Style Sets: Huawei-Smartwatches mit Gratis-Beigaben sichern

Huawei hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der Top-Hersteller für Smartwatches entwickelt. So kann man nicht nur mit einem edlen Design, sondern auch vielen Sport- und Gesundheitsfeatures punkten und hat ein breites Portfolio an Uhren im Angebot. Die beiden neuesten Modelle sind die Watch 5 und die Watch Fit 4 Pro.

Huawei Watch 5

Die Huawei Watch 5 (zum Test) zeigt, wie eine Smartwatch im Jahr 2025 aussehen sollte: Das Design ist einer klassischen Luxus-Uhr nachempfunden und auch beim Material steht man teuren Uhren um nichts nach. Das 46-Millimeter-Modell gibt es wahlweise in Titan oder Edelstahl und das 42-Millimeter-Modell wahlweise in Edelstahl oder 904L-Stahl. Dieser kommt etwa auch bei Uhren von Rolex zum Einsatz, ist härter als gewöhnlicher Edelstahl und kommt besser mit Salz- und Chlorwasser klar.

Doch neben dem Design kann auch die verbaute Technik mit vielen Sport- und Gesundheitsfunktionen überzeugen. Neu ist der sogenannte X-TAP-Sensor. Viele Gesundheitswerte wie ein EKG lassen sich nicht am Handgelenk durchführen. Und auch andere Werte wie die Sauerstoffsättigung im Blut werden am Handgelenk weniger präzise gemessen als mit einem Pulsoximeter am Finger beim Arzt. Hier kommt der neue X-TAP-Sensor zum Einsatz. Innerhalb von 60 Sekunden kannst du einen Gesundheitsbericht mit bis zu zehn Vitaldaten erstellen und anschließend in der App einsehen.

Der X-TAP-Sensor führt eine Messung durch

Watch 5 jetzt mit Style Sets sichern

In der aktuellen Aktion bei Huawei kannst du dir die Uhr zusammen mit einem Style-Set sichern. Dazu gehört ein weiteres Armband zum Wechslen, damit du die Smartwatch jederzeit an dein Outfit anpassen oder etwa zum Sport ein Kunststoff-Armband statt Metall tragen kannst. Ebenfalls mit im Paket sind die Bluetooth-Kopfhörer FreeBuds 6i und eine Garantie-Erweiterung auf 3 Jahre nach Kauf.

→ Huawei Watch 5 mit Gratis-Beigaben sichern

Huawei Watch Fit 4 Pro

Die Watch Fit 4 Pro (zum Test) ist klar als Smartwatch zu erkennen: Mit einem rechteckigen Gehäuse spricht sie Fans des „Smartwatch-Looks“ an, ohne den Look einer klassischen Uhr zu imitieren. Das Gehäuse ist genauso hochwertig wie bei der Watch 5 und setzt ebenfalls auf Titan. Trotz einer Dicke von gerade einmal 9,3 Millimetern passt trotzdem ein großer Akku ins Gehäuse, mit dem die Uhr bis zu 10 Tage am Stück durchhalten soll.

Die Huawei Watch Fit 4 Pro ist klar als Smartwatch erkennbar

Wie der Name Watch Fit 4 Pro bereits verrät, sind viele Fitness-Funktionen an Bord. Über 100 Sportarten, geführte Trainings und Gesundheitstracking hat die Smartwatch zu bieten. Um zur täglichen Bewegung zu motivieren, hat Huawei die Health-Kleeblätter erfunden. Diese tracken jeden Tag Schlaf, Schritte und Stimmung und zeigen den Fortschritt übersichtlich an. In unseren Augen eine wirklich gelungene Darstellung und mal etwas anderes als die üblichen Fitness-Ringe bei jeder anderen Smartwatch. Sind dir die „klassischen“ Ringe jedoch lieber, kannst du jederzeit auch zu dieser Ansicht wechseln.

Style Sets zur Watch Fit 4 Pro

Auch die Watch Fit 4 Pro ist Teil der Style-Set-Aktion von Huawei. So kannst du dich auch hier über gleich mehrere Gratis-Beigaben beim Kauf freuen. Dazu zählen ein weiteres Armband zum Wechseln, die Bluetooth-Kopfhörer FreeBuds SE 3 sowie eine Garantie-Verlängerung auf 3 Jahre ab Kauf.

→ Zum Angebot bei Huawei

Übrigens: Mit dem Code „ADISCOUNT8Q3“ kannst du weitere 8 Prozent Rabatt auf alle hier vorgestellten Style Sets sichern. Klicke dazu im Warenkorb auf „einen Coupon verwenden“ und gebe den Code ein.