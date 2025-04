Samsung Galaxy A55: Lohnt sich der Kauf selbst 2025 noch?

Im März 2024 erfolgte der Marktstart eines der beliebtesten Smartphones des Jahres: der des Samsung Galaxy A55. Das Modell zeichnete sich wie schon dessen Vorgänger durch ein besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Zwar war die unverbindliche Preisempfehlung mit 479 Euro für ein Mittelklasse-Smartphone etwas hoch angesetzt. Dafür wussten die Käufer schon vorab, dass das Smartphone zweifelsohne eine „runde Nummer“ sein wird – und auch das ist viel wert. Nun ist jedoch bereits ein Jahr seit der Markteinführung vergangen und das Nachfolgemodell, Galaxy A56, befindet sich in den Startlöchern. Es stellt sich daher die berechtigte Frage: Lohnt sich der Kauf des Samsung Galaxy A55 überhaupt noch?

Nimmt man das Samsung Galaxy A55 in die Hand, fällt der Blick zunächst auf ein 6,6 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1.080 x 2.340 Pixeln (FHD+) und einer Pixeldichte von 390 ppi. Zudem bietet das Smartphone eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hz – mehr ist höchstens im Gaming-Segment notwendig. Das Nachfolgemodell ist hier übrigens mit 6,7 Zoll und damit zwar einer größeren Diagonale, dafür einer minimal geringeren Pixeldichte unterwegs.

Unter der Haube des Galaxy A55 schlägt derweil das hauseigene Exynos 1480-Herz (SoC). Dieses wird von 8 GB Arbeitsspeicher unterstützt, während sich der interne Speicher auf 128 GB beläuft. Das Spannende: Der Speicher des neueren Galaxy A56 lässt sich nicht mehr erweitern, während es beim A55 noch problemlos mittels Micro-SD-Karte möglich ist. Dafür ist die Rechenleistung des Neuankömmlings laut dem Benchmarktest von PCMark (Work 3.0) mit 14.110 gegen 13.128 Punkten etwas höher. Im Alltag macht das allerdings keinen sonderlich großen Unterschied.

Auch bei der Konnektivität kann das Galaxy A55 gut mit dem Nachfolger mithalten. Beide unterstützen den mobilen Übertragungsstandard 5G sowie WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz + 5 GHz) und Bluetooth 5.3.

Samsung Samsung Galaxy A55 5G Galaxy A56 5G Allgemein Betriebssystem Android Android Prozessor Samsung Exynos 1480 Octa Core Arbeitsspeicher 8 GB 8 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✗ ✗ Wasser- und Staubdicht zeitweiliges Untertauchen Farbe Gelb

Schwarz

Silber

Violett Grau

Grün

Pink

Weiß Marktstart 03.2024 Gewicht 213 g 198 g

Kamera

Zur Hauptkamera des Samsung Galaxy A55 lässt sich nicht viel sagen. Auf dem Papier entsprechen die verbauten Auflösungen (50 + 12 + 5 Megapixel) und Blendenzahlen (f/1.8, f/2.2, f/2.4) denen des Nachfolgemodells. Lediglich die Frontkamera wurde in puncto Auflösung von 32 auf 12 Megapixel (jeweils f/2.2) herabgestuft – was jedoch nicht bedeutet, dass die Bildqualität hier schlechter ausfällt. Apropos Bildqualität, in unserem Test des Samsung Galaxy A55 konnte die Kamera auf Mittelklasse-Niveau durchaus überzeugen. Lediglich in der Nacht schwächelte der Ultraweitwinkel-Sensor bei der Schärfe und den Details.

Samsung Galaxy A55 Testfoto

Akku

Der Akku stellt einen der wichtigsten Aspekte bei einem Smartphone dar. Insbesondere, wenn von einem gebrauchten oder ausgelaufenen Modell die Rede ist. Denn die Akkukapazität fällt mit der Zeit kontinuierlich ab. Wurde ein Handy zudem länger nicht geladen, droht die sogenannte Tiefentladung. Nun kam das Samsung Galaxy A55 allerdings erst vor rund einem Jahr (März 2024) auf den Markt. Heißt: Um den Kapazitätsverlust müssen sich Interessierte keine großen Sorgen machen. Dafür ist die Ladeleistung des A55 mit lediglich 25 Watt überschaubar. Beim neuesten Modell sind es immerhin 45 Watt. Das dürfte sich auch deutlich in der Ladedauer spiegeln. Die Kapazität liegt derweil bei jeweils 5.000 mAh.

Software

Ein weiterer wichtiger Aspekt mit Blick auf ältere Smartphones versteckt sich in der Software. Zwar spielt es grundsätzlich keine allzu große Rolle, ob beispielsweise Android 14 oder Android 15 installiert ist. Doch wenn die digitale Sicherheit nicht auf der Höhe ist, kann das schwerwiegende Folgen haben. Insbesondere, da wir mittlerweile zahlreiche äußerst sensible Daten auf dem Smartphone führen – inklusive der Zugangsdaten zum Online-Banking. Um diese bestmöglich zu schützen, werden kontinuierlich neue Sicherheitspatches herausgebracht. Es sei denn, das Smartphone ist mittlerweile zu alt. Bei einigen Herstellern beginnt dieses „zu alt“ bereits ab zwei Jahren. Doch Samsung garantiert hier mindestens vier Jahre Software- und fünf Jahre Sicherheits-Updates. Folglich müssen sich Käufer des Samsung Galaxy A55 auch heute noch im Normalfall keine Sorgen um die Cybersicherheit und den Datenschutz machen. Zumal der Update-Zeitraum im Falle des Galaxy A55 sogar noch etwas länger ausfallen könnte.

Samsung Galaxy A55

Preis-Leistung

Sowohl das Galaxy A55 als auch das A56 legten bei ihrer Markteinführung 479 Euro auf die Preiswaage. Seither sind die Preise jeweils gefallen. Doch obwohl das A55 viel länger verfügbar ist, liegen die Anschaffungskosten überraschenderweise bereits jetzt nicht mehr allzu weit auseinander. So kostet das A55 bei namhaften Herstellern bestenfalls etwa 325 Euro, während das A56 bereits ab 365 Euro zu haben ist (Stand: April 2025).

Nun stellt sich die Frage, ob man nicht lieber weitere 40 Euro in die Hand nehmen und sofort zum neuesten Modell greifen sollte. Allerdings unterscheiden sich die beiden Smartphones nicht sonderlich stark voneinander. Die größten Pluspunkte des Galaxy A56 dürften dessen Ladeleistung, ein etwas schnellerer Prozessor und ein minimal größeres Display sein. Dafür lässt sich der Speicher des Galaxy A55 um bis zu 1 TB per Micro-SD-Karte erweitern und die Frontkamera bietet eine deutlich höhere Auflösung.

Fazit: Lohnt sich der Kauf des Samsung Galaxy A55 noch?

Zunächst einmal das Offensichtliche: Ja, wer bereits vor einem Jahr mit dem Samsung Galaxy A55 liebäugelte, kann auch heute noch getrost zugreifen. Man kann sich natürlich darüber streiten, ob etwa ein Xiaomi-Smartphone nicht das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis bieten würde (was der Fall ist), aber als veraltet kann das Galaxy A55 nun wirklich nicht bezeichnet werden. Und darum ging es ja. Ob sich hingegen der Griff zum etwas teureren Nachfolger eher lohnt, muss jeder für sich selbst entscheiden.

