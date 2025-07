Luxus-Kaffeevollautomaten von WMF & Co. im Angebot: Diese 3 Schnäppchen haben es in sich

Wenn du nicht nur am Wochenende einen leckeren Espresso oder Latte Macchiato aus dem Café um die Ecke genießen möchtest, sondern auch zum Frühstück oder nach dem Mittagessen, ist ein Kaffeevollautomat eine gute Wahl. So holst du dir eine leckere Crema direkt nach Hause und sparst langfristig sogar Geld, da eine Tasse aus der eigenen Maschine nicht gleich drei bis vier Euro kostet, aber dennoch so gut schmeckt wie von einem echten Barista. Bei MediaMarkt sind jetzt drei Modelle deutlich günstiger zu haben – bis zu 39 Prozent Rabatt sind drin.

Dieser WMF Kaffeevollautomat ist purer Luxus

Ein absolutes Premium-Gerät holst du dir mit dem WMF CP855815 Perfection 890L Kaffeevollautomaten nach Hause. Dank seines mattschwarzen Cromargan-Gehäuses sieht er besonders edel aus und wird zum Blickfang in jeder Küche. Hiermit lassen sich bis zu 18 unterschiedliche Kaffee- und Tee-Spezialitäten zubereiten. Dabei musst du dich aber nicht ausschließlich mit den Voreinstellungen zufriedengeben. Per Touchscreen auf der Vorderseite kannst du die jeweiligen Getränke ganz nach deinem individuellen Geschmack anpassen. Und das gilt auch für alle anderen, die in deinem Haushalt leben, da sich bis zu 16 Nutzerprofile speichern lassen. So trinkt jeder seinen Cappuccino mit der Stärke und dem Milchanteil seiner Wahl. Auch der Mahlgrad lässt sich selbstverständlich individuell einstellen.

Der WMF Perfection 890L kann komfortabel per Touch bedient werden

Außerdem ist der Vollautomat mit einem hochwertigen Mahlwerk mit Maulwerksteuerung ausgestattet, während der Glas-Milchbehälter garantiert für Aufmerksamkeit sorgt. Mit bis zu 15 bar Pumpendruck bereitet der Vollautomat darüber hinaus alle Kaffeespezialitäten aromatisch zu. Und im Gehäuse ist Platz für 250 Gramm Bohnen sowie zwei Liter Wasser. Es lassen sich also auf jeden Fall einige Tassen Kaffee zubereiten, bis die beiden Behälter neu aufgefüllt werden müssen.

MediaMarkt zieht gerade 27 Prozent vom UVP ab, wodurch du rund 550 Euro sparst. Am Ende stehen noch 1.449 Euro auf der Rechnung. Und nicht selbstverständlich bei einem Paket mit rund 15 Kilogramm Gewicht: Der Versand ist kostenfrei.

Etwas günstiger, aber immer noch Premium: WMF Perfection 860L

Du kommst aber auch schon etwas günstiger an einen Kaffeevollautomaten von WMF. Den WMF CP853D15 Perfection 860L bekommst du bei MediaMarkt gerade nämlich bereits 100 Euro preiswerter. Viele Abstriche musst du dafür aber nicht machen. Bereits äußerlich sehen sich die beiden Geräte sehr ähnlich – auch bei dem etwas günstigeren Modell setzt WMF auf ein hochwertiges Cromargan-Gehäuse sowie 15 bar Pumpendruck. Diverse Kaffeespezialitäten lassen sich hier ebenso komfortabel über einen Touchscreen an der Vorderseite auswählen. Allerdings stehen dir hier „nur“ 14 Kreationen zur Auswahl. Drei voreingestellte Temperaturen für Grün-, Schwarz- oder Weißtee helfen außerdem bei der perfekten Zubereitung diverser Tees.

WMF Perfection 860L – der Kaffeevollautomat macht einen luftigen Milchschaum

Wie bei dem eingangs vorgestellten Vollautomaten lassen sich hier sowohl ganze Kaffeebohnen einfüllen als auch bereits gemahlener Kaffee. So bist du stets flexibel und kannst diverse Kaffeesorten ausprobieren. Auch in diesem Gehäuse ist Platz für 250 Gramm Bohnen und 2 Liter Wasser. Allerdings musst du hier mit zehn Nutzerprofilen auskommen. Für die meisten Haushalte sollte dieses Modell absolut ausreichen. Suchst du hingegen einen Vollautomaten fürs Büro, bei dem jeder sein eigenes Profil hat, solltest du dich eventuell für das etwas teurere Modell entscheiden.

MediaMarkt streicht vom UVP gerade 25 Prozent und verlangt so noch 1.349 statt knapp 1.799 Euro für die Maschine. Der Versand ist auch hier kostenfrei.

Unter 730 Euro: Bezahlbarer Kaffeevollautomat von Krups

Der dritte Kaffeevollautomat kommt von Krups und kostet nochmal gut 600 Euro weniger. Er hört auf den Namen „EA877D Intuition Experience+“ und ist rund fünf Kilogramm leichter als die beiden Modelle von WMF. Außerdem besteht das Gehäuse aus Metall und Kunststoff – das matte Silber sieht aber ebenso edel aus wie das seiner Mitstreiter. Und was die Getränkevorauswahl angeht, liegt die Krups Maschine sogar vor den höherpreisigen Alternativen von WMF. Aus insgesamt 21 Heiß- und Kaltgetränken kannst du hier nämlich wählen. Allerdings lassen sich nur bis zu acht Nutzerprofile speichern. Nutzen mehr Menschen den Kaffeevollautomaten, müssen sie ihre Getränke daher immer wieder selbst nach Belieben einstellen. Ein Nachteil, der aufgrund des kleinen Preises aber durchaus verkraftbar sein sollte.

Preiswert, aber dennoch edel – so sieht der Krups Kaffeevollautomat aus

Auch bei diesem Modell lassen sich die verschiedenen Spezialitäten über ein Touchscreen-Display auswählen und personalisieren. Und für heiße Tage perfekt: Kaltgetränke wie ein Iced Frappé lassen sich hiermit ebenfalls bequem per Knopfdruck zubereiten. Wichtig: Du kannst hiermit keinen bereits gemahlenen Kaffee verwenden, sondern nur frische Bohnen. Die werden mit dem integrierten Kegelmahlwerk frisch gemahlen und verwandeln Wasser in einen leckeren Wachmacher. In der Maschine ist Platz für 250 Gramm Bohnen, der Wassertank fasst sogar drei Liter. Du musst also noch seltener Wasser nachfüllen als bei der Konkurrenz von WMF.

Und der Preis? MediaMarkt reduziert den Krups Intuition Experience+ Kaffeevollautomat gerade um satte 39 Prozent und möchte so nur noch 729 statt knapp 1.200 Euro dafür haben. Der Versand ist auch hier kostenfrei.

Noch mehr Angebote in unserem WhatsApp-Kanal

Übrigens: Jetzt verpasst du kein Top-Schnäppchen mehr im Netz! Mit dem WhatsApp DEAL-Alarm von inside digital landen die besten Angebote direkt im Chat. Wir durchsuchen das Netz für dich und melden uns nur, wenn es sich wirklich lohnt:

Tech-Deals & Must-haves für alle

Tarif-Angebote für Mobilfunk & Internet

Exklusive Rabattcodes & Preisfehler

Immer geprüft von den inside digital Deal Experten – abonniere jetzt unseren neuen WhatsApp-Kanal!