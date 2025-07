Amazon haut Marken-Sauger raus: Warum du hier schon vor dem Prime Day zuschlagen solltest

Dein aktueller Staubsauger ist beinahe schon antik und die Saugleistung lässt auch zu wünschen übrig?Dann wird es höchste Zeit für ein Upgrade. Bei Amazon kommst du jetzt mit ordentlichen Rabatten an zwei Modelle von Tineco, die wir dir nun genauer vorstellen wollen. Das Besondere: Die Preise gelten schon vor dem Start des eigentlichen Prime Days!

Tineco Pure One Station 5 Plus: Leistungsstarker Alleskönner

Der Tineco Pure One Station 5 Plus kommt mit einer Absaugstation daher, wie sie sonst eher bei Saugrobotern zu finden ist. Der offensichtliche Unterschied: Du saugst hiermit selbst und hast damit die volle Kontrolle. Nach dem Putzen schiebst du den Sauger dennoch einfach zurück in die Station, wo er sich dann von selbst reinigt und seinen Schmutzbehälter entleert – also wirklich ganz wie bei Saugrobotern. Du sparst dir somit die mühsame Reinigung nach jeder Anwendung.

Doch auch abseits davon weiß der Tineco-Sauger zu überzeugen. Der smarte iLoop Sensor erkennt während des Saugens etwa die Verschmutzung des Bodens und passt die Leistung automatisch an. Insgesamt schafft es der Pure One Station 5 Plus auf eine Leistung von 175 Watt. Du kannst den Sauger deshalb sowohl auf Hartböden als auch auf Teppichen anwenden. Er verfügt über eine ZeroTangle-Bürste, die Haare, Staub und Tierfell gleichermaßen aufnehmen soll, ohne dass sich etwas verheddert. Der Akku läuft zwischen 40 und 70 Minuten, sodass du auch größere Flächen in einem Rutsch saugen kannst.

Statt des UVP von 459 Euro zahlst du bei Amazon als Prime-Mitglied jetzt 359 Euro. Du sparst dir ganze 22 Prozent. Mit dem Code TINPRIME25 sicherst du dir noch mal sechs Prozent Extrarabatt, was das Angebot noch attraktiver macht.

Perfekt für Teppiche: Tineco Carpet One Cruiser im Amazon-Deal

Wenn du Zuhause viele Teppiche hast, solltest du mal einen Blick auf das Amazon-Prime-Day-Angebot zum Tineco Carpet One Cruiser werfen. Dieser saugt die Teppiche mit einer Leistung von bis zu 130 Watt ab und wäscht sie gleichzeitig. Damit kannst du matschige Pfotenabdrücke genauso wie Flecken von verschütteten Getränken beseitigen.

Um nach der Reinigung nicht auf einem nassen Teppich herumtreten zu müssen, trocknet der Carpet One Cruiser diese im Anschluss mit 75 Grad heißer Luft. Laut Tineco soll dieser Vorgang nur wenige Minuten dauern. Während des Waschsaugens stehen dir drei verschiedene Stufen zur Auswahl, für unterschiedliche Arten von Teppichen. Das Gerät bringt circa zehn Kilogramm auf die Waage, lass dich davon aber nicht verunsichern. Denn der Teppichsauger ist mit einer intelligenten Bewegungserkennung ausgestattet, die das Schieben und Ziehen beim Reinigen zum Kinderspiel macht.

Zum Prime Day sparst du dir bei Amazon 20 Prozent auf den UVP des Carpet One Cruisers. Du zahlst somit 559 Euro. Nicht vergessen: Auch hier sparst du dir mit dem Code TINPRIME25 noch mal sechs Prozent extra und kannst den Preis weiter drücken. Die Angebote gelten noch bis zum 11. Juli. Wenn du deinem Hausputz ein Upgrade verleihen möchtest, solltest du also nicht allzu lange warten.

