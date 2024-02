4 Gründe, warum das Huawei MateBook D 16 2024 ein richtig gutes Laptop-Upgrade ist

Das Aluminiumgehäuse bleibt dem traditionellen Stil treu, mit scharfen Kanten, abgerundeten Ecken und einer zurückhaltenden dunkelgrauen Farbgebung. Das Huawei MateBook D16 (2024) zeigt in Bezug auf das Design wenig Veränderung – das ist aber auch nichts Neues bei Huawei. Auch die Einschalttaste mit Fingerabdruckscanner befindet sich am gewohnten Platz rechts über der Tastatur. Trotz der kompakten Größe (35,7 × 24,8 × 1,8 cm) überzeugt die robuste Verarbeitung des 1,7 kg leichten Laptops, der mit robustem Metallunterbau und einem stabilen Scharnier punktet. Der Look kommt uns ein wenig bekannt vor – und ja, der schlanke Kunststoffrahmen um das Display zeigt dezente Apple-Einflüsse.

Verbesserte Akkulaufzeit und schlankeres Design

Die Neuerung des MateBook D 16 2024 liegt in der verbesserten Akkulaufzeit. Huawei hat nicht nur die Batteriekapazität von 56 auf 70 Wattstunden erhöht, sondern auch einen energieeffizienteren Intel Core i9-13900H Prozessor integriert. Die Neuerung zum Vorgängermodell: 50 bis 80 Prozent längere Akkulaufzeiten im Vergleich zum Core i7-12700H, als bestmögliche Konfiguration im Vorgänger. Erst nach über 12 Stunden Videokonsum, nach 11 Stunden Surfen oder nach 6 Stunden intensivem Arbeiten ruft der Laptop nach der Steckdose.

Das bläulich-graue Gehäuse (erhältlich auch in den in den Farben „Space Grey“ und „Mystic Silver) aus Aluminium wurde zudem dezent verkleinert – bei einem 16-Zoll-Gerät fällt das aber kaum ins Gewicht. Mit einer Gehäusedicke von 16 bis 18 Millimetern (ohne Gummifüße) präsentiert sich der Laptop angenehm schlank und leicht, und macht ihn dadurch handlich und leicht transportierbar. Der Leistungsmodus bietet zusätzliche Power für anspruchsvollere Aufgaben – doch unendlich lange unterstützt dich der Akku des Huawei-Notebooks mit der Kapazität von 70 Wh nicht, erst recht nicht bei grafiklastigen Anwendungen.

Sehr willkommen ist das Numpad, also der Ziffernblock auf der rechten Seite der Tastatur – numerische Daten können wesentlich leichter in Tabellen, Finanz- oder CAD-Anwendungen eingegeben werden. Überhaupt macht das Schreiben auf der Tastatur echt Freude, der Anschlag ist vergleichsweise weich.

Displayqualität und Designmerkmale

Das entspiegelte IPS-Display im 16:10-Format mit einer Auflösung von 1.920 × 1.200 Pixeln bleibt eine Stärke des MateBook D 16 2024. Mit einer 350 cd/m² Maximalhelligkeit ist die Nutzung nicht unbedingt im Sonnenschein geeignet – doch wer arbeitet schon in der prallen Sonne? Eine Helligkeit von rund 300 cd/m2 ist übrigens für (helle) Innenräume zu empfehlen. Die ausreichende Helligkeit, die matte Oberfläche und die Farbwiedergabe von 98 Prozent des sRGB-Farbraums überzeugt in verschiedenen Nutzungsszenarien – besonders für den Office-Einsatz. An dieser Stelle der Hinweis: Bei anspruchsvolleren Spielen kann es zu leichten FPS-Einbußen kommen. Der Leistungsmodus kann hier Abhilfe schaffen, wenn auch auf Kosten von mehr Lärm und einem schnelleren Akkuverbrauch. Dennoch – insgesamt ein gutes Setup für ein Notebook ohne dedizierte Grafikkarte.

Das Displayscharnier lässt sich – anders als beim Vorgänger – bis zu 180 Grad öffnen, praktisch für Präsentationen oder in der Zusammenarbeit mit anderen Personen. Falls du gerne mit einem Touchscreen arbeitest – den gibt es beim Huawei MateBook nicht.

Prozessor und Leistung

Der verbaute Intel Core i9-Prozessor in der Top-Version verspricht eine leistungsstarke Performance. Allerdings wird diese durch das restriktive Thermomanagement begrenzt. Der Prozessor darf nur kurzzeitig 64 Watt aufnehmen, bevor er auf 35 Watt gedrosselt wird. Die zusätzliche Leistungsoption erfordert den Anschluss des Netzteils und eine Akkuladung von mindestens 20 Prozent. Alternativ gibt’s das MateBook D 16 (2024) auch mit i5-Prozessoren zu kaufen, was dann günstiger, aber auch weniger leistungsfähig ist.

Im Vergleich zu früheren Modellen der Serie – der laute Lüfter heult dort öfter mal auf – bleibt das Huawei MateBook D 16 in der 2024er Ausführung erfreulich ruhig. Selbst bei intensiver Nutzung bleibt das Gehäuse dank der effizienten Wärmeableitung nahezu erfrischend kühl.

Anschlüsse und Kompromisse

Hier zeigt sich eine deutliche Schwäche des MateBook D 16 2024. Mit nur einem USB-C-Port (Standard 3.2), der auch als Ladeanschluss genutzt wird, sowie zwei USB-A-Ports (einer davon nur der ältere Standard USB 2.0) und HDMI sind die Anschlussmöglichkeiten begrenzt. Mindestens ein weiterer USB-C-Port und schnellere Anschlüsse wären wünschenswert – diese lassen sich aber mit einem USB-Adapter nachrüsten. Die Webcam-Qualität wurde von Full-HD auf einfaches HD (1.280 × 786 Pixel) reduziert. Auf den ersten Blick ärgerlich, im Alltag aber voll ausreichend.

Die Lautsprecherposition unter dem Notebook kann je nach Untergrund zu Klangveränderungen führen, aber auf flachen Oberflächen kommt der Sound klar zur Geltung. Die Konnektivitätsoptionen, darunter USB-C, HDMI und ein 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, sind vielfältig. Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.1 bieten moderne Drahtlosverbindungen.

Alle technischen Daten zum Huawei MateBook D16 (2024), wie Größe, Gewicht und Performance könnt ihr im ausführlichen Bericht nachlesen.

Für wen sich das neue MateBook D16 besonders lohnt

Mit dem MateBook D16 (2024) beweist der chinesische Hersteller Huawei erneut: sie wissen, wie man ein zuverlässiges und elegantes Notebook für den Alltag schafft. Das äußere Erscheinungsbild mit seinem schlanken Design ist modern, wenn auch ohne extravagante Highlights. Die Hardware-Konfiguration ist solide und kann auch bei anspruchsvollen Aufgaben mithalten, auch wenn eine dezidierte Grafikkarte dem Gesamtpaket eine zusätzliche Power verliehen hätte. Die Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte sind allerdings begrenzt.

Für Nutzer, die hauptsächlich Büroanwendungen nutzen, bietet das MateBook D16 (2024) einen verlässlichen Begleiter im Arbeitsalltag. Die verbesserte Akkulaufzeit, im Vergleich zum Vorgängermodell, macht das MateBook D16 (2024) noch attraktiver für Nutzer, die viel unterwegs sind und dabei ein großes Display brauchen.

Die Frage nach der Notwendigkeit eines Core i9-Prozessors stellt sich dabei jedoch, da ein etwas weniger leistungsstarker Chip kaum spürbare Einbußen im täglichen Gebrauch mit sich bringt. Hier lohnt sich als auch der Griff zu einer i5-Konfiguration. Der Huawei-Laptop bleibt eine gute Wahl für Nutzer, die Mobilität und Displayqualität schätzen. In der günstigsten Variante kostet das MateBook D 16 999 Euro, das Top-Level gibt’s für 1.399 Euro.

