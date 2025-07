Gute Angebote teilt man einfach mit seinen Freunden. Vor allem dann, wenn beide Parteien gleichermaßen profitieren. Beim Mobilfunkanbieter fraenk, eine Marke der Deutschen Telekom, lohnt sich das Freunde-Werben gleich doppelt. Wie du so an einen 90 GB Tarif für nur 10 Euro kommst?? Das liest du hier!

Das bietet dir die Tarife von fraenk

Bevor wir uns die Freunde-Werben-Aktion genauer ansehen, bekommst du erst mal einen kleinen Überblick über das Mobilfunkportfolio von fraenk. Alle Tarife schließt du direkt per App ab, die kannst du hier downloaden. Dort hast du dann die Wahl zwischen 15 und 40 GB und kannst dein Datenvolumen auch über eine eSIM nutzen – du musst also nicht erst auf Post warten, sondern kannst deinen neuen Tarif umgehend nutzen.

Wie bereits erwähnt, surfst du bei fraenk stets im 5G-Netz der Telekom. Die Tarife sind monatlich kündbar und deshalb auch flexibel anpassbar. Bedeutet: Wenn dir 15 GB nicht ausreichen, springst du einfach in den 40 GB Vertrag. Eine Flat für Telefonie und zum Simsen sowie EU-Roaming sind ebenfalls im Preis enthalten. Dabei surfst du auch in der Schweiz ohne Extrakosten.

Für 15 GB zahlst du bei fraenk monatlich 10 Euro, 40 GB gibt’s für 15 Euro. Einen Bereitstellungspreis für den Tarif gibt es nicht. Klingt also ziemlich fair – und ist es auch. Noch besser wird das Ganze aber mit der Freunde-Werben-Aktion.

So funktioniert die Freunde-Werben-Aktion

Bis zum 31. Juli lohnt es sich doppelt, fraenk mit deinen Freundinnen und Freunden zu teilen. Dafür musst du natürlich erst mal selbst beim Anbieter einen Vertrag abschließen. Ist das erledigt, kannst du über die App einen persönlichen Code erstellen lassen. Den teilst du dann mit deinen Liebsten.

Bestellt jemand einen Tarif und gibt deinen Code beim Check-out ein, sichern sich beide Parteien dauerhaft fünf GB extra pro Monat. Aus den 15 GB werden somit 20 und aus 40 werden 45, ohne dass die monatliche Rechnung nach oben schießt. Du kannst dabei so viele Freundinnen und Freunde zu fraenk holen, wie du möchtest. Allerdings bekommst du „nur“ für 15 Personen das zusätzliche Datenvolumen. Insgesamt kannst du dir also bis zu 75 GB kostenlos dazu holen. Für 10 Euro bekommst du dadurch maximal 90 Gigabyte, für 15 Euro können es bis zu 115 GB werden. Das Datenvolumen bekommst du, sobald der Vertrag der geworbenen Person 30 Tage lang aktiv ist. Nach sechs Monaten Aktivität behältst du das Datenvolumen dauerhaft.

Tipp: Wenn du zu fraenk wechseln möchtest, aber keiner deiner Bekannten einen Tarif bei dem Anbieter hat oder braucht, kannst du dir auch mit dem Gutscheincode VERGLEICH5 fünf Gigabyte on top sichern. Unter dem Hashtag #fraenkforfriends kannst du deinen Code dann auf Social Media teilen und so noch mehr Menschen erreichen. Die Freunde-Werben-Aktion gilt noch bis zum 31. Juli, am besten trommelst du alle deine Lieben direkt zusammen, sodass sich jeder einen Tarif im Netz der Telekom zum Schnäppchenpreis sichern kann.