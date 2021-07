Reise-Zubehör fürs Smartphone: Diese drei Gadgets musst du haben

Das erste praktische Gadget, was wir dir für deine nächste Reise empfehlen möchten, ist die 4-Fach Ladestation von Hama. Über den hochwertigen Lade-Adapter kannst du bis zu vier Geräte gleichzeitig aufladen. Einfach eingesteckt und schon kann die ganze Familie Smartphones, Lautsprecher oder Powerbanks mit nur einer Steckdose aufladen. Die Quick-Charge-Funktion sorgt dabei für eine besonders schnelle Ladung. Dieses Reise-Zubehör sollte daher bei keiner Reise fehlen. Mittlerweile ist es sogar in einigen Autos nutzbar –

Immer genügend Strom – das bietet dir dieses Reise-Zubehör

Doch nicht immer hat man im Urlaub eine Steckdose parat – sei es beim Camping oder einem langen Tagesausflug. Und auch dafür bietet Hama das optimale Reise-Zubehör. Für absolute Flexibilität solltest du auf eine Powerbank setzen. Die Hama Supreme 20HD Powerbank versorgt all deine Mobilgeräte zuverlässig mit Energie. Der schicke Akku für unterwegs ist in mehreren Akkugrößen erhältlich.

Die größte Variante sichert dich für alle Eventualitäten ab, denn hier kannst du von einem riesigen Speicher mit 20.000 mAh (20 Ah) zehren. Das reicht nicht bloß für eine Aufladung deines Smartphones, sondern gleich für mehrmalige Aufladungen oder zusätzlich für Lautsprecher, Smartwatch und Co. Die integrierte LED-Anzeige zeigt dir jederzeit die Kapazität des mobilen Akkus. So siehst du früh genug, wenn dem mobilen Akkupack mal die Luft ausgeht. Dank leichter und kompakter Bauweise ist die Powerbank außerdem kaum merklich im Rucksack oder der Strandtasche verstaut und somit der perfekte Begleiter für deine nächste Reise.

Das ist das perfekte Set für lange Autofahrten

Und auch bei einer langen Autofahrt kann einmal der Akku Leergehen. Insbesondere, wenn du dein Smartphone als Navigationsgerät verwendest und somit das Display ununterbrochen eingeschaltet ist. Hier kann ein Adapter für den Zigarettenanzünder die beste Lösung sein. Das Hama KFZ-Set bietet dir aber noch mehr als das. Mit dem Paket aus USB-Adapter für den Zigarettenanzünder, einem Ladekabel sowie einer Handy-Halterung mit induktiver Ladefunktion bist du für jede lange Autofahrt bestens vorbereitet.

Verbinde einfach die Smartphone-Halterung mit dem Zigarettenanzünder und schon kannst du dein Handy bequem aufladen. Dazu musst du nicht jedes Mal ein Kabel in die Smartphone-Buchse stecken, sondern du klemmst das Smartphone lediglich in die Halterung – und schon lädt es per Induktion auf. Die Halterung ist grundsätzlich für alle gängigen Handy-Größen geeignet. Für die kabellose Ladefunktion muss dein Smartphone jedoch mit der induktiven Ladefunktion kompatibel sein. Für alle Autofahrer, die ein Handy mit induktiver Ladefunktion besitzen, ist dieses Reise-Zubehör ein absolutes Must-have.