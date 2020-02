LCD, LED und AMOLED: Das sind die Display-Unterschiede Blasius Kawalkowski 8 Minuten

Ob Smartphone, Tablet oder Monitor, ob Laptop-Bildschirm, Fernseher oder gar der Kühlschrank: All diese Gegenstände haben ein eingebautes Display. Ob mit Touchfunktion oder ohne: Unterschiede gibt es in der Technologie. Doch was sind die Vorteile von OLED gegenüber LCD? Was macht IPS so besonders? Und wie sieht die Zukunft aus?