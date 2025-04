Microsoft 365: Amazon halbiert den Preis - und darum ist das so besonders

Im Angebot ist dabei das zwölfmonatige Microsoft 365 Family Abo. Das bedeutet: Du bekommst hier nicht nur einmal Zugang zum Software-Paket, sondern versorgst bis zu sechs Personen ein Jahr lang mit den beliebten Programmen. Das gilt auch für die Cloud, denn jeder der sechs Nutzer bekommt seinen eigenen, 1 TB großen, Cloud-Speicher. Dadurch lässt sich das Family Abo ideal mit Freunden oder der Familie teilen – was die ohnehin schon reduzierten Kosten bei Amazon nochmal in den Keller drückt.

Jetzt zum halben Preis bei Amazon: Microsoft 365

Amazon verkauft Microsoft 365 Family im 12-Monats-Abo derzeit zum halben Preis. Statt fast 130 zahlst du so nur noch 64,99 Euro für das ganze Jahr. Nach dem Kauf steht dir die Software sofort zum Download bzw. per Lizenzcode zur Verfügung, du musst also nicht noch lästig auf einen Pappkarton mit dem Code warten. Außerdem ist hier kein anderer Schnickschnack, wie ein Virenschutz, den man ohnehin meist nicht braucht, enthalten.

Ein enormer Preisvorteil?

Zugegebenermaßen: Wer schon länger Microsoft 365 nutzt, kam früher sicherlich schon mal günstiger an das Abo. Microsoft erhöhte zum Jahresstart nämlich alle Paketpreise, wodurch einstige Bestmarken nur noch schwer zu erreichen sind. Dennoch oder gerade deswegen ist das aktuelle Amazon-Angebot aber durchaus wieder interessant. Ganze 50 Prozent Rabatt machen das Abo immerhin mal wieder verhältnismäßig günstig – und die Family-Variante bietet im direkten Vergleich ohnehin einen enormen Preisvorteil.

Denn das einjährige Microsoft 365 Single Abo ist bei Amazon aktuell ebenfalls im Angebot, kostet trotz 39 Prozent Rabatt aber immer noch 59,99 Euro und damit nur fünf Euro weniger als das Familien-Paket mit bis zu sechs Nutzern. Bereits wenn man nur zu zweit ist, lohnt sich das Familien-Abo also schon viel mehr. Und selbst allein kann sich der Griff zur Mehrfach-Lizenz lohnen, zumindest für die Cloud. Denn mehr Platz für Bilder, Videos und Co. kann in Zeiten von begrenzten Smartphone-Speichern ja fast nie schaden. Und davon sind hier insgesamt satte 6 TB inklusive.

Das musst du bei der Microsoft 365 Lizenz beachten

Eine Sache muss man bei dem Amazon-Angebot allerdings doch beachten. Es handelt sich nämlich um das Amazon Abonnement mit automatischer Verlängerung. Das bedeutet: Nach Ablauf der 12 Monate verlängert sich das Microsoft 365 Family Abo automatisch wieder – dann allerdings zum Normalpreis. Wer den nicht zahlen möchte, sollte unbedingt an eine rechtzeitige Deaktivierung im Amazon Kundenkonto unter „Meine Abonnements“ denken (sollte sofort nach Aktivierung möglich sein).

1 TB Cloud-Speicher pro Person, Word, Excel & alle weiteren Vorteile

Wie eingangs schon erwähnt, ist Microsoft 365 tatsächlich ein absolutes Rundumpaket in Sachen Office-Software. Word, Excel, PowerPoint, Outlook und vieles mehr ist hier inklusive. Für viele ist der wahre Star des Abos jedoch der Cloud-Speicher. Immerhin liefert dir Microsoft 1 TB OneDrive-Speicher – und das in der Family-Variante gleich sechs Mal! Hier speicherst du dann nicht nur manuell allerlei Bilder, Videos und Dateien, der Cloud-Speicher lässt sich ebenso als Backup fürs Handy oder den Laptop einrichten. So gehen keine Daten mehr verloren und sie stehen dir immer auf Abruf bereit.

Wichtig: Jeder Nutzer des Family-Abos bekommt sein eigenes, isoliertes Konto, welches auf bis zu 5 Endgeräten genutzt werden kann (also insgesamt 30 Geräte). Du musst somit nicht befürchten, dass Freunde oder Familienmitglieder plötzlich Zugang zu deinen Dateien haben.

