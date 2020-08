Die besten Apps für Autofahrer: Alles rund ums Parken, Tanken und Mieten

Du bist auf dem Weg in den Urlaub, zur Arbeit oder machst einfach nur einen Ausflug. Nervig: Der nächste Stau kündigt sich bereits an. Anstatt stundenlang zu stehen, nimmst du möglicherweise einen Umweg über die Landstraße – und wirst natürlich geblitzt. Zeitgleich blinkt es am Armaturenbrett, das dir penetrant klar macht: Du solltest tanken. Doch wo findet man hier die nächste Tankstelle?

Keine angenehme Situation für Autofahrer. Doch anstatt blind loszufahren, kann man heutzutage die Autofahrt mit Apps vorplanen oder den Überblick über die Situation behalten. Nützliche Anwendungen für Android-Geräte und iPhones zur Navigation, zum tanken, Erste Hilfe und Co. gibt es hier in der Übersicht.

Auto-Apps: Die besten Anwendungen für unterwegs

Navi-Apps: Orientierung während der Tour

Das Navi gehört zur Auto-Ausstattung wie das Lenkrad. Egal, ob vergessliche Autofahrer hinter dem Steuer sitzen oder Genies sich in unbekanntes Territorium wagen – ein Navi braucht jeder irgendwann einmal. Ist das Navigationssystem nicht schon im Auto selbst integriert – zum Beispiel über Android Auto oder Apple Carplay – gibt es alternative Navi-Apps fürs Smartphone wie Sand am Meer.

Für Android-Smartphone ist vor allem Google Maps eine naheliegende Lösung, da der Google-eigene Dienst auf jedem Android-Gerät vorinstalliert ist. Bei iPhones ist es das entsprechende Pendant Apple Karten. Alternativ sind populäre und altbewährte Navi-Apps etwa Here WeGo, Waze, MapFactor oder MapMe zu haben. Alle Navigations-Apps stehen für Android und iOS bereit.

Die Routen lassen sich einfach vor der Fahrt berechnen und Zwischenstopps einfügen. Dabei geht das Ganze längst über die Autofahrt hinaus, hin zu Bahnverbindungen, Fahrrad- und Fußgängerrouten. Du wirst darüber hinaus mit Echtzeitinformationen gefüttert, wie etwa über die Verkehrssituation, Baustellen oder Unfälle.

Vorsicht vor Blitzern

Viele Navigations-Apps haben eine Warnung vor Radarfallen mittlerweile integriert. Wer trotzdem während der Autofahrt auf Nummer sicher gehen will, kann sich eigene Blitzer-Apps auf sein Smartphone laden.

Obacht: In Deutschland ist es nach §23 Abs. 1 der Straßenverkehrsordnung verboten, sich als Fahrer live über das Smartphone vor Blitzern warnen zulassen. Der Beifahrer hingegen darf Blitzer-Apps während der Fahrt nutzen und den Fahrer auf dem Laufenden halten. Der Grund: Der Fahrer wird durch die App abgelenkt und könnte durch starkes Abbremsen den Straßenverkehr gefährden.

Dazu zählt beispielsweise die App Blitzer.de, die in Echtzeit beim Fahren vor mobilen und festen Geschwindigkeitskontrollen warnt. Hinter der App steht eine Community, die Blitzer und Kontrollen über die App meldet.

Bußgelder – das ganze Wissen in einer App

Wirst du dabei erwischt, wie du eine Radarfallen-App oder dein Handy generell aktiv während des Fahrens benutzt, gibt es eine saftige Geldstrafe. Möchtest du hinsichtlich des Bußgeldkatalogs immer auf dem Laufenden bleiben, kannst du dir den „Bußgeldrechner 2020+“ auf deinem Handy installieren.

Die App kennt über 200 Verstöße und deren Strafen. Darüber hinaus berechnet die Anwendung anhand individueller Daten mögliche Bußgelder, die aufgrund von zu schnellem Fahren oder anderen Verstößen im Straßenverkehr auf dich zukommen können. Auch alle Neuerugen der Punktereform sind im Bußgeldrechner enthalten.

Tank-Apps: Wenn der Sprit zur Neige geht

In puncto Tanken kannst du ein paar Euros sparen, wenn du nach der richtigen Tankstelle Ausschau hältst. Alles rund zum Tanken haben wir dir in einem separaten Artikel zusammengefasst: → Sparen beim Tanken: Diese 5 Tank Apps zeigen dir den besten Benzinpreis

Parken: So findest du immer einen freien Platz

Parken ist gerade in Ballungszentren häufig ein großes Problem. Die Suche nach einem freien Platz kann sich in die Länge ziehen und an den Nerven zerren. Schon lange gibt es App-Modelle wie zum Beispiel One Touch Parking für Android, die dazu gedacht sind, das geparkte Auto wiederzufinden. Neben der Information, wo ein freier Parkplatz verfügbar ist, haben viele Apps auch eine Alarm-Funktion. Die gibt dir Bescheid, wenn dein Parkschein abgelaufen ist.

Eine Alternative bietet die App „Park Now“. Diese Applikation wirbt vor allem mit einer bequemen Bargeldlosen Zahlung – egal ob am Straßenrand oder in einem Parkhaus. Für „Park Now“ musst du einen Account anlegen, damit du Details zu freien Parkplätzen und möglichen Parkkosten bekommst. Die App funktioniert nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz.

Hygiene für Mensch und Auto

Wer kennt es nicht: Gerade auf langen Strecken drückt irgendwann die Blase und genau dann ist natürlich weit und breit kein Rastplatz in Sicht. Der Problematik geht nun die App „Toiletten Scout“ an den Kragen, denn laut der Beschreibung zeigt sie Toiletten an 1,8 Millionen Standorten an. Dabei handelt es sich sowohl um öffentliche Toiletten, wie auch die Toiletten von Restaurants, Tankstellen und anderen Einrichtungen. ‎Toiletten Scout Entwickler: Christof Lange Preis: 1,09 €

Auto kaufen: So bekommst du den perfekten Wagen

Auch die Suche und der Kauf eines neuen Autos kann nun per App erledigt werden. Zahlreiche Portale bieten gebrauchte Modelle im Netz an; manche dieser Anbieter setzten auch auf eine ergänzende mobile App.

So zum Beispiel „Autoscout24“ und „mobile.de“. In den Apps der beiden Portale kannst du dann nach einem neuen Auto schauen. Mithilfe eines Filters kannst du die Suche einschränken und erleichtern, indem nur beispielsweise einen festen Preis angibst oder einen spezifischen Autobauer.

Auto mieten statt kaufen: Einsteigen, losfahren

Seit einigen Jahren hat sich ein beliebtes Modell in Großstädten etabliert: CarSharing. Ein Auto bekommst du (fast) immer dann, wenn du es brauchst – egal, wo du dich aufhältst. Zu den bekanntesten Anbietern zählen unter anderem Share Now (ehemals DriveNow und Car2Go) und „Flinkster“ von der Deutschen Bahn. Einen genauen Überblick und Vergleich von CarSharing-Anbietern haben wir in einem separaten Artikel zusammengefasst.

Doch statt selber zu fahren, wird auch die Mitfahrgelegenheit immer beliebter. Das Mitfahren muss allerdings im Voraus mit dem jeweiligen Autofahrer vereinbart werden. Auch individuell vereinbarte Kosten fallen bei der Mitfahrgelegenheit an. Populärer Anbieter ist hier zum Beispiel Blablacar.

Apps für Fahrschüler

Neben jenen, die schon längst Autofahren können, gibt es auch noch die Fahrschüler. Im Google Play Store und Apple App Store gibt es viele Apps, die die Lernzeit zuhause unterstützen. Die App „Fahren lernen“ soll als Online-Training den regulären Theorie- und Fahrunterricht in der Fahrschule unterstützen.

Im Straßenverkehr besonders wichtig: Der Schilderwald an den Straßenrändern. Wer hier nochmal eine Auffrischung benötigt oder sich die vielen Schilder und deren Bedeutungen nicht merken kann, kann mit der App „Schilder“ nachhelfen.

Smartphone am Steuer: Das ist die Rechtslage

In Deutschland ist das Bedienen eines Smartphones während der Fahrt verboten. Problematisch wird es streng genommen schon, wenn die Navi-App im Smartphone bedient wird.

„Die Benutzung des Smartphones im Auto ist verboten. Dazu zählt das Telefonieren, sowie das SMS schreiben oder das Ablesen der Uhrzeit. Es spielt keine Rolle, ob sich das Handy an einer Halterung befindet oder nicht. Das Bedienen des Smartphones mit all seinen Funktionen ist schlichtweg verboten“, erklärt Rechtsanwalt Christian Solmecke auf Nachfrage von inside digital.

Eine Ausnahme gibt es doch – sobald der Motor des Autos aus ist, darf das Smartphone bedient werden. Dies gilt übrigens auch in der Stopp-Phase bei Autos mit Start-Stopp-Automatik. Wer gegen die Gesetze verstößt, handelt sich eine Menge Ärger mit dem Gesetz ein, weiß Solmecke: „Wer gegen §23 StVO verstößt muss mit einem Bußgeld zwischen 60-75 Euro rechnen. Passiert in Folge der Handynutzung oder beim Hantieren mit einer Blitzer App ein Unfall, ist die Strafe natürlich sehr viel höher.“