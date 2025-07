Ob leckere Pommes oder knusprige Nuggets – mit einem Airfryer verbrauchst du nur wenig Energie und die Speisen werden viel weniger fettig, als mit einer herkömmlichen Fritteuse. Dadurch sparst du dir Geld, tust etwas für deine Gesundheit und hast keine unangenehmen Gerüche von altem Fett im Haus. Eine solche Heißluftfritteuse von Tefal ist jetzt 67 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 79 Euro. Und sie kann noch viel mehr als nur frittieren.

Unter 80 Euro: So gut ist der Preis

Im MediaMarkt-Angebot ist die Tefal EY501D Easy Fry & Grill Classic+ Heißluftfritteuse. Statt ursprünglich fast 240 Euro (UVP) kostet sie jetzt dank 67 Prozent Rabatt-Abzug nur noch 79 Euro. Und das ist ein richtig guter Preis für den Marken-Airfryer, den aktuell laut Preisvergleich kein anderer Shop unterbietet. Da der Versand kostenfrei ist, bleibt es auch wirklich nur bei den 79 Euro.

Darum ist der Tefal Airfryer eine gute Wahl

Der Airfryer bietet ein großes Fassungsvermögen von 4,2 Litern und kann so Gerichte für bis zu sechs Personen in einem Rutsch garen. Je nach Inhalt lassen sich Temperaturen von 80 bis 200 Grad einstellen. So erhältst du optimale Ergebnisse – egal, ob du knusprige Kartoffel-Wedges oder sanft gegartes Gemüse servieren möchtest. Der Airfryer kann nämlich nicht nur als Fritteusen-Ersatz genutzt werden. Du kannst ihn auch problemlos als Grill-Alternative verwenden. Ein perfekt gegartes Steak, Auberginen oder Grillkäse bereitest du mit der Grillplatte aus Druckguss-Aluminium zu – schöne Grillstreifen inklusive.

Laut Tefal sollst du mit dem Airfryer bis zu 49 Prozent schneller Gerichte zubereiten können als mit einem normalen Ofen. Das liegt unter anderem daran, dass der Garraum insgesamt viel kleiner ist. Dadurch ist er schneller aufgeheizt und es wird auch insgesamt weniger Energie verbraucht. Damit nichts anbrennt, kannst du weiterhin bei Bedarf den integrierten Timer nutzen. Der Alarm erinnert dich dann frühzeitig daran, den Inhalt zu entnehmen oder zu wenden. Und nach der Nutzung lassen sich alle abnehmbaren Teile bequem in der Spülmaschine reinigen – das Putzen per Hand sparst du dir also ebenfalls.

Noch mehr Airfryer von Tefal im Angebot

Übrigens: Das ist nicht das einzige lohnenswerte Angebot von MediaMarkt aktuell. So ist auch noch dieser Tefal Airfryer mit 5-Liter-Garraum 62 Prozent reduziert. Und noch mehr Platz hast du bei diesem Modell mit 6,5 Liter Fassungsvermögen für 139 Euro (56 Prozent Rabatt).

