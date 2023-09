High End Gaming-Notebooks unter 1.500 Euro: Diese drei Geräte lohnen sich besonders

Gamer haben heutzutage eine Riesen-Auswahl. Neben dem Konsolen-Markt rund um Sony, Microsoft sowie Nintendo gibt es für PC-Spieler unzählige Optionen in Sachen Prozessoren, Grafikkarten und sonstiger Hardware. Wer sich nicht selbst einen Computer zusammenstellen möchte und zudem auch gerne mal unterwegs zockt, stößt ziemlich schnell auf Gaming-Notebooks.

Die mobilen Geräte sind eine tolle Alternative und verfügen teilweise über ordentlich Power. Vor allem bei den High-End-Modellen musst du oftmals jedoch einen heftigen Preis in Kauf nehmen. Doch es gibt auch günstigere Varianten. So kostet das Acer Nitro 5 Gaming-Notebook bei MediaMarkt aktuell etwa lediglich 999 Euro – und liefert dir mit dem Ryzen 7 Prozessor sowie der GeForce RTX 3060 Grafikkarte ein gutes Setup zum Zocken. In diesem Artikel stellen wir dir gleich drei Gaming Laptops für unter 1.500 Euro vor.

Ryzen 7, GeForce RTX 3060 & ein starker Akku: Das Acer Nitro 5 liefert dir ordentlich Power

Der Acer Nitro 5 (AN515-45-R16C) Gaming-Laptop liefert dir eine tolle Hardware zum verhältnismäßig kleinen Preis von aktuell nur 999 Euro (UVP: 1.399 Euro). Ein absolutes Highlight ist etwa der verbaute AMD Ryzen 7 5800H Mobil-Prozessor mit 8 Kernen, 16 Threads sowie 16 GB RAM. Im Turbo kommt der Prozessor dabei auf eine Taktfrequenz von 4,40 GHz. Damit steckt das Gaming-Notebook selbst einige Desktop-PCs in den Schatten.

Doch ein guter Prozessor allein reicht natürlich nicht aus, eine starke Grafikkarte ist ebenfalls unverzichtbar. Und auch hier hat Acer vorgesorgt. Die NVIDIA GeForce RTX 3060 ist ein starkes Stück Hardware, welches dir mit 6 GB dediziertem Grafikspeicher schicke Full-HD-Auflösungen mit vielen Details ermöglichen sollte. Insgesamt bist du mit dem Gaming-Notebook gut ausgestattet und solltest selbst aktuelle Games wie „Baldur’s Gate 3“ oder Dauerbrenner wie „GTA 5“ flüssig in 1080p spielen können. Auf den höheren Grafikeinstellungen und mit Features wie Raytracing kommt die Hardware aber dann doch an ihre Grenzen.

Die Doppellüfter-Kühlung und vier Abluftkanäle sollen das Überhitzen beim Zocken verhindern

Ein Kritikpunkt ist hingegen der relativ geringe Speicherplatz. In Anbetracht der immer größer werdenden Spiele könnte die 512 GB große SSD-Festplatte relativ schnell voll werden. Dafür kann sich das 15,6-Zoll-Display (Auflösung 1.920 x 1.080 Pixel) mit einer schnellen Bildwiederholrate von 144 Hz wortwörtlich sehen lassen. Ebenfalls stark ist der verbaute Akku, welcher laut Asus immerhin bis zu zehn Stunden durchhalten sollte.

Abgerundet wird das starke Gesamtpaket von einer Vielzahl an Anschlüssen. Die beleuchtete Tastatur und das Multi-Gesture Touchpad sorgen zudem für eine angenehme Steuerung. Beim Gaming solltest du aber selbstverständlich zusätzlich noch auf eine richtige Maus oder ein Gamepad setzen.

→ Acer Nitro 5 Gaming für 999 Euro

Lenovo IdeaPad Gaming 3: Gaming-Notebook mit 1 TB SSD im Überblick

Weiter geht’s mit dem Lenovo IdeaPad Gaming 3. Bei MediaMarkt zahlst du aktuell 1.099 Euro für das Gaming-Notebook (UVP: 1.249 Euro). Auch in diesem Gerät befindet sich der AMD Ryzen 7 5800H Prozessor sowie eine NVIDIA-Grafikkarte. Hierbei handelt es sich jedoch um die GeForce RTX 3050 Ti, welche mit einem Grafikspeicher von 4 GB im Vergleich zum Acer-Laptop etwas schwächer daherkommt. Grafisch musst du hier dadurch vielleicht kleine Abstriche machen. Spiele wie „Fortnite“, „GTA V“ und Co. laufen aber dennoch flüssig in Full-HD. Für den abendlichen Gaming-Spaß mit ordentlicher Grafik bist du hiermit also gut ausgestattet.

Ein großer Vorteil ist zudem die größere SSD-Festplatte: Lenovo setzt bei dem Gaming-Notebook nämlich auf 1 TB. Das Display fällt mit einer Größe von 15,6 Zoll auf den ersten Blick identisch aus. Doch sowohl die maximale Helligkeit als auch die Bildwiederholrate von 120 Hz ist etwas schwächer als beim Acer Nitro 5. Dafür verfügt das Lenovo-Gerät über eine ebenfalls beachtliche Anzahl an Anschlüssen, eine beleuchtete Gaming-Tastatur sowie ein Touchpad.

Mit einem Gewicht von lediglich 2,25 kg ist der Lenovo Laptop leichter als die Konkurrenz

Wichtig beim Lenovo IdeaPad Gaming 3 ist insbesondere, dass du kein Problem damit hast, den Laptop beim Zocken an die Steckdose anschließen zu müssen. Die Akkulaufzeit soll nämlich lediglich fünf Stunden betragen und könnte – je nach Spiel – auch deutlich schneller zuneige gehen. Dafür verfügt das Gaming-Notebook über eine coole Schnellladefunktion: Bereits in rund 30 Minuten kann das Gerät wieder zu 50 Prozent aufgeladen werden.

Das Lenovo IdeaPad Gaming 3 ist insgesamt ein gutes Gerät fürs tägliche Gaming. Vor allem zum aktuellen Angebotspreis von 999 Euro lohnt sich das Acer Nitro 5 Gaming Notebook aber deutlich mehr. Vergleicht man hingegen die UVPs, kommst du bei dem Lenovo-Laptop immerhin rund 150 Euro günstiger weg.

→ Lenovo IdeaPad Gaming 3 für 1.099 Euro

Top-Performance, 1 TB Speicher & ein tolles Display: Das Asus TUF Gaming Notebook A17

Der Asus TUF Gaming A17 Laptop (FA706QM-HX008W) kann leistungstechnisch voll und ganz mit dem starken Acer Nitro 5 Gaming Notebook mithalten. So verfügt das Asus-Gerät ebenfalls über den AMD Ryzen 7 5800H Prozessor sowie die GeForce RTX 3060 Grafikkarte. Gleichzeitig liefert dir dieser Laptop aber auch noch einige tolle Vorteile.

So fällt das Full-HD-Display beim Asus TUF Gaming-Notebook mit 17,3 Zoll etwas größer aus, liefert dir aber dennoch eine gute Bildwiederholrate von 144 Hz. Trotz des großen Bildschirms und dem robusten Gehäuse bleibt der Laptop mit seiner relativ kompakten Größe und einem nur minimal schwereren Gewicht (2,6 kg) zusätzlich ebenso leicht zu transportieren.

Auf dem schicken 17,3-Zoll-Display hast du beim Zocken stets alles im Blick

Ebenfalls größer ist die 1 TB SSD-Festplatte sowie der Akku. Zu der Akkulaufzeit macht der Hersteller zwar leider keine genauen Angaben, die Kapazität von 90 Wh fällt aber doppelt so groß aus wie beim Lenovo-Gerät und übertrumpft auch den Acer Nitro 5 eindeutig. Dadurch sollte dem Gaming-Notebook auch bei längeren Zock-Sessions nicht allzu schnell der Saft ausgehen.

Auch in Sachen Anschlüssen, beleuchteter Tastatur und Touchpad steht der Laptop der Konkurrenz in nichts nach. Insgesamt bekommst du hiermit also das wohl beste Gesamtpaket, doch das hat natürlich auch seinen Preis. Das Asus TUF Gaming-Notebook A17 ist mit einem UVP von 1.349 Euro versehen und somit aktuell teurer als die beiden Alternativen zum Angebotspreis. Der Aufpreis kann sich aber insbesondere aufgrund der Kombination aus toller Hardware, großer Festplatte und schickem Display definitiv lohnen.

→ Asus TUF Gaming A17 für 1.349 Euro