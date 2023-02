Samsung Galaxy Book3 Pro: Lohnt sich das Upgrade?

Äußerlich haben sich die Abmaße des Galaxy Book3 Pro nicht verändert. Weiterhin bietet Samsung das Notebook in zwei Größen an. Statt 13,3 und 15,6 Zoll nun jedoch in 14 und 16 Zoll. Dünnere Displayränder machen es Samsung möglich, bei gleichen Gehäuse-Maßen ein größeres Display zu verbauen.

Hochwertiges Metallgehäuse

Trotz des hochwertigen Gehäuses aus Aluminium ist das Galaxy Book3 Pro angenehm leicht. Das 14-Zoll-Modell bringt gerade einmal 1,17 Kilogramm auf die Waage. Und auch das 16-Zoll-Modell ist mit 1,56 Kilo für seine Größe sehr leicht.

Weiterhin verbaut Samsung eine Chiclet-Tastatur mit angenehmem Tastendruck und ein großes Trackpad. Bei der 14-Zoll-Version des Galaxy Book3 Pro ist dieses 24 Prozent größer als bei seinem Vorgänger. Das Trackpad des 16-Zoll-Modells fällt sogar 39 Prozent größer aus.

Ultra-Bildschirme im Galaxy Book3 Pro

In diesem Jahr hat Samsung erstmals ein Ultra-Modell seiner Notebooks vorgestellt. Mit Preisen ab 2.799 Euro ist dieses Modell jedoch eher für Nutzer mit hohen Leistungs-Anforderungen. So ist es schön zu sehen, dass ein Highlight-Feature des Galaxy Book3 Ultra auch dem Galaxy Book3 Pro zur Verfügung steht. Die Rede ist von dem erstklassigen Display.

Denn dieses ist beim Galaxy Book3 Pro nicht nur größer, sondern auch deutlich schärfer als noch beim Galaxy Book2 Pro. Weiterhin setzt Samsung auf AMOLED-Paneele aus eigener Produktion, die gegenüber gewöhnlichen LCDs mit brillanteren Farben und echtem Schwarz punkten sollen. Die Auflösung beträgt nun jedoch 2.880 x 1.800, also 3K. Das Vorjahres-Modell setzte hier noch auf Full-HD. Außerdem kommt erstmals eine schnellere Bildwiederholrate von 120 Hertz, statt zuvor 60 Hertz, zum Einsatz. Dies wird häufig vernachlässigt, macht bei der täglichen Arbeit jedoch einen großen Unterschied, da jede Mausbewegung und jedes Scrollen flüssiger erscheint.

→ Galaxy Book3 Pro bei Saturn kaufen

Erstmals auch mit 360-Grad-Scharnier und Touch

Erstmals bietet Samsung sein Pro-Notebook auch mit Touchscreen an. Das Galaxy Book3 Pro 360 ist nur in der 16-Zoll-Variante erhältlich und bietet alle Vorzüge des normalen Galaxy Book3 Pro. Darüber hinaus kannst du den Bildschirm mit dem 360 Grad Scharnier komplett umklappen und das Notebook als riesiges Tablet verwenden. Ein S Pen zum Schreiben, Markieren und Zeichnen ist im Lieferumfang inklusive.

Das Galaxy Book3 Pro gibt es auch mit 360 Scharnier

Bessere Anschlüsse – Mehr Leistung

Die Galaxy Book3 Pro Notebooks sind weiterhin mit einer Vielzahl an vollwertigen Anschlüssen ausgestattet. So stehen dir zweimal USB-C, einmal USB-A, HDMI, ein microSD-Slot und ein Klinkenanschluss zur Verfügung. Alle drei USB-Ports entsprechen dem neusten USB 3.2 Standard. Erstmals unterstützen beide USB-C Ports auch Thunderbolt 4. Dies war beim Vorgänger nur einem der beiden Ports vorbehalten. Dies ist insbesondere beim Anschließen an ein Notebook-Dock oder an eine externe Grafikkarte von Vorteil. So können mit einem einzigen Thunderbolt 4 Kabel zwei 4K-Monitore, Datenspeicher, Tastatur, Maus und eine LAN-Verbindung an das Notebook angeschlossen werden.

Auch die Stromversorgung läuft über die USB-C Ports. Ein entsprechendes 65 Watt Netzteil liegt bei und kann neben dem Galaxy Book3 Pro auch die neuen Smartphones der Galaxy S23 Reihe in Höchstgeschwindigkeit aufladen.

Beim Prozessor kannst du zwischen einem Intel Core i5 und Core i7 der 13. Generation wählen. Diesem stehen wahlweise 8 oder 16 Gigabyte Arbeitsspeicher zur Verfügung. Für deine Daten verbaut Samsung eine schnelle PCIe-SSD mit 256 Gigabyte, 512 Gigabyte oder 1 Terabyte.

Zwei Early-Bird Angebote zum Galaxy Book3 Pro

Mit dem Galaxy Book3 Pro ist Samsung dem Konzept der Reihe treu geblieben. Das größte Highlight der neuen Generation sind die Displays. So sind diese bei gleichen Gehäuse-Maßen größer, deutlich schärfer und bieten eine schnellere Bildwiederholrate. Erstmals ist optional sogar eine Touch-Funktion inklusive S Pen Support gegeben. Ein Upgrade vom Vorjahres-Modell dürfte dies zwar für die wenigsten bieten, wenn du jedoch auf der Suche nach einem neuen Notebook bist, ist das neue Galaxy Book3 Pro eine ausgezeichnete Wahl.

Bei Saturn kannst du dir bis Ende Februar gleich zwei Vorbesteller-Aktionen sichern: Doppelten Speicher sowie eine externe SSD kostenfrei dazu. Denn mit der „Speicher-Upgrade“-Aktion gibt es den doppelten Speicher zum Preis des günstigeren Modells. So ist etwa das 1-TB-Modell zum Preis der 512 GB Variante erhältlich.

Wenn du dein Notebook nach dem Kauf unter diesem Link registrierst, schenkt Samsung dir zudem eine portable SSD mit einem Terabyte Kapazität. Hierbei handelt es sich um die „1 TB Portable SSD T7 Shield“ im Wert von rund 100 Euro.