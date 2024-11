Mehr Power als die meisten Laptops: Mini-PC von Geekom zum Knallerpreis

Um von zu Hause aus arbeiten zu können, kannst du entweder in einen Laptop oder einen Tower-PC investieren. Allerdings lassen sich Hersteller wie Apple, Dell und Lenovo ihre Modelle auch einiges kosten. Einen guten Mittelweg, der vielen vielleicht gar nicht bekannt ist, bieten Mini-PCs. Die kleinen Geräte passen auf und unter jeden noch so kleinen Schreibtisch und liefern dabei eine ähnliche Leistung wie ihre großen Verwandten. An den A7 des Herstellers Geekom kommst du aktuell mit einem ordentlichen Rabatt von 170 Euro ran. Mehr dazu erfährst du hier.

Geekom A7: Starke Leistung im Mini-Format

Der A7 ist mit einem AMD Ryzen 9 Prozessor sowie 32 GB RAM und 2 TB SSD ausgestattet. Ein Notebook mit ähnlichen Eckdaten suchst du in der Preisklasse des A7 vermutlich vergeblich. Die AMD Radeon Grafikkarte 780M soll dir zudem eine ordentliche Darstellung von Games mit bis zu 240 FPS liefern.

Dem Hersteller nach hat der A7 zudem genügend Power, um dich nicht nur bei den alltäglichen Office-Anwendungen zu unterstützen. Auch bei kreativen Arbeiten wie Video- und Bildbearbeitung sowie beim Programmieren sollst du dich auf ihn verlassen können. Für maximale Konnektivität sorgen USB-3.2- sowie USB-4- und zwei HDMI-2.0-Anschlüsse. Hier kannst du bis zu vier Bildschirme mit einer 4K-Qualität anschließen. Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2 runden den Mini-PC ab.

All das packt Geekom in ein 37 Millimeter schmales Gehäuse. Dadurch kannst du den Mini-PC überall mit hinnehmen und bist bei der Wahl deines Arbeitsplatzes um einiges flexibler als mit einem Tower-PC.

So viel kostet dich das Powerhouse mit unserem exklusiven Rabatt

Der aktuelle Verkaufspreis des Herstellers für den A7 liegt bei 849 Euro. Du kannst den Mini-PC entweder über die Website des Herstellers oder über Amazon bestellen – und bei beiden Portalen kommst du aktuell noch günstiger an das Gerät. Mit dem Code „ DigitalA7“ sparst du dir im offiziellen Shop 170 Euro und zahlst damit nur noch 679 Euro! Bei Amazon erzielst du über den identischen Code 20 Prozent Preisnachlass und landest so beim selben Preis. Ein Blick auf den Preisvergleich zeigt uns zudem, dass du dank unseres Rabatts nirgendwo günstiger an den Mini-PC rankommst. Das Gerät ist bisher nur ein einziges Mal im Mai dieses Jahres preiswerter gewesen. Hier winkt also ein echtes Schnäppchen.

Der A7 Mini-PC lohnt sich vorwiegend für Menschen, die eine Alternative zu herkömmlichen, klobigen PCs suchen und keine Tausend Euro in ein Notebook investieren möchten. Vor allem mit unserem Code „DigitalA7“ kommst du hier wirklich günstig weg.