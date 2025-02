Im Vergleich: Diese 3 Samsung-Notebooks sind echte Preis-Leistungs-Kracher Felix Kemper 5 Minuten

Ein neues Notebook fürs Home-Office, Studium und Co. muss her? Wir schauen uns drei noch junge Modelle der Samsung Galaxy Book5-Reihe genauer an und zeigen, für wen sich welches Gerät lohnt. Das musst du über das Book5 Pro und Book5 (Pro) 360 wissen.