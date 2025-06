Hitze im Auto: Mit diesem Trick wird es sofort 10 Grad kühler

Dass es im Auto bei sommerlichen Temperaturen schnell heiß werden kann, dürfte jedem Autofahrer klar sein. Studien zeigen: Bei Außentemperaturen von 35 Grad Celsius steigt die Temperatur im Auto innerhalb weniger Minuten auf über 50 Grad. Über 60 Grad sind ebenso keine Seltenheit. Und dennoch lässt so mancher Autofahrer auch heute noch Kind oder Hund im Auto zurück, während er oder sie einkaufen geht. Die Folge: Lebensgefahr. Mit einem Sonnenschutz im Auto sollte man zwar Kinder und Haustiere ebenso wenig im Wagen zurücklassen. Jedoch bleibt es mit einem guten Sonnenschutz im Innenraum deutlich kühler. Ein Schutz senkt die Temperatur sogar deutlich, während eine beliebte Alternative fast gar nichts bewirkt.

Sonnenschutz fürs Auto: Günstig, aber auch gut?

Wer im Auto eine funktionierende Klimaanlage hat, darf sich im Sommer glücklich schätzen. Diese kühlt die Innentemperatur schnell auf erträgliche Werte herunter. Doch das nur bei laufendem Motor. Wer ins Auto steigt, das zuvor nur kurze Zeit in der Sonne stand, dem wird nicht nur der Schweiß auf der Stirn stehen. Lenkrad, Schaltknauf und Co. lassen sich kaum anfassen; ans Losfahren ist erst einmal nicht zu denken. Dabei lässt sich das vermeiden.

Ob Tönungsfolie, faltbarer Sonnenschutz oder Rollos, ob mit Saugnäpfen, zum Klemmen oder magnetisch: Insbesondere im Sommer ist Sonnenschutz fürs Auto ein sehr beliebtes Zubehör. Am einfachsten und günstigsten sind Sonnenblenden mit Saugnäpfen für die hinteren Seitenfenster. Bereits für ein paar Euro gibt es Modelle wie diese. Da sie dem Hersteller zufolge zwar die schädlichen UV-Strahlen blockieren, aber Licht immer noch durchlassen, kann man als Fahrer hindurch nach draußen sehen. So können sie sogar während der Fahrt auf den Fenstern bleiben und dabei Personen auf der Rücksitzbank vor Sonne schützen.

Sonnenblenden für Seitenfenster im Auto

Für die Windschutzscheibe gibt es Sonnenschutz wie diesen, der schon für 10 Euro erhältlich ist. Der Vorteil an diesem System, das nur marginal teurer ist, als solche Sonnenblenden zum Falten: Er lässt sich so klein zusammendrehen und falten, dass er ins Seitenfach der Tür neben Parkscheibe und Eiskratzer passt. Allerdings musst du dabei eine Sache wissen: Solche Sonnenblenden, die man von innen hinter die Windschutzscheibe klemmt, sorgen nicht unbedingt für ein kühles Auto. Wie ein Test des ADAC zeigt, ist die Temperatur mit Sonnenschutz nur 4 Grad niedriger als ohne. Effektiver ist ein anderer Sonnenschutz. Aber zumindest wird das Lenkrad nicht so heiß wie ohne Schutz.

Der beste Sonnenschutz fürs Auto

Solche Frontscheibenabdeckungen sind schon für unter 10 Euro erhältlich und senken die Temperatur im Wageninneren im Vergleich zu gar keinem Sonnenschutz um etwa 8 Grad. Der Vorteil: Sie eignen sich nicht nur im Sommer und senken die Temperatur im Innenraum. Klemmt man sie in der Fahrer- und Beifahrertür ein, sorgen sie im Winter dafür, dass die Windschutzscheibe nicht vereist. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Doch es geht noch besser.

Auto-Sonnenschutz für über die Frontscheibe

Die sogenannte Halbgarage sorgt dafür, dass es im Auto 10 Grad kühler bleib, als ohne Sonnenschutz. Auch diese ist im Vergleich nicht teuer. Günstige und sehr gut bewertete Modelle gibt es schon für rund 15 Euro. Der Vorteil ist aber nicht nur, dass es im Sommer kühl im Auto bleibt. Im Winter spart man sich auch das Eiskratzen. Nachteil: Während man einen Sonnenschutz zum Aufklappen binnen weniger Sekunden hinter die Windschutzscheiben geklemmt hat, muss man die Halbgarage auseinander falten und an den Felgen fixieren. Und: Hat es geregnet und die Halbgarage ist nass, muss man sie trotzdem irgendwie zusammenfalten und im Auto verstauen.

Auto-Überzug „Halbgarage“ als Sonnenschutz

Noch mehr Tipps für einen kühlen Innenraum

Jedes Sonnenschutz-System hat also seine Vor- und Nachteile. Und: Günstig kann auch gut sein. Die Sonnenschutzblenden, die wir dir gezeigt haben, sind nur Beispiele. Gib einfach mal bei Amazon oder einem anderen Onlineshop etwa „Sonnenschutz“ oder „Sonnenblende“ fürs Auto in der Suche ein und schau nach Alternativen. Auch ein Bekleben der hinteren Seitenfenster sowie der Heckscheibe mit Folie senkt die Temperatur im Auto. Doch als Laie ist das nicht ganz einfach. Sind die Scheiben dann auch noch gebogen, wird es aufwendig. Und so kann es sein, dass die Tönungsfolie dann zwar an den Scheiben klebt, aber durch Lufteinschlüsse nicht besonders schön aussieht. Dennoch verhindert sie zumindest einseitig, dass sie Sonne das Wageninnere erhitzt.

Tipp vor der Anschaffung: Dunkle Autos erhitzen viel schneller als helle.

Denn: Knallt die Sonne auf Lenkrad, Schaltknauf und Co. werden die meist schwarzen Oberflächen noch deutlich heißer als die Luft im Auto. Kann die Sonne aber nicht hinein, bleiben auch Lenkrad und Sitze deutlich kühler. Damit ist es egal, für welchen Sonnenschutz du dich entscheidest: Jedes von uns vorgestellte System senkt die Oberflächentemperatur auf dem Interieur. Und: Wenn man sich beim nächsten Autokauf für eine helle Farbe entscheidet, bleibt es im Sommer im Wagen kühler, als wenn man ein schwarzes Auto hat.