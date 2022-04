Dyson Corrale Haarglätter: Das Glätteisen für Profis und Anfänger – mit Gewinnspiel

Der Dyson Corrale ist ein akkubetriebener Haarglätter, mit dem sowohl Anfänger als auch Profis ihren Haaren im Handumdrehen einen neuen Style verpassen. Die hohe Qualität, für die Dyson steht, ist nicht nur bei deren Haushaltsgeräten zu erkennen. Denn auch bei dem Haarglätter sind jede Menge hilfreiche Funktionen integriert – und die verbauten Materialien geben dem Gerät den letzten Schliff. Das kann der Haarglätter von Dyson.

Dyson Corrale: Kabellos stylen zu Hause oder auf Reisen

Der Dyson Corrale eignet sich perfekt fürs Styling zu Hause und unterwegs. Denn er ist nicht nur handlich und akkubetrieben, sondern kommt auch mit einer eleganten und hitzebeständigen Reisetasche. So ist der hochwertige Haarglätter auch im Urlaub gut geschützt. Und für die Nutzung zu Hause bekommst du eine schicke Ladestation mitgeliefert, die den Akku in nur 40 Minuten wieder auf 90 Prozent bringt. Praktischer Nebeneffekt der Station: Hier kühlt das Gerät sicher aus und du musst keine Sorgen vor Brandschäden haben.

Weniger Haarschäden mit dem Haarglätter von Dyson

Wie bereits erwähnt, kommt der Haarglätter ohne ein Kabel aus. Zumindest fast, denn ein Kabel führt noch zur Ladestation. Für unterwegs lässt sich der Dyson Corrale aber auch direkt über das mitgelieferte Kabel magnetisch aufladen – die Ladestation kannst du so zu Hause lassen und Platz im Koffer sparen. Der Akku hält rund 30 Minuten. Sollte er einmal leer gehen, kannst du aber auch das Kabel anschließen und so dein Styling vollenden. Eine Besonderheit des Haarglätters: Die Heizplatten bestehen aus Kupfer und sind besonders flexibel. Dadurch umschließen sie deine Haare und du benötigst weniger Hitze für dasselbe Ergebnis. Außerdem entstehen so laut Hersteller nur halb so wenige Haarschäden, wie bei herkömmlichen Glätteisen.

Lockere Beach waves, glatte und geschmeidige Haare oder echte Locken: Mit dem Dyson Corrale kreierst du jeden Look. Je nach gewünschter Frisur kannst du die Temperatur in drei Stufen einstellen – von 165 bis 210 Grad. Gleichzeitig schützt dich die intelligente Temperatur-Regulierung vor Haarschäden, da das Gerät die von dir gewählte Temperatur nie überschreitet.

