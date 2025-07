Dieser neue Mini-Saugroboter sprengt Erwartungen – und ist jetzt 100 € billiger

Ecovacs bringt einen der wohl kleinsten Saugroboter mit Wischfunktion und Absaugstation auf den Markt. Vor allem letztere macht einen richtig guten ersten Eindruck beim Deebot mini. Doch nicht nur das Design ist dem Hersteller gelungen. Richtig genial wird es, wenn du dir das aktuelle Angebot unter den Nagel reißt. Denn du sparst gerade 100 Euro beim neuen Robosauger. Grund genug also, sich das neue Ecovacs-Modell einmal näher anzuschauen.

Ecovacs Deebot mini – Leistungsmonster im Mini-Format

Der Deebot mini misst gerade einmal 28,6 x 28,6 x 9,98 cm, wodurch er problemlos unter die meisten Möbelstücke passt und selbst engere Flure passieren kann. Dabei erreicht er eine Saugleistung von 9.000 Pa, was vor einigen Jahren sicherlich Flaggschiff-tauglich gewesen wäre und auch 2025 noch für saubere Böden sorgen sollte. Die Gummibürste bietet dank „ZeroTangle 2.0“ zudem ein Feature, das vor allem Haustierbesitzer freuen dürfte. Denn dadurch befreit sich die Hauptbürste eigenständig von Haaren.

Der Ecovacs Deebot mini ist so klein, dass er problemlos in einen Schrank passt.

Die lasergestützte Navigation ist ebenfalls vielversprechend. Über einen kleinen LiDAR-Turm auf der Oberseite erfasst der Deebot mini seine Umwelt und stellt effiziente Reinigungskarten zusammen. Unterstützt wird diese Funktion von TrueMapping. Auch „TrueDetect“ ist hier an Bord, wodurch der Putzteufel gekonnt auftauchende Hindernisse umkurvt. In der App habt Ihr die Möglichkeit, Reinigungspläne zu erstellen und auch via Sprachbefehl lässt sich der Deebot mini steuern.

Der Deebot mini wischt deine Böden obendrein mit zwei rotierenden Pads und verfügt über eine Teppicherkennung, um den Flokati auszulassen und dadurch nasse Teppiche zu verhindern. Außerdem verspricht Ecovacs bis zu 128 Minuten Akkulaufzeit, was für eine kleine bis mittelgroße Wohnung vollkommen ausreichend ist. Genial ist allerdings auch die Absaugstation. Diese bietet eigentlich alles, was du brauchst: Absaugfunktion, Reinigung der Pads, Heißlufttrocknung und Nachfüllen des Wassers – natürlich alles automatisiert. Die Basisstation erscheint mit drei verschiedenen Oberseiten (blau, lila und grün) und misst nur 40 x 32 x 38,5 cm, wodurch sie kaum Wohnraum einnimmt. Dennoch bietet sie genug Platz für Staubbehälter und Wassertanks.

Ist das der Preis-Leistungs-Tipp 2025?

Das Datenblatt liest sich ziemlich gut. Er hat natürlich nicht die Leistung, die dir ein Premium-Modell verspricht, allerdings ist diese für den täglichen Gebrauch völlig ausreichend. Und seien wir mal ehrlich: Merkst du den Unterschied zwischen einer Saugleistung von 9.000 Pa und 15.000 Pa? Mir würde das sicherlich nicht auffallen.

Der Ecovacs Deebot mini ist ab dem 01. Juli 2025 erhältlich. Der UVP liegt hier bei 499 Euro. Falls du dich jedoch für das Gerät interessierst und bis zum 14. Juli bestellst, bekommst du einen Rabatt von 100 Euro. Dadurch zahlst du nur noch 399 Euro – ein ziemlicher No-Brainer bei dieser Leistung. Für mich ist der Ecovacs Deebot mini definitiv einer der absoluten Preis-Leistungs-Tipps des Jahres. Beachte allerdings, dass zum Marktstart nur die blaue Variante erhältlich ist. Die anderen beiden sollen jedoch im Sommer folgen.

Jetzt kaufen: Hier bekommst du den Ecovacs Deebot mini