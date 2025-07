Sauberer Pool, null Aufwand: Poolroboter mit mega Prime Day Rabatt

Ein Pool gehört wohl zu den absoluten Must-haves in diesem Sommer. Wenn du zu den Glücklichen gehörst, die ein Schwimmbecken ihr Eigen nennen, weißt du jedoch, wie lästig die Reinigung sein kann. Um deinen Pool immer sauber zu halten, kannst du in einen Poolroboter von Beatbot investieren. Der Hersteller zählt zu den Top-Marken in der Sparte und will deinen Alltag smarter und praktischer gestalten. Pünktlich zum Amazon Prime Day gibt es auf die AquaSense 2 Serie jetzt ordentliche Rabatte von bis zu 37 Prozent. Alles, was du wissen musst, erfährst du hier.

Poolrobotern von Beatbot: Das zeichnet sie aus

Die AquaSense 2 Serie von Beatbot besteht aus drei unterschiedlichen Modellen. Der Hersteller hat sich hier auf höchste Effizienz und ästhetisches Aussehen fokussiert. Die Geräte wurden mit dem Australian Design Award 2025 ausgezeichnet und machen so auch optisch einiges her. Und das ist nicht mal der einzige Preis, den Beatbot mit seinen Poolrobotern einheimsen konnte. Zu den weiteren Awards zählen: iF Design Award, Muse Design Award 2025 Gold Winner und der Red Dot Award 2025

Das Basismodell der AquaSense 2 Serie reinigt den Boden, die Wände und die Wasserlinie deines Pools, während das Pro und Ultra-Modell zusätzlich noch mit einem Wasseraufbereitungssystem ausgestattet sind. Verschiedene Sensoren und Navigationssysteme wie CleverNav und SonicSense sorgen für systematische Bahnen und eine effiziente Streckenplanung. Je nach Modell punkten die Roboter mit einer Akkulaufzeit zwischen vier Stunden (Basismodell) und über 11 Stunden (Pro und Ultra). Alle AquaSense 2 Modelle parken nach der Reinigung an der Wasseroberfläche, sodass du sie easy wieder aus dem Pool holen kannst, ohne selbst nass zu werden. Steuern kannst du die AquaSense 2 Serie per App.

Besonders hervorzuheben ist der AquaSense 2 Ultra. Das Premium-Modell der Serie gilt laut Hersteller als der weltweit erste Poolroboter, der auf KI zurückgreift. Dank einer KI-Kamera sowie einer KI-Schmutzerkennung reinigt er noch mal gründlicher und effektiver als die anderen beiden. Eine spannende Option, wenn du Wert auf smarte Technik und High-End-Features legst.

Frühzugang zu Prime Day-Preisen bei Beatbot Poolrobotern

So viel zahlst du für die AquaSense 2 Serie

Bis zum 20. Juli kannst du dir bei Amazon die Roboter mit ordentlichen Rabatten sichern. Das Basismodell profitiert dabei mit bis zu 35 Prozent vom größten Discount. Statt 1.699 Euro zahlst du vom 5. bis zum 7. nur 1.189 Euro. Anschließend und bis Ende der Prime Days (11. Juli) fällt der Preis sogar noch einmal auf nur 1.099 Euro. Der Preis des AquaSense 2 Pro rutscht von 2.699 Euro zunächst auf 2.159 Euro runter und fällt dann auf 1.999 Euro. Und das Flaggschiff, das Ultra-Modell, gibt es jetzt für 3.079 Euro und anschließend für nur 2.925 Euro (24 Prozent Rabatt). Alternativ kannst du dir die Poolroboter natürlich ebenso direkt beim Hersteller selbst kaufen.