die Mechanik deutlicher als bei den meisten Lego Technic Sets der vergangenen Jahre. Zum Marktstart Anfang 2024 kostet es satte 80 Euro. Nun, kurz vor Weihnachten, bietet MediaMarkt das Modell für knapp 48 Euro – und damit 40 Prozent unter dem UVP – an.

Lego Technic 2024 – Space: Sonne Erde Mond Modell

John Deere von Lego Technic mit Rabatt

Auch 2024 hat Lego wieder mit John Deere zusammengearbeitet. Nach dem John Deere 948L-II Skidder und dem 9620R 4WD Tractor gibt es bei Lego Technic im Jahr 2024 einen Maishäcksler. Er sortiert sich in der unteren Mittelklasse ein und kostet zum Marktstart knapp 43 Euro. Dabei fällt direkt die klassische Farbgebung in Gelb und Grün sowie eine große Menge an Zahnrädern auf. Sie treiben den Erntebalken an der Front an. Dazu gibt es eine Hinterachslenkung per „Hand-of-God-Steuerung“ und einen beweglichen Schwenkarm. Das Set mit der Nummer 42168 besteht dabei aus 559 Teilen und umbaut einen Raum von 25 × 22 × 11 cm. Kurz vor Weihnachten kostet die kleine Landwirtschaftsmaschine nun noch gut 30 Euro und passt so auch mit einem schmalen Geldbeutel unter den Baum.

Lego Technic für Kinder: Das sind die aktuellen Empfehlungen

Echte Kindersets gibt es im Lego-Technic-Bereich nur noch wenige. Viele Sets sind zu groß und zu teuer. Aber unser Favorit für die Kleinen ist beides nicht und er verspricht auch noch einiges an Spielspaß. Dabei handelt es sich um die Modelle der Monster-Jam-Reihe. Sie besitzen zum einen mit ein bisschen Rabatt einen angenehmen Preispunkt unter 20 Euro. Zum Anderen bieten sie ein zweites Modell aus den gleichen Steinen (B-Modell) und mit einem Aufziehmotor eine tolle Spielfunktion.

Lego Technic 42149 – Monster Jam Dragon

Dazu sind sie robust und können so auch von kleineren Kindern gut bespielt und mit ein bisschen Hilfe von den Eltern auch frustfrei aufgebaut werden. Die verschiedenen Modelle sind alle sehr ähnlich und bieten quasi das Gleiche. Deshalb kannst du dich hier von der Optik leiten lassen: